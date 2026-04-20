흔들릴 때마다 나를 잡아주는 한 점, 스포팅

20년 차 발레 강사이자 몸의 언어로 마음의 궤적을 읽어내는 관찰자입니다. 발레 언어로 내면을 들여다봅니다.

큰사진보기 ▲스포팅은 혼란스러운 세상에 나를 내어주지 않겠다는, 나만의 중심을 지키겠다는 단단한 의지의 ⓒ 민소희 관련사진보기

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"Si vales bene est, ego valeo (당신이 잘 있으면, 나는 잘 있습니다)."

발레에서 '스포팅'(Spotting)은 흔들림 속에서 중심을 잡는 법입니다. 회전(Turn) 동작에서 시선을 고정하는 기술인 스포팅은, 어지러움을 극복하고 정확한 착지를 가능하게 합니다. 시선이 흐트러지는 것은 곧 축이 무너짐을 의미합니다.어지러운 세상 속에서 중심을 잃지 않고 산다는 것은 생각보다 고단한 일입니다. 수많은 정보와 타인의 시선 그리고 예기치 못한 삶의 변화라는 '회오리' 속에 던져질 때면 우리는 쉽게 방향을 잃고 비틀거리곤 하죠.그럴 때마다 저는 발레 연습실에서 수없이 반복했던 '스포팅(Spotting)'의 감각을 떠올립니다.무용수가 제자리에서 수십 바퀴를 빠르게 회전하면서도 어지러움에 쓰러지지 않는 비결은 발에 있지 않습니다. 그것은 바로 '눈', 정확히 말하면 찰나의 순간에도 정면의 한 점을 놓치지 않는 시선의 힘에 있습니다.몸이 돌아가는 그 짧은 순간에도 시선은 끝까지 정면의 한 점을 응시합니다. 그리고 몸이 다 돌아가기 직전, 머리를 가장 빠르게 휘둘러 다시 그 지점을 찾아냅니다. 이 지독하리만큼 집요한 '응시'가 무용수를 균형의 세계로 인도합니다.우리 삶도 이 회전과 참 닮아 있습니다.아들러 심리학의 가르침처럼 "두려움은 어떤 결정을 내려야 할지 모를 때" 찾아옵니다. 회전이라는 삶의 혼란 속에서 내가 바라볼 '한 점'을 결정하지 못할 때, 우리는 불안이라는 원심력에 휘둘려 삶의 주도권을 놓치고 마는 것이죠.남이 던져준 정답이나 세상의 기준은 그저 잠시 고통을 잊게 하는 대증요법일 뿐입니다. 내가 바라볼 곳을 스스로 결정하는 순간, 비로소 인생의 회전은 '휘둘림'이 아니라 하나의 아름다운 '춤'이 됩니다. 때때로 인생이 치열하고 고달픈 폭풍우처럼 느껴질 때가 있습니다.하지만 폭풍이 온다고 해서 독수리는 날개를 접지 않습니다. 오히려 날개를 더 크게 펴서 폭풍 위로 날아오르죠. 바람 한 점 불지 않는 그 높은 곳에서 본질을 응시하기에, 독수리는 폭풍을 두려워하지 않습니다. 우리에게 필요한 것도 폭풍을 멈추는 초능력이 아니라, 폭풍 너머를 응시하는 '시선의 결정'입니다.오늘 새벽, 달리기를 하며 마음속으로 나지막이 안부를 건넸습니다.타인의 평안을 빌어주는 이 넉넉한 마음 또한 제가 선택한 삶의 스포팅입니다. 내가 바라보는 지점이 결국 나의 삶을 만든다고 생각합니다.사소하고 느린 변화일지라도, 지금 숨 쉬고 있다는 사실 하나에 시선을 고정해 보세요. 그 지점을 놓치지 않는다면, 당신의 삶은 그 어떤 거친 회전 속에서도 결코 무너지지 않는 우아한 무대가 될 것입니다.오늘 당신의 시선은 어디를 향하고 있나요?혼란스러운 일상 속에서도 당신만의 '한 점'을 발견하는 평온한 하루 되시길 바랍니다.