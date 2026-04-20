함양의 첫인상, 이 휴게소를 꼭 가봐야 하는 이유는?

큰사진보기 ▲‘머무르고 싶은 공간’으로 변화를 시도하는 함양휴게소 전경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲업사이클링 화병과 꽃으로 장식한 화장실 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲공병을 활용해 만든 꽃병 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲헌옷으로 만든 허수아비 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양 양파로 만든 간식 ‘양파뿌링\' ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲함양휴게소 김종화 소장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲함양휴게소에서 일하는 직원들의 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

장거리 긴 시간 운전의 피로를 풀어주는 고속도로 휴게소는 운전자들에게 오아시스 같은 존재다. 그러나 잠깐 들러 화장실을 이용하거나 허기를 달래기 위해 간단히 음식을 사 먹는 정도로 여겨져 왔다.최근에는 일부 휴게소가 로컬푸드 매장을 설치해 지역 농특산물을 전시·판매하거나 그 휴게소만의 대표 음식을 선보이고 있다. 이러한 경쟁 속에서 함양휴게소 역시 다양한 시도를 통해 '머물고 싶은 휴게소', '일부러 들리는 휴게소'로 거듭나고 있다.함양에서 가까워 고속도로를 이용하는 함양사람들은 정작 함양휴게소를 들리는 일이 드물다. 하지만 타 지역 사람들에게 함양휴게소는 함양의 첫 관문이자, 지역에 대한 첫인상을 좌우하는 공간이다.광주광역시에 본사를 둔 시카프관광개발㈜이 운영하는 함양휴게소는 휴게소 그 이상의 고객서비스를 보여주기 위해 노력하고 있다. 휴게소 식당은 물론 곳곳에서 차분한 음악이 흐르고, 따뜻한 조명과 예술작품으로 공간을 채웠다.특히 직원들이 직접 제작한 업사일클링(버려진 물건을 활용해 가치 있는 제품으로 만드는 것) 작품이 눈길을 끈다. 공병 4000여 개를 물감으로 칠해 예쁜 화병으로 만들고, 화장실과 식당을 봄꽃으로 장식했다. 철마다 꽃의 종류를 바꿔 전시하기 때문에 사시사철 여행을 떠나는 이들에게 설렘을 더하는 포토존이 됐다. 자연광이 들어오는 식당 내부 천장엔 알록달록 우산을 설치했으며, 휴게소 외부에는 야간 경관을 위한 '별빛정원' 조성까지 이어지고 있다.폐타이어와 나무팔레트를 활용한 화단 조형물, 계절에 따라 옷을 갈아입는 헌옷으로 만든 허수아비, 이용객들에게 소소한 웃음을 주는 애견 화장실과 고양이 놀이터, 새 휴게소까지 요소요소에 재미를 더했다.고객들을 위한 편의시설도 호응이 좋다. 아이를 동반한 부모들은 공공장소에서 여유롭게 식사하지 못하는 경우가 많은데, 이를 위해 휴게소 한 켠에 '마미휴라운지'를 조성했다. 이곳은 바 형태의 테이블을 경계로 작은 놀이방이 설치돼 있어 아이들이 책을 보거나 장난감을 가지고 노는 모습을 바로 앞에서 지켜보면서 편하게 식사할 수 있다. 더불어 아이를 동반한 고객을 위해 직원이 식사를 서빙하고 자리를 정리해주거나 식사 중 임시돌봄이 가능한 '마미휴서비스'도 제공한다.뿐만 아니라 다트게임이나 레트로게임을 즐길 수도 있고, 갑작스러운 경우를 대비해 컴퓨터를 설치, 인터넷 사용과 인쇄·출력도 가능하다. 함양의 대표 농산물인 양파를 활용한 양파튀김 '양파뿌링'도 인기 간식메뉴다.함양휴게소가 더욱 빛나는 것은 기업의 사회적 책임감도 한몫한다. 지난 3월 함양지역에서 운영 중인 3곳의 지역아동센터와 협약을 맺고 매달 60만 원을 후원하고 있으며, 지역아동센터의 열악한 환경 개선을 위해 직원들이 나서 페인트 도색, 시설 개선, 도서 기부 등도 추진 중이다.최근에는 여성친화 일촌기업 협약을 맺어 여성 노동자의 권익 향상을 위한 노력도 이어가고 있다. 휴게소 특성상 여성 직원이 많은 점을 반영해 성평등한 근무 환경을 조성하고, 직원들이 존중받는 조직 문화를 구축하려는 시도다.호텔경영을 전공한 함양휴게소 김종화 소장은 여러 지역의 휴게소와 호텔에서 근무한 경험을 바탕으로 함양휴게소를 새롭게 만들어 가고 있다.휴게소에서 가장 중요한 고객 안전, 깨끗하고 편리한 서비스, 그리고 직원들의 성장과 근무환경 개선, 사회적 기여까지 그에게는 뭐 하나 중요하지 않은 게 없다. 이를 위해 3개년 계획을 세우고 모든 업무를 사진과 글로 꼼꼼히 정리한다. 블로그를 운영하는 것도 그 일환이다.김 소장은 "관리자는 통제자가 아니라 '지원자'로서 역할을 하고, 직원들이 주체적으로 일할 수 있게 도와야 한다"며 "직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있는 환경이 곧 고객에 대한 서비스의 질 변화로 이어졌다"고 말했다.이 같은 변화는 자연스럽게 고객을 끌어들이고 '다시 찾는 휴게소'로 거듭나게 했다. 예전에는 그냥 지나치던 곳이었는데, 지금은 일부러 들른다는 이용객이 늘었다.이러한 노력에 힘입어, 매출이 5% 이상 증가하는 등 전국 휴게소 대비 매출 상승률이 상위권을 기록하며 눈에 띄는 성장을 이뤘다.김종화 소장은 "함양휴게소가 단순한 휴게소가 아니라 함양군의 자부심이 되길 바란다"며 "휴게소를 찾는 사람들에게 함양에 대해 좋은 인상을 심어주는 공간이 되고 싶다"고 말했다.