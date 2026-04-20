"진주 CU 물류센터 노동자 사망 사고, 사회적 타살"

큰사진보기 ▲20일 오전 10시 32분께 경남 진주시 정촌면 예하리 한 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자와 추돌하는 사고가 발생했다. 경찰과 소방에 따르면 이 사고로 50대 조합원 1명이 숨지고 1명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 확인됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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광주광역시 노동계와 정치권이 경남 진주 CU 물류센터 투쟁 과정에서 발생한 화물연대 전남본부 소속 조합원의 사망 사고를 "사회적 타살"로 규정하고 한 점 의혹 없는 수사와 책임자 처벌을 촉구했다.민주노총 광주본부는 20일 성명을 내고 "생존권을 요구하던 노동자의 투쟁을 공권력으로 짓누르고, 물류와 이윤을 우선한 결과 조합원이 숨지는 사고가 발생했다"고 밝혔다.단체는 "화물연대 조합원들은 편의점 산업의 '24시간 편리함' 뒤에 숨겨진 구조적 착취를 바꾸기 위해 싸워왔다"며 "하지만 정부는 대화 대신 경찰력을 앞세웠고, 기업은 대체 차량을 투입하며 투쟁을 무력화했다"고 비판했다.또 "경찰의 강제 해산 과정에서 연좌 농성 대열이 밀려나고, 사람이 쓰러졌는데도 차량 운행이 계속된 정황은 이 죽음이 구조적으로 발생했음을 보여준다"며 "단순한 과실이 아니라, 노동자의 생명보다 물류를 우선시한 국가권력과 자본의 책임"이라고 지적했다.이어 "경찰 투입과 강제 해산 전 과정에 대해 한 점 의혹 없는 전면적인 수사를 즉각 해야 한다"며 "현장 지휘 책임자를 비롯한 관련 기관과 기업 책임자들을 철저히 규명해 엄중히 처벌하라"고 촉구했다.그러면서 "같은 비극이 반복되지 않도록 화물노동자의 노동권과 생존권을 실질적으로 보장할 수 있는 근본 대책을 즉각 마련해야 한다"고 덧붙였다.진보 정당들도 규탄 입장을 발표했다.이종욱 진보당 전남광주특별시장 후보는 "사람이 쓰러졌는데도 강제로 현장을 짓밟은 경찰이 결국 노동자를 죽음으로 몰아넣었다며 단순한 사고가 아니라 국가폭력에 의한 살인"이라고 밝혔다.이어 "이재명 대통령이 편의점 배송노동자와 같은 특수고용노동자의 노동삼권 보장과 다단계 임금 착취 근절, 점주들의 본사에 대한 교섭권 보장까지 검토가 필요하다고 한 게 불과 며칠 전이다"며 "현장 지휘 책임자를 비롯해 기업, 관련 기관의 책임자들을 철저히 조사해 진상을 규명하고 법에 따라 처벌해야 한다"고 촉구했다.강은미 정의당 전남광주특별시장 후보도 "노동 현장과 농성장에서 억울한 희생이 끊임없이 반복되는 참혹한 현실을 끝내야 한다"며 "사고의 진상을 명확히 밝힐 것을 당국에 강력히 촉구한다"고 밝혔다.앞서 이날 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리의 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 화물차가 화물연대 편의점지부 CU지회 조합원들과 충돌했다.이 사고로 화물연대본부 전남지역본부 컨테이너지부 50대 서아무개 조합원이 사망하고, 다른 조합원 2명이 중경상을 입었다.