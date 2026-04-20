대전 학하동 주민들 주민회의 열고 "송전탑 노선 철회" 촉구

▲19일 오후 3시, 대전 유성구 학하동 복합커뮤니티센터 2층 대회의실은 마을을 관통하는 고압 송전선로 설치에 반대하는 100여 명의 주민들로 가득 찼다. ⓒ 학하동 송전선로 설치 반대 추진위원회 관련사진보기