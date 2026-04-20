북한, 지난 19일 '화성-11라'형 미사일 탄두 위력시험... 김정은 참관

큰사진보기 ▲북한이 단거리 지대지 탄도미사일 집속탄두 위력을 평가하는 시험발사에 성공했다고 밝혔다. 조선중앙통신은 20일 "미사일총국은 19일 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 '화성포-11라'형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행하였다"고 보도했다.2026.4.20 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 관영 매체를 통해 지난 19일 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 지대지 전술탄도미사일 '화성-11라'형 전투부위력평가를 위한 시험발사를 진행했다고 밝혔다.<조선중앙통신>은 20일 "조선민주주의인민공화국 미사일총국은 19일 개량된 지상대지상전술탄도미사일(지대지 미사일) '화성포-11라'형의 전투부위력평가를 위한 시험발사를 진행하였다"고 보도했다.김정은 국무위원장은 딸 주애와 함께 시험 발사를 현장에서 참관했다.통신은 "시험발사의 목적은 전술탄도미사일에 적용하는 산포전투부와 파편지뢰전투부의 특성과 위력을 확증하는데 있다"면서 "136㎞계선의 섬 목표를 중심으로 하여 설정된 표적지역으로 발사한 5기의 전술탄도미사일들은 12.5～13㏊(12만 5000 ㎡~13만㎡)의 면적을 매우 높은 밀도로 강타하면서 위력을 과시했다"고 주장했다.이어 통신은 "김정은 동지께서는 우리 군대의 작전상 수요를 보다 충분히, 효율적으로 만족시킬수 있게 됐다"며 "고정밀타격능력과 함께 필요한 특정표적지역에 대한 고밀도진압타격능력을 증대시키는것은 군사행동실천에서 커다란 의의를 가진다고 하면서 시험결과에 대만족을 표시했다"고 전했다.화성포-11은 '북한판 이스칸데르'로 불리는 KN-23을 가리키며, 북한이 이번에 발사한 탄도미사일은 살상력을 극대화한 집속탄 탄두와 파편지뢰 탄두를 장착한 것으로 보인다.북한은 지난 6∼8일에도 '화성포-11가'형의 산포전투부시험발사를 실시했다고 밝힌 바 있다.이번 시험발사에는 당중앙위원회 제1부부장인 김정식, 미사일총국장 장창하, 인민군 제1군단장 안영환, 제2군단장 주성남, 제4군단장 정명남, 제4군단장 리정국이 참석했다.앞서 합동참모본부는 전날 북한이 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 수 발을 발사했으며 약 140km를 비행했다고 밝혔다.