"부산시장 후보들, '지역의료 시대' 공약하라" 노동·시민단체 7대 과제 제안

큰사진보기 ▲다가오는 6.3 지방선거를 맞이하여 부산시장 후보들에게 공공의료 강화와 지역의료 체계 구축을 위한 정책 공약화를 촉구하는 기자회견 중 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲노귀영 보건의료노조 부산본부장 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲이성한 건강사회복지연대 사무처장 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲양미숙 부산참여연대 사무처장 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲주재범 보건의료노조 침례병원지부 지부장 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲정지환 보건의료노조 부산의료원 지부장 ⓒ 보건의료노조 부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 민플러스에도 실립니다.

보건의료노조 부산본부를 비롯한 부산 지역 노동·시민사회단체들이 20일 오전 11시 부산시청 앞에서 기자회견을 열고, 다가오는 6.3 지방선거를 맞이하여 부산시장 후보들에게 공공의료 강화와 지역의료 체계 구축을 위한 정책 공약화를 촉구하고 나섰다.이들은 지방정부가 보건의료에 책임을 지지 않는 구조에서는 시민의 삶을 지킬 수 없다며, 차기 부산시정이 주체가 되어 '시민건강도시 부산'을 실현하기 위해 '지역의료 시대를 여는 7대 정책과제'를 공약으로 채택할 것을 강력히 요구했다. 이날 발표된 7대 정책과제는 단순한 병원 확충을 넘어 예산 확보부터 시민 참여까지 아우르는 구체적인 실행 로드맵을 담고 있다.첫 발언자로 나선 노귀영 보건의료노조 부산본부장은 부산 공공의료의 핵심축인 부산의료원 정상화와 침례병원 공공병원화의 시급성을 강조했다.노 본부장은 "지난 10년간 선거 때마다 공약은 있었지만 제대로 추진되지 않았고, 오히려 부산 공공의료는 후퇴했다"며 "부산시장 후보들은 부산시가 책임지고 공공병원화를 이루겠다는 약속을 해야 하며, 당선 직후 민·관이 참여하는 '공공병원 설립 추진단'을 결성해야 한다"고 역설했다.이어 이성한 건강사회복지연대 사무처장은 1차의료의 공공성 강화와 실질적인 지역 인프라 구축을 제안했다. 이 사무처장은 이제 의료 체계가 '아프면 가는 의료'에서 '지속적으로 관리받는 의료'로 전환되어야 함을 강조하며, 시민 누구나 자신의 건강을 책임지는 '건강 주치의'를 가질 수 있는 체계를 구축해야 한다고 밝혔다.특히 전시성 정책인 '의료버스' 대신 '소생활권 참여형 건강돌봄센터'와 같은 지역사회 기반 인프라를 마련하여 의료 안전망을 촘촘히 짜야 한다고 후보들에게 요구했다.양미숙 부산참여연대 사무처장은 정책 결정 과정에서 시민의 목소리가 실질적으로 반영되는 거버넌스 구축의 필요성을 피력했다. 양 사무처장은 보건의료 정책이 행정과 전문가 중심의 논의를 넘어 시민이 직접 참여하여 결정하는 체계가 필요하다고 지적했다. 그는 현장 구호를 통해 "부산건강혁신위원회를 구성하여 보건의료 정책 결정에 시민의 목소리를 실질적으로 반영할 것을 보장하라"며 차기 시장 후보들의 전향적인 공약화를 촉구했다.단체는 이날 정지환 부산의료원지부장과 주재범 침례병원지부장의 기자회견문 낭독을 통해 ▲ 부산의료원 운영 정상화 ▲ 침례병원 공공병원화 조속 해결 ▲ 실질적인 지역 인프라 강화 ▲ 통합돌봄을 위한 건강주치의 제도 도입 ▲ 아프면 쉴 권리 보장 ▲ 안정적 혈액 공급 체계 마련 ▲ 시민 참여 기반 보건의료 거버넌스 구축 등 7대 정책과제를 다음과 같이 제안했다.가장 먼저, 공공병원이 필수의료를 수행하며 발생하는 구조적 적자를 '경영 실패'가 아닌 '공익적 비용'으로 인정해야 한다고 강조했다. 이를 보전하기 위한 법적 근거로 '공공병원 공익적 손실 보전 조례 제정'과 '공공보건의료기금 설치' 등을 통해 지역거점 공공의료기관의 기능을 재정립할 것을 요구했다. 이러한 기반 위에 부산의료원의 운영 정상화와 8년째 답보 상태인 침례병원의 공공병원화를 조속히 마무리 지어 부산 공공의료벨트를 완성하고, 전담 추진단을 구성해 가시적인 성과를 낼 것을 촉구했다.또한, 일회성 이벤트에 그치는 '의료버스'와 같은 전시성 행정을 중단하고 소생활권 단위의 '참여형 건강돌봄센터'를 구축하여 주민 밀착형 안전망을 마련해야 한다고 주장했다. 이와 함께 시민 누구나 자신의 건강을 전담하여 예방·상담·치료를 통합적으로 관리받는 '건강 주치의' 제도를 도입해 1차의료의 공공성을 강화할 것을 제안했다.노동권 보호를 위한 대책으로는 플랫폼·이주 노동자 등을 위한 '아프면 쉴 권리' 보장 및 부산형 상병수당 제도 도입을 꼽았다. 경제적 이유로 치료를 포기하지 않도록 유급병가 지원을 강화해야 한다는 취지다. 아울러 저출생·고령화에 따른 혈액 수급 문제를 해결하기 위해 생애주기별로 참여하는 안정적 혈액 공급 체계를 마련하고 헌혈자에 대한 공공적 예우를 확대해야 한다고 덧붙였다.마지막으로, 행정과 전문가 위주의 논의를 넘어 노동조합과 시민사회가 실질적으로 참여하는 시민 참여 기반 보건의료 거버넌스 구축을 통해 정책의 투명성과 민주성을 확보할 것을 촉구했다.민주노총 부산본부, 보건의료노조 부산본부를 비롯한 부산지역 노동·시민사회 단체는 "이러한 과제들은 부산의 의료 붕괴를 막고 모든 시민이 차별 없이 건강할 권리를 누리기 위한 최소한의 요구"라며, 모든 시장 후보들이 이를 공약으로 채택하여 구체적인 실행 의지를 보여줄 것을 거듭 강조했다.