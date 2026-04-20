홍성 남당항 예인선 침몰 사고, 기름 유출로 긴급 방제

큰사진보기 ▲20일 새벽 충남 홍성군 남당항에서 예인선이 침몰하는 사고가 발생했다. ⓒ 보령해경 제공 관련사진보기

AD

충남 홍성군 남당항에서 예인선이 침몰해 기름이 유출되는 사고가 발생했다. 20일 오전 현재 방제 작업이 잠정 완료된 상태다. 인명피해는 없었다. 예인선 A호에서 근무중이던 직원 1명은 침몰 직전 탈출한 것으로 파악됐다.보령해양경찰서(서장 이근영)는 20일 "이날 02시 45 무렵 남당항에 계류중이던 A호(41톤, 예인선)가 침몰하여 기름이 주변으로 새어나오고 있다는 A호 선주의 신고를 접수했다. 02시 57분경 현장에 도착한 보령해경은 A호가 완전히 침몰해 육안으로는 확인이 불가능한 상태임을 확인했다"고 밝혔다.보령해경은 A호에 경유 1500리터가 적재되어있다는 선주의 신고를 바탕으로 즉시 방제 작업에 들어갔다. 현재까지 추가적인 해양오염 피해는 발생하지 않은 상황이다.보령해경은 A호가 인양 되는대로 정확한 사고경위를 조사할예정이다.보령 해양경찰서 관계자는 20일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "추가로 기름이 유출되지는 않고 있다. 방제 작업은 끝난 상태이다"라면서 "혹시라도 추가적인 기름유출이 있으면 방제작업을 재개할 것이다. 아직 추가 피해는 없다"라고 부연했다.