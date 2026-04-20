60년 전통 예산 성모유치원 역사 속으로

큰사진보기 ▲성모유치원 1965년 개원 당시 예산성당 정문 모습. ⓒ 예산성당 관련사진보기

큰사진보기 ▲1982년 현재 예산성당 주차장 자리에 있던 성모유치원 전경. ⓒ 예산성당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성모유치원 1회 졸업생들이 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 예산성당 관련사진보기

큰사진보기 ▲초창기 성모유치원 원아들이 성당 마당. ⓒ 예산성당 관련사진보기

큰사진보기 ▲유치원 교실에서 수업을 받고 있다. ⓒ 예산성당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

1965년 개원 이래 충남 예산군 지역 유아교육의 상징과도 같았던 성모유치원이 2026년 2월 졸업생 배출을 마지막으로 폐원을 결정했다.한때 입학을 위해 학부모들이 1박 2일간 줄을 서야 했던 영광의 시간도 학령인구 감소라는 거대한 시대적 흐름을 거스를 수 없었다.성모유치원의 역사는 1963년으로 거슬러 올라간다. 당시 약 40평 규모의 건물로 준비를 시작해 1965년 정식 개원했으며, 1966년 첫 졸업생을 배출했다.1967년 교육부로부터 정식 인가를 받은 뒤 초대 원장인 오 마드렌 바라 수녀가 부임하며 기틀을 잡았다.이곳은 예산군 최초로 '몬테소리 교육 방식'을 도입한 곳으로 유명하다. 수녀들이 직접 아이들을 가르치고 교사들이 몬테소리 과정을 이수해 접목한 교육 프로그램은 예산 전역에 소문이 자자했다.1회 졸업생 차명주(68)씨는 "성모유치원 출신 아이들은 초등학교에 들어가면 예절부터가 다르다는 칭찬을 들었다"며 "성모유치원을 다녔다는 사실 자체가 큰 자부심이었다"고 회상했다.유치원의 전성기였던 1980~90년대 풍경은 지금으로선 상상하기 힘들 정도다. 인가 정원이 6개 반 120명에 달했지만, 자녀를 입학시키려는 학부모들이 번호표를 받기 위해 밤을 지새우는 일이 잦았다.예산성당 사무장으로 근무 중인 A씨 아들도 성모유치원을 다녔다. 그는 "우리 아들 보낼 때만 해도 줄을 서서 기회를 얻어야 했다"며 "간식을 싸 들고 와 기다릴 정도로 인기가 대단했다"고 전했다.그에 따르면 이런 성모유치원이 지난 60년 동안 배출한 졸업생은 총 3157명에 달한다. 1회 졸업생의 자녀와 조카까지 대를 이어 이곳을 다닌 가족도 헤아리기 어려울 정도다.하지만 약 6~7년 전부터 원아 수가 급격히 줄기 시작해, 결국 지난해 남은 아이들이 단 3명뿐일 정도로 경영난이 심화됐다.지난 2017년, 90년 역사를 마감하며 폐원한 '신명유치원'에 이어 성모유치원까지 문을 닫게 되자 지역사회의 상실감은 더욱 커지고 있다.성공회 예산교회가 운영하던 신명유치원이 폐쇄될 당시에도 "추억의 공간이 사라지는 것이 너무 안타깝다"는 탄식이 쏟아진 바 있다.성모유치원 1회 졸업생 차씨는 폐원 소식을 듣고 눈물을 흘렸다고 고백했다. 차씨는 "설마 없어지랴 했는데 진짜 없어지니 어릴 때 추억과 나의 뿌리가 흔적도 없이 사라지는 기분"이라며 "유치원 자리가 성당 대강당이 되고 주차장으로 옮겨가는 과정을 다 지켜봤는데, 이제는 역사 속으로 사라진다니 가슴이 아프다"고 말했다.성모유치원의 폐원은 단순한 한 교육기관이 문을 닫는 것이 아니다. 이는 예산 지역의 저출산과 인구 감소 문제를 단적으로 보여주는 사례다. 신명유치원이 폐원할 당시에도 원아 수 부족이 결정적 원인이었듯, 성모유치원 역시 맞벌이 가정이 선호하는 늦은 시간까지의 돌봄 서비스 요구와 급격한 아동 인구 감소라는 파고를 넘지 못했다.60년 전, 아이들의 꿈을 키우기 위해 세워졌던 40평의 작은 건물에서 시작된 기적은 이제 3157명의 졸업생 가슴 속에만 남게 됐다. 24대 원장 이 루치아 수녀를 마지막으로 성모유치원은 예산 유아교육사의 한 페이지를 찬란하게 장식하며 긴 여정을 마무리하게 됐다.