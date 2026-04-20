CU 원청교섭 노조 투쟁 중 차량 덮쳐... 조합원 1명 사망

큰사진보기 ▲20일 오전 10시 32분께 경남 진주시 정촌면 예하리 한 집회 현장에서 2.5t 화물차가 집회 참가자와 추돌하는 사고가 발생했다. 경찰과 소방에 따르면 이 사고로 50대 조합원 1명이 숨지고 1명이 중상, 1명이 경상을 입은 것으로 확인됐다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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경남 진주 CU 물류센터 투쟁 과정에서 화물차가 전국공공운수노동조합 화물연대 조합원을 덮쳐 1명이 숨지는 사고가 벌어졌다.20일 경남경찰청과 화물연대지부(화물연대)에 따르면, 이날 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리의 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 화물차가 화물연대 편의점지부 CU지회 조합원들과 충돌하는 일이 벌어졌다. 이번 사고로 노조의 50대 서아무개 조합원이 사망하고, 다른 조합원 2명도 중경상을 입었다.화물연대는 "(현장에서) 연좌농성을 하던 화물연대 조합원 약 40명을 경찰이 밀어내고 대체차량을 출차시키다 2.5t 화물차가 쓰러진 서 조합원을 밟고 지나갔다"라며 "긴급히 인근 병원으로 옮겨으나 이미 심정지 상태였고, 11시 45분쯤 사망 판정을 받았다"라고 주장했다.화물연대의 한 관계자는 "경찰이 조합원을 밀어내면서 이런 사고가 났다"라고 분노했다. 이 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "파업 2주 넘게 사태를 격화시킨 원청을 상대로 교섭을 요구하던 중이었다. 비상지침에 따라 전 조합원이 이곳에 집결해 총력투쟁에 들어갈 것"이라고 설명했다.경찰은 화물차 운전자를 입건하는 한편, 구체적인 사건 경위를 조사 중이다. 경찰 관계자는 "현장 대응 중이고, (고의 여부 등에 대한) 정확한 부분은 조사가 필요하다"라고 말했다.앞서 CU지회 조합원들은 CU 브랜드를 운영하는 BGF리테일의 전국 물류거점에서 원청과의 직접 교섭 요구 집회를 열어왔다. CU 물류 배송을 책임지는 특수고용노동자인 이들이 뭉쳐 교섭에 나서자, 원청이 이에 응하기보단 불이익을 주는 방식으로 탄압해왔다는 게 노조의 주장이다.CU 화물 노동자들은 일감과 운송료를 BGF로지스·운송사를 통해 받지만, 실제론 BGF리테일을 거쳐 전달되는 구조라 원청 교섭이 당연하다고 목소리를 높였다. 높은 노동강도와 낮은 운송료, 공짜 분류작업 등의 문제를 원청이 개입해 해결해야 한다는 건데, 현재 BGF리테일은 이에 직접적 책임이 없다고 맞대응하고 있다.진보정당들은 바로 규탄 입장을 발표했다. 진보당은 손솔 수석대변인 명의 브리핑에서 "공권력이 길 터 준 대체차량이 노동자를 죽였다"라며 국가의 책임을 물었다. 노동당도 "화물노동자가 멈춰 선 바퀴 아래 쓰러져 목숨을 빼앗겼다. 자본을 위한 공권력의 살인 진압을 규탄한다"라고 성명을 냈다.