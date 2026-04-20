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사는이야기

26.04.20 10:42최종 업데이트 26.04.20 10:42

청벚꽃과 겹벚꽃이 만나는 개심사

은은함과 화려함을 동시에 만끽할 수 있는 거의 유일한 곳

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청벚곷과 겹벚꽃 서산 개심사에서 상춘객들이 청벚꽃(우)과 겹벚꽃(좌)을 카메라에 담고 있다
청벚곷과 겹벚꽃서산 개심사에서 상춘객들이 청벚꽃(우)과 겹벚꽃(좌)을 카메라에 담고 있다 ⓒ 본인

4월 중순이면 벚꽃은 대부분 진다. 그런데도 지난 토요일(18일) 관광버스에 오른 것은 아무 데서나 볼 수 없는 청벚꽃과 겹벚꽃 때문이다. 충남 서산 개심사는 이 두 꽃을 한 번에 볼 수 있는 거의 유일한 장소다.

서산 읍내에서 20여 킬로미터, 토요일 트래픽에 40분이 걸렸다. 2차선 도로 좌우의 겹벚꽃을 넉넉히 감상하며 가는 것도 나쁘지 않았다. 겹벚꽃은 이제 피기 시작, 월 말이면 절정이라 좀 아쉬웠다. 그러나 곧 터져 그 화사함을 자랑할 봉오리를 보며 가는 여유도 괜찮았다. 주차장에서 개심사까지 600여 미터, 초입의 150여 개 돌계단을 지나면 완만한 흙길이 이어진다. 쉬엄쉬엄 오르다 보면 일주문이 나타난다.

개심사(開心寺), 마음을 여는 깨달음의 공간에 들어서니 시끌벅적했다. 연두색 청벚꽃의 청초한 자태와 아이 주먹만 한 진분홍색 겹벚꽃 송이들 때문이다. 겹벚꽃이 붉은 기운으로 공간을 채우고, 그 사이에서 청벚꽃 한 그루가 은은하게 빛난다. 이 두 꽃을 동시에 경험하려는 상춘객들에게 백제 의자왕 때 창건한 대웅전도, 굽은 나무를 그대로 기둥으로 삼은 종루의 비대칭 멋도 뒷전이다.

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청벚꽃은 연두와 황록을 오가는 빛깔로 꽃말은 '희귀한, 조용한 사랑, 신비'다. 겹벚꽃은 한 송이 꽃잎이 수십 장이다. 진분홍 색으로 모란처럼 풍성하다. 꽃말은 '풍성함, 화려한 인생, 늦게 피는 행복'이다. 두 꽃 모두 일본에서 돌연변이를 골라내, 키운 인위적 교배 품종이다.

벚꽃은 늘 짧다. 그래서 사람들은 서둘러 찾고, 사진을 찍고, 떠난다. 하지만 겹벚꽃과 청벚꽃은 이에 저항한다. 남들이 떠난 뒤에 피고, 소란이 사라진 뒤에 비로소 그 모습을 드러낸다. 겹벚꽃은 지나가다 보지만, 청벚꽃은 일부러 찾는다. 많은 것은 배경이 되고, 적은 것은 기억이 된다. 우리네 인생도 이와 같다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/nyhyunam에도 실립니다.


#청벚꽃#겹벚꽃#개심사

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