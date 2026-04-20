이장우 "동물원 전면 점검·재발방지"... 행정통합엔 "시민 동의 없인 불가"

큰사진보기 ▲이장우 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

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이장우 대전시장이 오월드 늑대 '늑구' 탈출 사건을 계기로 동물원 시설 전반 점검과 재발 방지 대책 마련을 지시했다. 아울러 정부의 행정통합 관련 예산 미반영에 대해서는 "예상된 일"이라며, 시민 동의 없는 통합은 수용할 수 없다는 입장을 재확인했다.이 시장은 20일 주간업무회의에서 "동물원(오월드) 개편과 관련해 시설 전반에 대한 긴급 점검과 재발 방지 대책을 마련해야 한다"며 "현재 약 1000평 규모로 운영 중인 동물 사육 공간도 추가 확보하는 방안을 검토하라"고 지시했다. 이어 "어린이날 등 대규모 방문객이 예상되는 시기에 대비해 교통 및 안전 관리 대책도 강화해야 한다"고 강조했다.대전시는 늑구를 '꿈씨 패밀리' 신규 캐릭터로 활용하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.행정통합과 관련해서는 정부 추가경정예산에서 광주·전남 통합 준비 예산이 전액 삭감된 사례를 언급하며 비판적 입장을 밝혔다. 이 시장은 "지금 광주·전남 통합 준비 예산에 정부가 1원도 태우지 않으면서 지방채로 하라는 무책임한 상황"이라며 "대전은 자치분권과 재정 이양 없이 행정통합에 절대 동의할 수 없다"고 말했다.이어 "구체적인 로드맵 없는 20조 원 지원 언급 단계에서부터 예견됐던 문제"라며 "대전은 통합이 아니더라도 글로벌 과학수도로서 독자적인 발전 전략을 마련해야 한다"고 강조했다. 또 "그 어떤 경우도 시민 동의 없는 통합은 없다"며 "반드시 주민투표를 거쳐야 한다"고 밝혔다.이와 함께 시는 도시철도 건설 사업의 신속 추진과 함께 공공자전거 '타슈' 확대, BRT 등 신교통 수단 도입 검토 등 교통 혁신 방안도 병행 추진할 계획이다.이 시장은 "시민 안전을 최우선으로 도시 전반의 시스템을 재점검하고, 교통·경제·행정 전반에서 실질적인 변화를 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.