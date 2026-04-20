"금리만으론 경제 안정 힘들어"... '미스터 노이즈' 이창용의 마지막 직언

"오늘 아침 엘리베이터를 타니 드디어 직원들이 제게 먼저 인사를 하더라고요. 그걸 보며 '내가 한은을 바꾸긴 바꿨구나' 싶었습니다."
20일 오전, 이임식을 마친 이창용 한국은행 총재는 특유의 너털웃음을 지으며 이렇게 말했다. 임기 내내 할 말 하는 문화를 갖춘 '시끄러운 한은'을 강조해 온 그가, 마침내 조직의 체질 개선이 이뤄졌다는 평가를 내놓은 셈이다.
이 총재의 이 같은 행보는 한은이 더 이상 금리라는 단기 처방에만 머물러선 안 된다는 소신에서 비롯됐다. 그래서 임기 내내 스스로 '미스터 노이즈'를 자처했다. 사과값 안정을 위한 농산물 수입론부터 대입 지역별 비례 선발제, 외국인 가사도우미 이슈까지 사회 전 영역을 향해 거침없는 직언을 날렸다. 그렇게 역대 가장 시끄러운 총재였던 그가 지난 4년간의 총재 생활을 마무리하고 20일자리에서 내려오게 됐다.
"무플보다 악플이 낫다"… 물러나는 '미스터 노이즈'
이 총재는 이임사에서 "4년 전의 취임식이 엊그제 같은데 어느새 작별인사를 드리게 됐다"며 말문을 열었다. 그러면서 그간의 일들을 하나하나 되짚어나갔다. 러-우 전쟁 여파로 인해 사상 첫 두 차례 '빅스텝'을 감행하고 금리를 3.5% 수준까지 끌어올린 일, 실리콘밸리 은행 파산으로 금융안정이 화두로 떠올랐던 일을 돌이켰다.
특히 "비상계엄이라는 초유의 상황이 발생하여 경제가 역성장하기도 했다"며 "국내 정치가 불안한 상황에서 미국 행정부의 관세정책이 급변하고 중동전쟁으로 인해 환율까지 크게 높아졌다"고 회고했다. 그러면서도 "예상치 못한 충격들로 우리 경제는 계속해서 시험대 위에 올랐고, 여러분의 헌신과 도움이 없었다면 위기를 관리하기 어려웠을 것"이라며 직원들에게 감사 인사를 했다.
정제된 이임사 뒤에는 긴박했던 사투의 기록이 숨어 있었다. 이 총재는 이후 기자들과 만난 자리에서 임기 중 가장 보람찼던 순간으로 2024년 12월 3일 비상계엄 직후를 꼽았다. 그는 "직후 외신 인터뷰를 하며 '헌법재판소가 제대로만 작동하면 경제와 정치는 분리될 것'이라는 논리를 주도했고, 그게 잘 작동했다"며 "나는 기독교 신자니까 '하나님이 나를 이 일을 하라고 보내셨구나'라고 느꼈을 정도"라고 소회를 밝혔다.
다만 이 총재는 위기 상황에서 한은의 대응 영역은 점차 줄어들고 있다고 평가했다. 그는 "지난 4년을 거치며 통화·재정정책만으로 우리 경제의 안정과 성장을 이루기가 점점 어려워지고 있다는 사실을 깨달았다"고 털어놨다. 정책 영향력은 약해지는데 국민의 기대는 과거 성공 경험에 머물러 있는 '괴리'가 커지고 있다는 지적이다.
특히 외환시장을 예로 들어 "과거 외국인 투자자의 자본 유출입에 크게 좌우되던 외환시장에서 이제는 국내 기업, 개인, 국민연금 등 거주자의 영향이 크게 확대됐다"며 "내국인 해외투자가 내외 금리차뿐만 아니라 노동시장, 조세정책, 연금제도, 글로벌 지정학적 위험 등 다양한 요인에 의해 크게 변동하는 시대가 됐다"고도 평가했다. "제도 개선 없이 과거처럼 금리나 개입만으로 환율을 관리하려 들면 더 큰 부작용이 발생할 것"이라고 경고했다.
역대 최대 활황을 맞이한 반도체 산업에 대해서도 "특정 산업에 대한 과도한 의존과 그로 인한 양극화라는 구조적 문제가 심화되고 있다"며 "마냥 긍정적으로 보기 어렵다"는 일침을 남겼다.
"금리 만능주의는 끝났다"… 정책 한계 고백한 이창용
이러한 소신은 그를 때로 논란의 중심에 세웠다. '서학개미(해외 주식 투자자)' 발언 등으로 인터넷에서 수많은 비난을 받았던 일은 그에게도 뼈아픈 기억이다. 그는 지난 10일 임기 중 마지막 금융통화위원회를 끝마치면서 후회되는 순간 중 하나로 '서학개미 쿨하다'고 한 발언을 꼽기도 했다. (관련 기사: '마지막 금통위' 마친 이창용 "환율 1500원, 위기 프레임에서 벗어나야"
https://omn.kr/2hqha)
이 총재는 "욕을 먹으면 개인적으로는 힘들고 위축되기도 한다"면서도 "하지만 그 덕분에 국민연금 해외 투자 등 제도 개선이 공론화됐으니 다행"이라고 평가했다. 실제 그는 직원들에게 보낸 마지막 이메일에 "무플보다 악플이 낫다는 표현을 담았다"며 "(사회 안건에) 얘기하는 게 맞다고 생각한다. 뒤에 가만히 있는다고 알아주는 세상이 아니"라고 말했다. "올바르지 않은 내용으로 한은이 오해를 받으면 데이터를 보여주면서 '우리는 다르게 생각한다'는 얘기를 명확히 해 주는 게 좋다고 생각한다"고 강조했다.
지난 2023년 이른바 '부동산 영끌족'을 상대로 경고 메시지를 날렸던 그는 마지막 순간까지도 한국 경제의 뇌관인 부동산 시장에 대한 경고를 잊지 않았다. "부동산 문제를 해결해야 우리나라에 발전이 있다"며 "이번 정부만의 문제가 아니라 정책이 오랫동안 지속돼서 문제가 해결되면 좋겠다"고 말했다.
한편 교수 출신인 그에게 임기의 '학점'을 매겨달라는 질문이 나오자 그는 "성적만으로 뽑는 건 불공정하다고 말해왔으니, 내 임기도 성적 하나로 평가받긴 싫다"며 웃어 보였다. 대신 "시간이 지나면 다양한 평가가 있을 것이다. 내 능력 안에서 나라 전체를 생각했다는 점에 만족한다"고 답했다.
이 총재가 퇴임 후 '유튜버 데뷔'를 할 것이라는 이야기와 관련해선 "밥 먹다가 농담처럼 한 걸 진담처럼 기사로 썼다"고 웃어보였다. 다만 앞으로도 경제 평론과 자문은 멈추지 않겠다고 했다. "매번 하듯 경제 평론은 할 텐데 어떤 매체를 통해서 얘기할 건지는 메시지에 따라 선택하겠다"고 말했다.