"조합원이 주인 되는 노조 만들겠다"... 샤니 노동자들의 선택

큰사진보기 ▲샤니지회 임원들. 가운데가 권성조 샤니지회장. ⓒ 화섬식품노조 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다. 글쓴이는 화섬식품노조 교육선전국장입니다.

대한민국 제빵기업 샤니 노동자들이 민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합(화섬식품노조)에 가입해 새로운 노조를 설립했다. 화섬식품노조는 19일 '샤니에 민주노조 설립'이라는 보도자료를 통해 지회 설립 선언문을 공개했다.샤니에는 기존 노동조합이 존재하며, 입사 시 자동으로 가입되는 유니온숍 제도가 운영되고 있다. 이에 새로 출범한 지회는 "현 노조의 비민주적 운영을 개선하고 조합원이 주체가 되는 노동조합을 만들기 위해 설립됐다"고 밝혔다.샤니에는 이미 노동조합이 존재한다. 한국노총 식품노련 샤니노조로, 입사하면 노동조합에 자동 가입하게 되는 유니온숍 제도다. 지회는 "현 노조의 비민주적 행태를 극복하고, 조합원들이 주인이 되는 노동조합을 만들기 위해 출범했다"고 밝혔다.지회 측은 지난해 12시간 맞교대에서 3조 3교대 근무제로 개편되는 과정에서 실질임금이 삭감되고 노동강도가 증가했다고 주장했다. 직원마다 차이는 있지만 월 평균 약 30만 원가량 임금이 줄었다는 설명이다.근무시간은 줄었지만 업무량은 크게 감소하지 않았고, 주 6일에서 많게는 주 7일 근무가 이어지고 있다는 점도 지적했다. 또한 이직으로 인한 인력 공백을 신규 인력이 채우면서 노동강도가 더 높아지고 있다고 덧붙였다. 이에 대해 지회는 "기존 노조가 충분히 대응하지 못하고 있다"고 비판했다.지회는 최근 사망한 한 노동자 사례도 언급했다. 지회에 따르면 샤니에서 일하던 한 노동자가 약 한 달 전 사망했다. 해당 노동자는 원룸에서 혼자 생활하던 중 사망했으며, 발견까지 일정 시간이 소요된 것으로 전해졌다.지회는 회사가 해당 사안에 대해 별도의 공지나 설명 없이 장례를 진행했다고 주장했다. 기존 노조 역시 조합원들에게 관련 내용을 공유하지 않았다고 지적했다.이에 대해 한국노총 식품노련 소속 샤니노조는 입장문을 통해 "유가족은 어디에도 고소·고발 하지 않았으며, 지병이 있다고 인정한 바 있다. 오히려 유가족분들이 사측에 심한 말씀을 전하였다"고 설명했다.그러나 지회는 현 노조에 대해 ▲조합원과의 소통 부족 ▲집행부 중심의 운영 ▲위원장 간선제 및 출마 자격 제한 등을 문제로 지적하며 "조합원의 권리가 존중되는 노동조합을 만들기 위해 지회 설립을 선언한다"고 밝혔다.권성조 샤니지회장은 "불이익을 받지 않고 누구나 참여할 수 있는 노동조합, 어떤 소수의 이익보다 모두의 이익을 위한 노동조합을 만들도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 샤니가 속한 SPC그룹에서는 2022년부터 2025년까지 제빵 및 밀가루 공장에서 산업재해로 인한 사망 사고가 발생해 왔다. 이재명 대통령은 지난해 7월 '장시간 노동 문제'를 원인으로 지적했고, 이후 SPC그룹은 근무제를 개편했다. 샤니 역시 이 과정에서 근무체계를 변경했다.샤니는 SPC그룹 계열 제빵기업으로 성남과 대구에 공장을 두고 있다. NICE평가정보에 따르면 2024년 매출 기준 국내 제빵업계 3위 기업이다.화섬식품노조는 민주노총 소속으로, 석유화학·섬유·식품을 비롯해 의약품, IT, 문화예술 등 다양한 업종의 노동자들이 소속돼 있다. 식품업 분야에서는 오리온, 해태제과, 파리바게뜨, 던킨도너츠, 풀무원, 동서식품, 정식품 등의 노동자들이 가입해 있다.화섬식품노조는 SPC그룹에 파리바게뜨지회(2017년), 던킨도너츠비알코리아지회(2020년), SPL지회(2021년), SPC삼립지회(2025년), 샌드팜지회, 샤니지회를 두고 있다.