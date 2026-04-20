"고유가 피해지원금 차질 없이"…김동연 복귀 첫 일성 '민생'

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 공식 업무복귀 첫 일정으로 김진경 경기도의회 의장 등을 만나 복귀 인사와 함께 추가경정예산안 처리 협조를 당부했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '제46회 장애인의 날 기념식'에 참석해 축사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 20일 오후 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 제46회 장애인의 날 기념식에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

더불어민주당 경기도지사 후보 경선 이후 도정에 복귀한 김동연 경기도지사가 첫 공식 일정에서 "고유가 피해지원금 지급에 차질이 없도록 준비하라"며 민생 대응을 최우선 과제로 제시했다. 복귀 직후 '민생 경제'와 '속도감 있는 추경 집행'을 전면에 내세운 것이다.김동연 지사는 20일 경기도의회에서 김진경 의장, 최종현 더불어민주당 대표의원을 차례로 만나 추가경정예산안 처리 협조를 요청했다. 비공개 면담에서 그는 "어려운 민생경제 여건 속에서 편성한 이번 추경안을 경기도가 가장 신속하게 처리해 민생을 돌보고, 국민주권정부의 성공을 뒷받침할 수 있도록 하자"고 강조했다.이어 도청으로 복귀한 김 지사는 행정1·2부지사와 주요 실·국장들이 참석한 가운데 도정 현안을 점검했다. 특히 추경 관련 보고를 받은 뒤 "정부가 신속하게 추경을 처리한 만큼 경기도도 앞장서야 한다"며 "고유가 피해지원금 지급 등 민생 지원이 차질 없이 이뤄지도록 준비해 달라"고 당부했다. 복귀 첫날부터 '집행력'을 강조하며 실무진을 강하게 독려한 셈이다.김동연 지사의 이날 발언은 단순한 업무 복귀 인사를 넘어, 향후 도정 운영의 우선순위를 분명히 했다는 점에서 주목된다. 특히 고유가 상황에 따른 서민 부담이 커지는 가운데, 현금성 지원을 포함한 체감형 정책을 신속히 집행하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.정치 일정 이후 복귀한 도지사로서 '정무'보다 '행정', '기념'보다 '민생'을 앞세운 점도 특징이다. 이는 향후 도정이 경기 대응과 생활 안정 중심으로 전개될 것임을 예고하는 신호로 해석된다.김동연 지사는 이날 오후에는 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '제46회 장애인의 날 기념식'에도 참석했다. 행사에는 장애인 유공자와 단체 관계자 등 200여 명이 함께했다.이 자리에서 김 지사는 "장애인의 날은 하루지만 장애인이 누리는 일상은 1년 365일 당연해야 한다"며 "모두가 함께 일상을 누리는 사회가 돼야 한다"고 말했다. 이어 "장애인이 집 안에만 머물지 않고 세상 밖으로 나오는 것이 정책의 목표"라고 덧붙였다.행사는 장애 예술인의 식전 공연으로 시작해 개회선언, 국민의례와 내빈 소개가 진행됐고, 장애인의 존엄성과 권리를 되새기는 '장애인 인권 헌장 낭독'으로 이어졌다. 장애인복지와 권익 향상을 위해 헌신한 분들의 수고에 감사하는 으뜸장애인상과 유공자 표창도 수여했다.특히 올해는 작년보다 장애 예술인들의 공연을 확대 편성해 눈길을 끌었다. 이는 장애 예술인이 자아실현을 통해 장애에 대한 편견을 해소하고 장애 인식 개선을 강화하는 좋은 계기가 됐다.