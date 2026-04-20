호르무즈 해협부터 새로운 다자주의까지... 인도 언론에 밝힌 대통령의 생각

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 20일(현지시각) 뉴델리 대통령궁에서 국빈 방문 공식환영식 후 이동하고 있다. 2026.4.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일 "한국은 호르무즈 해협에서 모든 선박이 안전하고 자유로운 항행을 할 수 있도록 인도와 긴밀하게 소통할 것"이라고 밝혔다. 무엇보다 인도가 주도하고 있는 인도·태평양 해양 구상(IPOI)에도 참여 의사를 표명하면서 다자주의적 협력에 기초한 인도·태평양 역내 한국의 역할을 보다 강화하겠단 입장도 밝혔다.이 대통령은 이날 공개된 인도 일간지 '타임스 오브 인디아' 및 '나브바라트 타임스'와의 서면 인터뷰에서 "한국과 인도 모두 원유·가스 등 에너지 수급의 상당 부분을 중동지역에 의존하고 있다. 핵심 수송로의 안전을 확보하는 일은 양국 국민의 안전과 국가의 존립을 위한 필수 요소"라며 이 같은 입장을 밝혔다.이 대통령은 "(호르무즈 해협 개방) 관련한 국제적 논의 과정에서도 협력을 이어가겠다"라며 "에너지 공급망 다변화를 공동으로 모색하는 일도 양국이 힘을 합쳐 해결해야 할 공동의 과제"라고 했다.이어 "글로벌 경제의 불확실성이 높아지는 상황에서, 양국 간에 이뤄질 미래지향적이고 전략적 협력이 양국의 국익에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 믿는다"고 강조했다.특히 이 대통령은 "중동 전쟁이 불러온 위기는 인도양과 태평양이 하나로 연결된 해상 교통로이며 어느 한 국가의 노력만으로 두 바다의 안정을 확보할 수 없다는 사실을 보여줬다"면서 인도와 한국을 비롯한 역내 국가들이 다자주의와 규범 기반의 협력을 주도해야 한다는 입장을 밝혔다.구체적으론 "역내 국가 간 전략적 소통과 협력이 어느 때보다 중요해진 만큼, 우리 정부는 인도를 포함한 인도·태평양 국가들과의 협력을 더욱 강화할 것"이라며 "이러한 취지에서 한국은 올해 인도에서 개최된 국제 관함식(IFR)과 다국적 훈련 밀란(MILAN)에 참여하였고 인도가 주도하는 인도·태평양 해양 구상(IPOI)에도 참여의사를 표명하고자 한다"고 말했다.중국의 일대일로(OBOR) 정책에 대응하는 성격이 강한 미국·일본 중심의 자유롭고 개방적인 인도·태평양(FOIP)과 같은 외교 안보 협력 틀에만 묶이지 않고, 인도와 다층적 협력을 꾀하겠다는 뜻으로 해석된다.이에 대해 이 대통령은 "자유롭고 개방적인 인도·태평양을 위한 필수조건은 역내 안정과 공동 번영"이라며 "이를 위해 인도를 비롯한 주요 파트너들과 조선, 금융, AI, 방산 등 전략 분야에서의 협력을 강화해 나갈 것"이라고 했다.이 대통령은 미국의 관세정책과 관련해서도 "변화하는 현실을 반영한 새로운 규범을 통해 다자체제의 포용성을 확보하는 것이 앞으로 중요한 과제가 될 것"이라며 한국·인도 양국 협력의 중요성을 강조했다.이와 관련 이 대통령은 "한국은 다자주의적 무역 질서 하에서 경제성장을 일궈낸 대표사례이며 인도는 큰 경제규모와 역동성을 바탕으로 새로운 규범 형성에 영향력을 행사할 수 있는 강국"이라면서 "양국이 힘을 합쳐 새로운 다자주의의 방향을 제시할 수 있을 것"이라고 했다.한편, 이 대통령은 이날 오후 한국 산업통상부와 인도 상공산업부가 공동 주최하는 '한·인도 비즈니스 포럼'에 참석해 양국 대표 기업인들의 투자와 협력 역시 당부할 예정이다.청와대에 따르면 이번 포럼은 8년 만에 이뤄진 한국 정상의 인도 국빈 방문 계기로 개최되는 대규모 경제 행사다.한국 측에서는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등 250여명이, 인도 측에서는 산마르(Snamar) 그룹 비제이 산카르 회장과 에사르(Essar) 그룹 라비칸트 루이야 부회장 등 기업인 350여명이 참석한다.청와대는 "포럼 세션에서는 첨단제조 및 철강, 디지털 경제, 에너지 전환 등 유망 분야에서 포스코, 현대차, 크래프톤의 발표를 중심으로 양국 간 실질적인 협력 방안이 논의될 예정"이라며 "조선, 디지털, 에너지 등 다양한 분야에서 총 20건의 민간 양해각서(MOU)가 체결될 전망"이라고 전했다.