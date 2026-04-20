최교진 교육부 장관님, '세종 15대 업적' 전국 학교에 걸어주십시오

큰사진보기 ▲2025년 세종시에서 전시한 세종대왕 15대 업적 전시물(김슬옹 지음, 강수현 그림) ⓒ 김슬옹 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025년 세종나신날(5.15) 세종시 행사에서 당시 최교진 세종시 교육감 축사 장면 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

장관님, 안녕하십니까. 세종대왕 나신 날(5월15일)을 한 달여 앞두고, 세종학 전문가로서 간곡한 마음을 담아 이 글을 올립니다. 장관님께서는 세종시 교육감으로 계실 때 누구보다도 앞장서 세종 정신의 진정성을 보여 주셨습니다. 이제 대한민국 교육을 책임지는 자리로 옮기셨으니 온 나라 교육 현장에서 세종 정신을 펼쳐 보이실 수 있게 된 것은 우리 교육계 모두의 기쁨이자 기대입니다.2025년 5월 15일, 세종시에서 열린 '세종대왕 나신 날' 기념식 축사에서 장관님께서는 세종시가 기획하고 제가 저술하여 전시한 '세종대왕 15대 업적' 전시물을 둘러보시고, 초등학교부터 이 전시가 걸렸으면 좋겠다는 뜻을 공개적으로 밝히셨습니다.저는 그날, 이 말씀을 세종 정신을 사랑하는 한 교육자의 공적 선언으로 받아들였습니다. 그리고 1년이 채 지나지 않아 장관님께서 대한민국 교육부의 수장이 되셨습니다. 이것은 우연이 아니라, 그 약속을 실행에 옮기라는 역사의 부름이라고 저는 믿습니다.이 전시물은 단순한 위인전 요약이 아닙니다. 세종 관련 모든 기록과 학술 업적(<세종학>, 김슬옹 저)을 바탕으로 세종대왕께서 32년 재위 기간 이룩하신 업적을 ① 훈민정음 창제·반포 ② 인쇄 ③ 출판 ④ 역사 ⑤ 교육 ⑥ 음악 ⑦ 의료 ⑧ 복지 ⑨ 토지 세법(공법) ⑩ 국방 ⑪ 지리·교통 ⑫ 농업 ⑬ 천문과학 ⑭ 기록 ⑮ 외교의 15개 영역으로 체계화하고 최고의 입체 디자인으로 구성한 교육 자료입니다. 인공지능 도움 전혀 없이 제가 30년 넘게 세종을 연구하고 세종 운동을 해온 결실입니다.각 영역은 단편적 사실의 나열이 아니라 명확한 가치를 앞세우고 있습니다. '쉬운 문자로 누구나 소통하고 정보와 지혜를 나누게 하다'(훈민정음), '인재를 발굴하여 인재를 더욱 키우다'(교육), '실용 과학으로 농사짓는 백성을 이롭게 하다'(천문과학), 이 한 줄 한 줄이 곧 오늘 우리 교육이 지향해야 할 가치이며, 민주 공화국 대한민국의 뿌리입니다.2026년 5월 15일은 세종대왕께서 나신 지 629돌이 되는 날이고 세종대왕 나신 날이 법정 기념일이 된 지 두 번째 해가 되는 뜻깊은 날입니다. 이런 뜻깊은 날에 전국 초·중·고등학교가 한결같이 세종대왕 15대 업적을 마주하는 장면을 상상해 보십시오. 그것은 단 하루의 행사가 아니라, 대한민국 공교육이 세종과 훈민정음이라는 뿌리 위에 서 있음을 전 세계에 천명하는 역사적 사건이 될 것입니다.유네스코는 1989년부터 매년 '세종대왕 문해상'을 수여해 오고 있습니다. 세계가 세종의 이름으로 문맹 퇴치에 이바지한 인물을 기리는 동안, 정작 대한민국 학교에서는 세종의 업적을 체계적으로 접할 기회가 드뭅니다. 이 역설을 2026년에 바로잡아 주십시오.더욱이 2026년은 대한민국 역사에서 다시 오지 않을 특별한 해입니다. 1446년 훈민정음이 반포된 지 580돌이 되는 해이자, 1926년 가갸날(오늘의 한글날) 제정 100돌이 되는 해이기 때문입니다. '580·100'이라는 이 상징적 숫자 앞에서 대한민국 교육부가 침묵한다면, 후대는 이 해를 어떻게 기억하겠습니까?장관님께서는 이미 1년 전에 세종 15대 업적 전시에 대해 공개적으로 답을 주셨습니다. 그 답을 이제 정책으로 실현해 주시면 됩니다. 지키지 않은 약속은 말로만 남지만, 지킨 약속은 역사로 남습니다. 629돌 세종대왕 나신 날, 전국 모든 학교에서 세종의 15대 업적이 학생들을 맞이하는 그 장면을, 2026년 장관님의 이름으로 선물해 주시기를 세종학자의 이름을 걸고 간곡히 청원드립니다.