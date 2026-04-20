보강지 버드나무 20여 그루 '싹둑'

큰사진보기 ▲예산황새국가생태탐방로 구간인 광시면 대리 ‘살목지’와 이웃한 ‘보강지’ 수변에 자생하던 버드나무 20여 그루가 무단 벌목으로 밑동만 남아 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

예산군의 대표적인 생태 자산이자 예산황새국가생태탐방로 주요 구간인 보강지에서 버드나무 수십 그루가 무단으로 벌목되는 사건이 발생해 지역 사회가 술렁이고 있다. 생태 경관 훼손에 더해 관리 주체 간 책임 공방까지 벌어지며 논란이 커지고 있다.주민 제보에 따라 13일 현장을 확인한 결과, 보강지 상류 지역 약 50미터 구간 임도를 따라 자생하던 버드나무 20여 그루 이상이 잘려나가 밑동만 남아 있었다. 오랜 세월 저수지 물가에 뿌리를 내리며 수변 생태계를 유지해 온 나무들이 한순간에 사라진 것이다.주민들은 "작은 숲 하나가 통째로 사라진 느낌"이라며 충격을 감추지 못하고 있다. 실제 현장에서는 경고 안내판이 설치된 바로 옆까지 벌목이 이뤄졌다.보강지는 예산황새공원과 인접한 지역으로, 다양한 야생 조류의 서식지이자 이동 통로 역할을 하는 곳이다. 특히 인근 살목지와 연결된 탐방로는 '황새바람길'로 불리며 관광객과 주민들이 즐겨 찾는 산책 코스로 자리 잡고 있다.군이 황새문화관~살목지~보강지를 잇는 3.2㎞ 구간을 생태탐방로로 조성해 운영하고 있는 만큼, 이번 벌목은 단순한 훼손을 넘어 공공 생태자산의 손실이라는 지적이 나온다.마을 주민들은 불안감을 호소하고 있다. 한 주민은 "수십 년 동안 형성된 그늘과 쉼터가 하루아침에 사라졌다"며 "여름철 낚시객이나 탐방객들이 햇빛을 피하던 공간이었는데 이제는 텅 비어버렸다"고 탄식했다. 이어 "관련 기관이 적극적으로 막지 않으면 남은 나무들도 계속 베어갈 수 있다"고 우려했다.조한경 광시 대리 이장은 "버드나무가 버섯 종균 배양 등에 활용된다는 점에서 누군가가 특정 목적을 갖고 베어갔을 가능성도 있다"고 설명했다.보강지는 한국농어촌공사 예산지사가 관리하는 저수지로, 해당 구역 내 수목 역시 관리 대상에 포함된다. 저수지 내 수목을 무단으로 벌목할 경우 절도죄나 재물손괴죄, 산림자원법 위반 등이 적용될 수 있다.특히 공공시설 내 식생은 수질 정화와 제방 보호 등 기능을 수행하는 만큼 단순 벌목 이상의 환경 훼손으로 이어질 수 있다는 지적도 있다.관리 주체인 농어촌공사 예산지사 관계자는 "무단으로 적재된 나무들이 빗물에 떠밀려 저수지 시설 안전에 영향을 주는지를 더 주의 깊게 보고 있다. 시설 관리자 입장에서 시설물 안전에 큰 문제가 없다면 벌목 자체를 크게 생각하고 있지는 않다"며 "다만 허락 없이 벌목한 불법 사항에 대해서는 그런 상황이 또 발생하지 않도록 안내 펼침막을 걸 계획이다"라고 말했다.군 관계자는 "기본적으로 임야가 아닌 필지에 대해서는 5000㎡가 넘어야 허가나 신고 대상이 된다. 지금 문제가 되는 장소의 지목이 '유지'이기 때문에 자기 땅에 있는 나무를 자르는 것이 신고 대상은 아니어서 행정 권한 밖의 일이다"라며 "형법이 정한 재물손괴로 본다면 관리 주체인 농어촌공사가 수사 의뢰를 해야할 상황으로 보인다"고 말했다.이에 한 마을 주민은 "초기 대응이 늦어지면 증거 확보가 어려워지고 범인 특정도 힘들어진다"며 "기관 간 책임 공방 속에서 골든타임을 놓치고 있다"고 비판했다.생태적 영향에 대한 우려도 커지고 있다. 버드나무가 단순한 수목이 아니라 수변 생태계 유지에 중요한 역할을 하는 핵심 식생이기 때문이다.수질 정화와 토사 유출 방지, 야생 동물의 은신처 제공 등 다양한 기능을 수행하는 만큼, 성목 20주 이상이 한꺼번에 제거될 경우 생태계 균형에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.김수경 예산황새공원 박사는 "버드나무는 원앙 등 조류의 서식지 역할을 하는데, 번식 시기에 이 같은 변화가 발생하면 서식 환경에 영향을 줄 수 있다"며 "한두 그루가 아닌 수십 그루가 사라진 것은 생태적 측면에서도 결코 가볍게 볼 사안이 아니다"고 지적했다.현장에서는 이미 경관 훼손이 뚜렷하게 드러나고 있다. 기존에는 버드나무 군락이 자연스러운 차폐 역할을 하며 수변 풍경을 형성했지만, 벌목 뒤 제방과 수면이 그대로 노출되며 탐방로의 분위기도 크게 달라졌다는 평가다.주민들은 "누가 벌목했는지 반드시 밝혀야 한다"며 "CCTV 확인과 수사 의뢰, 원상복구 등 실질적인 조치가 뒤따라야 한다"고 요구하고 있다.