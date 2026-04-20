"늑구 특수 기대? 오월드, 동물 전시 아닌 보호시설로 전환해야"

큰사진보기 ▲대전녹색당, 대전충남녹색연합, 보문산난개발반대시민대책위원회, 정의당대전시당, 탄소잡는채식생활네트워크 등은 20일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "대전시와 대전도시공사는 늑구를 또 다시 구경거리로 만들지 말고, 오월드 재창조 사업 전면 재검토하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전녹색당, 대전충남녹색연합, 보문산난개발반대시민대책위원회, 정의당대전시당, 탄소잡는채식생활네트워크 등은 20일 오후 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "대전시와 대전도시공사는 늑구를 또 다시 구경거리로 만들지 말고, 오월드 재창조 사업 전면 재검토하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전 오월드에서 탈출했다가 열흘 만에 생포된 늑대 '늑구' 사태를 계기로 지역 환경단체들이 동물원 운영방식 전환과 개발 중심 사업 전면 재검토를 촉구하고 나섰다. 이번 사고를 단순한 동물 탈출 사고로 치부할 게 아니라 동물을 '구경거리'로 소비하는 구조 자체를 바꿔야 한다는 문제 제기다.대전충남녹색연합과 대전녹색당, 정의당대전시당 등 대전지역 환경단체와 진보정당 등은 20일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "대전시와 대전도시공사는 '늑구'를 또다시 구경거리로 만들지 마라"며 "공영동물원 운영방식 전환과 오월드 재창조 사업 전면 재검토가 우선이 되어야 한다"고 촉구했다.이날 기자회견은 늑구의 탈출과 귀환을 계기로 오월드 운영 전반과 동물 전시 중심 관람 문화에 대한 근본적인 재검토를 촉구하기 위해 마련됐다. 특히 이들은 대전시와 대전도시공사가 재창조 사업에 대한 입장 표명 없이 늑구 관련 소식을 연일 홍보하며 흥행 분위기를 조성하는 것은 생명을 다시 '구경거리'로 소비하는 행정이라고 비판했다.이들은 이날 발표한 기자회견문에서 "늑구 탈출 사건은 단순한 돌발 상황이 아니라 동물원의 구조적 문제의 결과"라고 지적하면서 "늑대의 생활 반경은 수백 킬로미터에 달하지만 1만 평 남짓한 사파리는 생태적 특성을 전혀 고려하지 않은 감금 시설"이라고 비판했다.이어 "늑대는 야행성으로, 낮에는 잠을 자거나 휴식을 취해야 한다. 기본적으로 다른 생명체의 시선을 피해 은신할 수 있어야 한다. 그러나 오월드에는 공중 데크가 늑대 사파리를 관통하여 설치되어 있다"며 "관람객들은 그 위를 지나다니면서 영업시간 내내 늑대를 구경한다. 더불어 영업시간 내내 나오는 음악 소리도 늑대를 위한 것이 아니"라고 지적했다.이들은 특히 늑구 생환 이후 확산되는 '흥행' 분위기를 강하게 비판했다. '늑구빵 출시'는 물론, '돌아온 늑구를 보러 가자'는 등의 흥행몰이로 이번 사고를 소비하려고 하고 있다는 것. 이들은 "늑구의 생환을 축하하는 반면, '늑구'를 흥미 위주의 가십거리로 소비하는 양상이 퍼지고 있다"며 "탈출을 관광 홍보 수단으로 이용하려는 시도는 행정의 반성 없는 태도에서 비롯된 것"이라고 지적했다.또 "대전시와 도시공사가 늑구의 건강 상태 등을 연일 홍보하며 흥행 분위기를 주도하고 있다"며 "생명의 탈출과 귀환을 다시 '구경거리'로 치환하는 행정의 문제를 보여준다"고 비판했다. 그러면서 이들은 오월드 재창조 사업에 포함된 글램핑장, 롤러코스터, 워터파크 계획 등을 나열하고 "동물의 야생성과 복지를 고려하지 않은 채 시설물 개발 중심으로 추진되는 사업은 전면 중단해야 한다"고 주장했다.계속해서 이들은 오월드를 향해 "오월드를 탈출했다 4시간 만에 사살된 퓨마 '뽀롱이'와 이번 '늑구' 탈출까지, 반복되는 전시 야생동물들의 탈출 사태에 대한 책임 기관의 반성문이 아직 나오지 않고 있다"며 "대전시와 대전도시공사는 결코 '늑구'를 이용해 '관람객 몰이'를 해선 안 된다. 이번 사태의 원인에 대한 조사를 성실히 받고 실책에 대한 책임을 져야 한다"고 촉구했다.이날 발언에 나선 송순옥 대전충남녹색연합 공동대표는 "늑구가 돌아오자 대전시가 내놓은 대책은 철조망과 옹벽을 더 높이고 방책을 늘리는 것이었다. 결국 감금이 더 두터워지는 것에 불과하다"고 지적하면서 "심지어 탈출한 동물을 스타처럼 포장해 '늑구 특수'를 누리려는 시도는 매우 우려스럽다. 생존을 위한 절박한 탈출을 수익 창출 도구로 소비하지 말라"고 목소리를 높였다.이어 "동물은 상품도, 오락도, 구경거리도 아니다"라며 "오월드는 동물 전시 시설이 아니라 생명 공존의 공간으로 전환돼야 한다"고 촉구했다.연대 발언에 나선 김기중(성서대전 목사) 보문산난개발반대시민대책위원회 회원은 "늑구의 탈출은 한 생명이 자유를 향해 나아간 사건"이라며 "이 사건이 다시 돈벌이와 구경거리로 소비되지 않으려면, 우리가 어떤 환경에서 동물이 살아가야 하는지 되물어야 한다"고 말했다. 그러면서 "동물은 우리의 구경거리가 아니라 그 자체로 존엄한 생명이다. 오월드 재창조 사업은 생명 중심으로 전환해야 한다"고 촉구했다.이윤경 '구경거리로 태어난 생명은 없다' 활동가는 동물의 '주거권' 문제를 제기했다. 그는 "단순히 울타리가 있다고 해서 그 공간을 '집'이라 부를 수 없다"며 "동물원이 비인간 동물이 존엄하게 살 수 있는 공간인지 근본적으로 질문해야 한다"고 말했다.그는 또 "동물 감금과 전시 중심 구조에서는 인간과 비인간 모두가 착취 구조에 놓일 수밖에 없다"며 "동물복지 중심 운영과 탈시설 전환 논의를 시작해야 한다"고 강조했다.끝으로 이들은 "동물원의 역할은 전시와 관람이 아니라 보호와 보전, 교육이어야 한다. 대전시와 도시공사가 이번 사태를 반면교사 삼아 공영동물원으로서의 역할을 재정립해야 한다"고 촉구하면서 ▲오월드 재창조 사업 전면 중단 ▲동물복지 중심 사육환경 개선 ▲야생동물 보호시설로의 전환 ▲전문가·시민 참여 협의체 구성 등을 요구했다.