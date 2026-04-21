첼리스트 이유빈 "첼로의 모든 가능성에 도전 계속할 것"

큰사진보기 ▲협연자 이유빈은 박승유의 제주교향악단과 좋은 호흡을 보여주며 슈만 첼로협주곡의 대화와 교감의 음악적 특성을 성공적으로 표현했다. ⓒ 제주교향악단 관련사진보기

- 슈만 첼로 협주곡은 고전적인 협주곡의 틀을 벗어나 세 악장이 휴지 없이 이어지는 독특한 구조다. 공연 무대에서 이 연속적인 흐름의 긴장감을 유지하기 위해 기술적으로 가장 유의했던 점은 무엇인가.

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- 오케스트라와 첼로가 주선율을 주고받는 대목이 많은 곡이다. 협연자로서 박승유 지휘자의 해석과 충돌하거나 조율이 필요했던 대목은 없었나.

-호르니스트 아버지와 첼리스트 어머니 사이에서 자랐다. 음악이 일상의 공기 같았던 환경이 천혜의 조건이었겠지만, 역설적으로 음악을 당연한 것으로 여겨 열정이 무뎌지거나 저항하고 싶었던 순간은 없었나.

-예원학교, 한국예술종합학교, 베를린 한스 아이슬러를 거쳐 현재 프라이부르크와 바렌보임-사이드 아카데미까지 유학의 길을 이어가고 있다. 매번 새로운 환경을 선택하는 본인만의 기준은 무엇인가. 스승에 대한 탐구인가, 아니면 본인의 음악적 결핍을 채우려는 갈증인가.

- 1759년 밀라노에서 제작된 '조반니 바티스타 테스토레' 첼로를 사용하고 있다. 이 악기와 처음 만났을 때 어떤 느낌이 들었나?

- 윤이상국제음악콩쿠르 우승 이후 연주자로서의 입지가 넓어졌다. 콩쿠르 무대와 이번 교향악축제 같은 메인 스트림 무대는 어떤 차이가 있나.

- 바흐 무반주 조곡의 전곡 녹음, 현대 음악으로의 확장 등 첼리스트로서 앞으로 정복하고 싶은 '산'과 같은 레퍼토리는 무엇인가.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고려대학교 영어영문학과를 졸업하고 중앙일보(공채 24기)에 입사했다. 이후 월간중앙에서 오랜 기간 기자로 일했다. 사회팀장, 정치팀장을 거쳐 선임기자로 다양한 분야 인물 인터뷰 기사와 탐사보도에 참여했다. 한국 사회를 관통하는 현상을 시대적 흐름과 견줘보며, 여러 인물 간의 조화와 긴장관계를 들여다보고 싶은 꿈이 있다. 대표 저서로 조수미, 임권택, 정경화, 장한나, 강수진, 이현세, 조훈현, 승효상 등 문화예술인 13인의 인터뷰를 통해 그들의 스승을 탐구한 책, <거장, 스승을 말하다>가 있다.

지난 14일 열린 2026 서울 예술의전당 교향악축제 제주교향악단의 공연은 연주도 훌륭했지만, 만석에 가까운 청중의 열광적인 갈채와 호응이 돋보였다. 지휘자 박승유와 제주교향악단, 협연자 첼리스트 이유빈의 '3각 호흡'이 출중했다는 평가다.베토벤의 레오노레 서곡 3번, 바인가르트너 교향곡 제2번, 슈만 첼로협주곡 모두 만만치 않은 레퍼토리다. 박승유 지휘자는 공연 직후 "초연이나 다를 바 없는 바인가르트너 교향곡에 청중이 열광한 이유는 되풀이되는 주제 선율의 독특한 친화력에 있다"면서 "특히 3악장에서 펼쳐지는 현악 바탕의 바이올린 솔로, 이어지는 목관과 금관의 매력적인 선율이 청중의 감정선을 깊게 파고든다"고 설명했다.슈만의 첼로 협주곡은 오케스트라가 솔리스트의 서사에 섬세하게 반응해야 하는 곡이다. 박승유 지휘자는 "특히 2악장에서 협연자와 오케스트라 첼로 수석의 이중주는 매혹적인 균형 속에서 이뤄졌다"고 평하면서, "그 순간 만큼은 잠시 지휘봉을 내려놓고 두 사람의 연주를 바라보고 싶은 충동마저 느꼈다"는 감상을 전했다. 다음은 연주 직후 이뤄진 첼리스트 이유빈씨와의 일문일답이다."세 악장이 쉬지 않고 이어지는 구조는 매우 독특한 형식이다. 그래서 각 악장의 성격이 바뀌는 브리지 부분에서 호흡과 템포, 음색의 조절을 통해 시종 긴장감을 유지하는 것에 집중했다.""이 작품은 오케스트라와 협연자가 서로의 동기와 정서를 이어받으며 흐름을 만들어가야 하는 협주곡이다. 그래서 두 사람 사이의 해석적 공감대가 매우 중요하다. 다행히 박승유 지휘자님과는 처음부터 슈만의 음색과 흐름에 대해 공감하는 바가 컸다. 첫 리허설부터 지휘자께서 제 음악적 방향을 많이 존중해주셨다. 해석의 대립보다는 프레이즈의 연결, 오케스트라와 독주의 균형, 그리고 각 악절의 호흡을 더 정교하게 조율하는 데 집중할 수 있었다.""그런 순간이 없었다고 할 수 없다. 중학생 시절 내가 왜 이 일을 하고 있는가 자문을 많이 했던 기억이 있다. 돌이켜보면 그 때가 음악에 대한 열정도 가장 침체했던 시기였다. 시간이 흐르면서 아주 서서히, 그런 의혹과 회의감을 극복해나갔다. 내가 왜 음악을 하고 싶은지, 왜 이 길을 계속 가야 하는지에 대한 그림이 점점 더 분명해졌다. 자연스럽게 열정과 자신감도 회복했다. 지금은 제 음악 인생에서 가장 순도 높은 열정의 시기라고 볼 수 있다.""공부를 계속하고 더 넓은 세계를 볼수록, 단순히 '첼로를 더 잘하고 싶다'는 욕망을 넘어, 음악의 본질에 대한 자문을 많이 하게 됐다. 특히 한스 아이슬러에서 공부하던 시기에 '무엇이 정말 좋은 연주인가', 그리고 '나는 어떤 음악을 하고 싶은가'에 대해 많이 고민했다. 처음 유럽에 유학했을 때는 개성이 강하고 즉각적인 인상을 주는 연주자들이 더 많은 기회를 얻는 모습을 목격했다. 고민이 많았던 시절이다. 그런 과정을 거치면서 제가 지향하는 음악의 방향이 더 분명해졌고, 그 순간 제 음악적 정체성을 더 깊고 선명하게 이끌어주실 수 있는 분이 헬머슨, 케라스 두 분 교수님이라는 것을 알게 됐다.""지금 사용하고 있는 테스토레 첼로는 첫 만남부터 굉장히 강렬한 인상을 주었다. 첫 음을 긋는 순간 '바로 이 악기다'라는 생각이 들었고, 그 확신이 꽤 즉각적이었던 기억이 난다. 보통은 새로운 악기를 만나 적응하는 데 시간이 필요한데, 이 악기와는 처음부터 아주 자연스럽게 잘 맞았다. 악기를 받은 지 일주일밖에 되지 않았는데도, 곧 있을 녹음에서 그대로 이 테스토레 첼로로 연주하자고 마음먹었던 기억이 선명하다.""콩쿠르는 어떤 목표를 향해 가는 과정인 만큼, 제 자신의 기준 뿐 아니라 여러 사람의 시선과 판단 기준까지 함께 의식할 필요가 있다. 반면 이번 교향악축제 무대를 준비할 때는 그런 외부의 기준보다, 제가 평소 바라봤던 슈만의 세계에 더 깊게 집중할 수 있었다. 그렇다고 제 음악적 지향점 자체가 달라진 것은 아니다. 다만 서로 다른 두 무대가 요구하는 집중의 방향과 준비의 우선순위가 분명히 다르다는 점을 확연히 알게 됐다.""바흐 조곡의 전곡 녹음은 모든 첼리스트가 가지고 있는 꿈이다. 저 역시 예외는 아니다. 그러나 저는 고전과 현대를 가리지 않고 전 시대의 모든 첼로 음악에 관심이 많다. 시대별 악기 연주나 독특한 구성의 실내악 등 첼로의 모든 가능성에 주목하며, 다양한 실험과 도전을 계속하고 싶다."