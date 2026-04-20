용인 올해 첫 추경예산, 어디에 얼마나 쓰나

큰사진보기 ▲용인시의회 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

올해 첫 추가경정예산안이 4월 15일 제302회 용인시의회 임시회 본회의에서 의결돼 예산 규모가 총 3조 6927억 원으로 확정됐다. 이는 당초 본예산 3조 5174억 원보다 1753억 원(4.98%) 늘어난 금액이다.추경에 반영된 주요 사업을 보면, 동백신봉선 신설과 용인선 연장 예비타당성조사 신청을 위한 실행계획 수립 용역에 3억 원이 책정됐다. 교육 분야에서는 옛 기흥중학교 터에 다목적체육시설을 짓는 데 58억 원, 백암초등학교 학교복합시설 건립에 81억 원이 반영됐다. 기흥구 동백1동 행정복지센터 건립 68억 원, 수지구 신봉동 도서관 건립 24억 원도 포함됐다.민생 안정과 지역경제 활성화를 위한 예산도 크게 늘었다. 지역화폐 발행 지원 102억 원, 운수업계 유류세 연동보조금(화물) 38억 원, 어린이·청소년 교통비 지원 20억 원, 친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 35억 원이 책정됐다. 소규모 기업환경 개선에도 5억 원이 배정됐다.복지·보건 분야에서는 여성·청소년 생리용품 보편 지원 33억 원, 동부지역 여성복지회관 건립 44억 원, 보훈명예수당 24억 원, 대상포진 예방접종 24억 원, 장애인 주간이용시설 운영 27억 원이 반영됐다. 이 밖에도 역북2근린공원 조성 255억 원, 기흥구 공세~지곡 간 연결도로 개설 24억 원, 처인구 역북문화공원 등 공영주차장 조성 29억 원이 책정됐다. 처인구 포곡읍 용인에코타운 조성사업에도 34억 원이 편성됐다.이상일 시장은 "어려운 재정 여건 속에서도 민생 안정과 지역경제 회복, 시민 생활과 직결되는 현안사업을 적극 추진하는 데 초점을 맞췄다"며 "시민들이 체감할 수 있는 변화가 이어질 수 있도록 재정을 효율적으로 운영해 나가겠다"고 밝혔다.