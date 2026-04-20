[화노넷 기고①]더디기만 한 화성시 산재사망 노동자 추모공간

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큰사진보기 ▲정경희 화성노동안전네트워크 상임대표 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

오는 4월 28일은 1996년 국제자유노련(ICFTU)이 제정한 '세계 산재사망 노동자 추모의 날'이고, 한국은 2024년 10월 '산업재해보상보험법' 개정을 통해 국가기념일로 공식 지정하였다. 이날은 단순히 산재로 희생당한 노동자를 기억하는 것뿐만 아니라 노동안전 실태를 점검하고, 안전한 일터를 위한 의지를 되새기는 날이다.화성시는 기초 지방정부 중 가장 많은 노동자가 사망해 온 도시로 노동시민사회는 산재사망 노동자를 추모하는 공간과 예방 활동을 요구해 왔고, 2025년 한 해 동안 화성시와 아리셀참사피해가족협의회, 노동시민사회는 논의를 진행하였다.그 결과 5억 예산으로 화산동 화성시근로자복지관 일대에 산재사망 추모공간을 마련하기로 하였으나, 2026년 본 예산에 5억이 아닌 이 중 극히 일부인 아리셀참사 현장표지석과 그 설계비를 골자로 한 노동안전문화공간 예산 6000만 원만 책정되었다.나머지 4억 4000만 원 공사비는 2026년 1차 추가경정예산으로 받을 예정이라고 하였지만 포함되지 않았다. 시는 또다시 9월 2차 추가경정예산에서 받을 예정이라고 한다.어렵고 답답하다. 수백 명의 노동자가 일터에서 목숨을 잃고, 급기야 23명이 삽시간에 잿더미가 되는 이 지역에서 이들을 기억하는 공간 하나 마련하는 데 이렇게 긴 시간이 걸릴 일인가!2022년 정명근 시장 취임 초기 화일약품중대재해사망사고대책위의 요구에 산재사망 노동자 추모조형물 건립 약속을 했고, 2024년 아리셀참사를 거치면서 또다시 피해가족협의회의 요구로 1년 동안 이를 준비하기 위한 논의가 진행되었다.해당 조례도 개정되어 근거도 충분하건만 연간예산 3조 7523억 원 중 고작 5억밖에 되지 않는 예산을 편성하지 않은 이유는 무엇인가! 온전한 유해도 찾지 못한 가족들이 받아들일 수 있는 이유는 듣지 못했다.반도체 경영악화로 세수가 줄어, 설계도 나오지 않은 공사비는 책정하기 힘들어, 지방선거가 코 앞이라 최소 추경만 가능해서, 지역주민의 반대 우려로, 추모공간 이행이 더딘 핑계는 차고 넘친다. 아직도 화성시는 산재사망 노동자 추모공간 마련에 적극적이지 않다는 방증이다.화성시 산재사망 노동자 추모공간 조성의 의미를 알리고 죽지 않고 안전하게 일할 권리를 위해 노동시민사회는 추모위원 모집을 진행 중이며, 많은 노동자 시민이 참여하고 있다. 화성지역의 산재사망 노동자 추모는 이미 전국의 노동자들이 관심 있게 지켜보고 있다. 더 이상 미루지 말자!*본 기고글은 화성시노동안전네트워크에서 연재합니다.