"한국 이유식, 무염 원칙 다시 생각해봐야"

큰사진보기 ▲김슬기(우주맘) 씨 ⓒ 김슬기 관련사진보기

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- 최근 유아·아동 식단을 다룬 《고기 육아》를 출간했다. 책을 직접 소개한다면?

- 책에서는 어린이집·유치원·초등학교 식단 지침도 비판적으로 바라본다. 어떤 점이 문제인가?

- 기관 급식은 지침에 따라 구성하는데, 왜 이런 문제들이 발생한다고 보나?

- 어린이집 초가공식품 문제로 국민청원을 올렸다가 반대에 부딪혔다고 들었다.

- 통곡물, 특히 오트밀에 대한 부정적인 의견도 눈에 띈다.

- 좋은 기름은 무엇인가?

- 영유아 무염 식단에 대해서는 어떻게 보나?

큰사진보기 ▲사골 도가니 스지탕 ⓒ 김슬기 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마표 브런치 레시피 ⓒ 김슬기 관련사진보기

- <고기 육아>에 실린 레시피 중 부모들에게 추천하는 식단이 있다면?

조금이라도 더 건강하게 먹이고 싶은 부모들에게, 이것만은 꼭 바꾸라고 권하고 싶은 것이 있다면?

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아이를 키우는 부모라면 알겠지만, 최근 인스타그램과 스레드 등 SNS는 그야말로 '식단 전쟁터'다. 한쪽에서는 채식과 과일, 통곡물의 이점을 강조하고, 다른 한쪽에서는 육식과 지방 섭취의 필요성을 주장한다. 이 논쟁의 중심에 이른바 '우주맘'이 있다. 그는 아이에게 고기를 충분히 먹여야 한다고 말하며, 온라인에서 열광적인 지지와 거센 비판을 동시에 받고 있다.영상 제작자도, 의사도 아닌 그가 영양학 콘텐츠 분야에서 독보적인 존재감을 보이는 이유는 분명하다. 개인 경험에만 기대지 않고, 최신 영양학 논문과 방대한 문헌을 근거로 삼기 때문이다. 그는 축적된 공부를 바탕으로 일관된 논리를 구축해 왔다. 최근 출간된 저서 <고기 육아>는 이러한 연구의 결과물로, 아이 식단에 혼란을 느끼는 부모들에게 하나의 기준을 제시한다. 지난 18일, 우주맘 김슬기씨를 만났다."이 책은 그동안 공부해 온 영양학의 이론과 실전을 망라한 결과물이다. 최신 영양학을 바탕으로 건강한 식단의 원칙을 구체적으로 설명하고, 이를 실제 식탁에서 어떻게 구현할 수 있는지 다양한 식단 예시와 레시피로 풀어냈다.또 이 책의 내용은 아이뿐 아니라 어른에게도 함께 적용되어야 한다고 본다. 어른에게 나쁜 음식은 아이에게도 좋지 않다. 아이에게 할 수 있는 가장 좋은 영양 교육은 부모가 같은 음식을 맛있게 먹는 모습을 보여주는 것이라고 생각한다. 그런 문제의식에서 출발한 책이다."현재 영양 지침은 탄수화물·단백질·지방의 비율을 맞추는 데 초점이 맞춰져 있다. 그런데 실제 어린이집 식단표를 보면 탄수화물 비중이 60~70%에 이른다. 그 결과 밀가루 음식, 국수, 떡, 시리얼처럼 혈당을 빠르게 올리는 식품이 포함된다.또 하나의 문제는 식사 횟수다. 아이들은 집에서 아침을 먹고 등원하는 경우가 많은데, 어린이집에서 다시 아침 간식으로 죽이 제공된다. 이후 점심과 오후 간식까지 이어지면서 하루 네 차례에 걸쳐 식사가 이뤄진다. 이 과정에서 혈당 변동이 잦아질 수 있다. 구성과 비율, 횟수 전반에 대해 재검토가 필요하다."영양사는 국가 지침을 따를 수밖에 없다. 탄수화물 비중을 60~70%로 맞추고, 포화지방과 나트륨을 줄이라는 기준이 있기 때문이다. 문제의식을 느끼더라도 구조적으로 바꾸기 어렵다. 미국처럼 식이 지침 자체가 바뀌지 않는 한 한계가 있다.또 하나는 예산의 문제다. 2026년 기준 어린이집 1인당 식품비는 약 3150원, 초등학교는 3735원 수준이다. 나는 이 숫자를 보면 아이들의 식단과 영양을 충분히 고려했는지 의문이 든다. 현실이 이렇다 보니 식단을 더 건강하게 짜고 싶어도 그렇게 하지 못하는 측면도 있다.""강한 반응이 있었다. 그중 하나는 '아이들이 잘 먹기만 하면 된다'는 인식이다. 건강한 음식이라도 아이가 잘 먹지 않으면 문제로 여기고, 반대로 초가공식품이라도 잘 먹으면 괜찮다고 생각하는 경우가 있다. 하지만 초가공식품은 보상처럼 제공해서는 안 된다. 이는 보상회로를 자극하고 식습관에 영향을 준다. 어린이집뿐 아니라 가정, 병원 등 모든 환경에서 동일하다.또 현재 식단에는 짜먹는 요구르트, 가공우유, 당이 많은 유제품, 빵, 케이크, 인스턴트 식품 등이 식탁에 자주 올라온다. 이러한 식품들은 아이들에게 필요한 영양을 충분히 제공하기 어렵고, 섭취가 잦아질 경우 건강에 부담이 될 수 있다. 따라서 식단 구성에 있어 보다 신중한 접근이 필요하다고 본다.""많은 부모가 오트밀을 건강식으로 생각하며 아이 아침 식사로 활용한다. 통곡물은 혈당을 천천히 올린다는 이유로 건강식으로 알려져 있다. 다만 개인의 상태나 섭취 방식에 따라서는 흰쌀밥과 큰 차이를 보이지 않는 경우도 있다. 또한 통곡물의 껍질을 이루는 불용성 식이섬유는 아이들의 장에 부담이 될 수 있다.일부 식물성 식품에는 이른바 '항영양소'로 불리는 성분이 포함돼 있다. 이러한 성분은 경우에 따라 미네랄과 결합해 흡수를 방해하거나 장에 자극을 줄 수 있다. 어쩌다 한번 먹는 것은 괜찮지만, 매일 건강식으로 섭취하는 것은 신중할 필요가 있다.""버터, 기버터, 라드, 텔로 같은 동물성 기름이 중요하다고 본다. 포화지방은 세포막 유지와 호르몬 생성에 필요한 역할을 한다. 식물성 기름 가운데서는 코코넛 오일과 아보카도 오일도 이러한 특성을 일부 갖고 있다.반면 카놀라유와 같은 일부 식물성 기름은 제조 과정이나 조리 환경에 따라 산화될 가능성이 있다는 점에서 주의가 필요하다. 특히 오메가3 지방산은 열과 산소에 취약하기 때문에 변질될 경우 오히려 건강에 해로울 수 있다.""한국식 이유식은 쌀과 채소 중심으로 구성되는 경우가 많아 나트륨 섭취가 상대적으로 적어질 수 있다. 이러한 식단 구조에서는 무염이나 저염을 일괄적으로 적용하기보다는 '적정염'의 개념을 고려할 필요가 있다. 결국 아이의 식단 구성과 섭취 식품에 따라 유연하게 접근하는 것이 중요하다.""고깃국을 추천한다. 준비도 간단하고 영양적으로도 균형이 좋다. 슬로쿠커를 활용하면 더욱 편하다. 슬로쿠커가 없다면 약한 불에 3~4시간 정도 은근하게 끊이면 된다. 국으로 우러나온 고기의 영양이 아이의 하루를 책임질 것이다.또 하나는 간단한 브런치 형태의 식사다. 다만 가공육은 원재료와 첨가물을 꼼꼼히 확인해야 한다. 어떤 제품을 고르느냐가 중요하다. 불필요한 첨가물 없이 만든 가공육, 밀가루가 들어가지 않은 빵 등을 적절히 활용하면 비교적 간편하면서도 좋은 아침 식사를 차릴 수 있다."식단을 바꾸는 것은 의지보다 인식의 문제다. 많은 정보가 검증 없이 받아들여지고 있다. 부모가 먼저 공부하고 자신의 식단을 바꿔야 한다. 직접 변화를 경험하면 남들이 뭐라고 하든 크게 흔들리지 않게 된다. 그 변화가 좋다고 느껴진다면 그다음에 아이에게 적용하면 된다. 그렇게 접근하면 생각보다 별로 어렵지 않다."