비발디 '봄'처럼, 지리산 속 텐트를 두드린 빗방울

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큰사진보기 ▲산 허리에 안개가 걸려 마치 몽유도원도처럼 아름답다 ⓒ 염정금 관련사진보기

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"모텔에서 1박하면 될 걸 ..."

큰사진보기 ▲이번 캠핑은 음식을 하지 않아 간편한 캠핑으로 텐트만 쳤다. ⓒ 염정금 관련사진보기

"톡 토독 토도독. 쏴쏴쏴..."

큰사진보기 ▲놀이터 겸 공연장 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲달궁 2캠핑장 ⓒ 염정금 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕정식당의 흑돼지 구이와 더덕구이 ⓒ 염정금 관련사진보기

밥그릇 싸움에 눈 먼 이들아

고개 들어 먼 산을 보라

어우렁더우렁 일어서는 저 불끈한 힘

겨우내 숨죽였던 촉들

봄 햇살에 칼날처럼 세우더니

잦은 비에 날 무디어져

저리 몽글한 협력을 이루었구나



내 자리 네 자리 다투던 날카로움 벗고

두리뭉실 어우러진 산허리마다

너울너울 드리워진 안개 춤사위

안견의 몽유도원도가 이곳이런가



우리 살이도 저러하면 좋으련만

이권 싸움에 멍든 세상

팍팍한 살림살이로 휘어진 허리

어찌할거나 어찌할거나

저 능선 보듬은 산 안개처럼

이세상 보듬어 줄 이 그 누구련가

지리산은 내게 어머니 같은 산이다. 그래서 해마다 찾는다. 지리산은 찾아갈 때마다 이것저것 챙겨 바리바리 싸주는 친정어머니처럼 늘 무언가를 건넨다.그래서일까? 4월 초 생일을 맞은 기념으로 평소 좋아하는 곳인 달궁 캠핑을 예약했다는 남편 이야기에 마음이 설렜다. 지난 17일, 비 소식에 다소 걱정이 되었지만 감행하기로 했다. 뒤늦게 딸과 아들이 이 소식을 듣고 18일에 인근 펜션을 예약했다고 전했다. 몇해 전 환갑 잔치를 한 곳으로, 그 때 기분을 되살리겠다며 딸과 아들 두 가족이 합류한 것이다.지난 17일, 아점으로 떡라면을 끓여 먹고 지리산 달궁캠핑장으로 향했다. 도로의 벚꽃은 이미 지고 새 잎이 돋는 중이지만 그옆 산자락엔 산벚꽃이 피어 연초록과 어우러져 아름다움을 넘어 한 폭의 그림 같았다.강천 휴게소에 이르자 가느다란 빗줄기가 흩뿌렸다. 잠시 들러 커피를 시켜 마시며 세찬 비가 쏟아지면 모텔에서 1박하기로 의논하였다. 가는 길은 구례로 가서 성삼재를 넘어가는 코스와 남원으로 가서 인월동을 거쳐 올라가는 두 코스가 있는데 우중이라 남원 쪽으로 갔다. 남원을 지나 지리산 아래 동네 마트에서 간단한 요깃거리를 사는데 비가 멈췄다. 다시 계획대로 텐트를 치자는 생각으로 굳혀졌다.달궁 캠핑장에 도착하니 친정집을 찾을 때면 하얀 머리 수건을 두른 채 저녁을 짓다 말고 달려나온 어머니 모습처럼 허리에 안개를 두른 산자락이 반겼다. 그 풍경이 산수화 같아서 휴대폰에 담으려는데, 다시금 비가 보슬보슬 내려 후다닥 두 개의 우산을 펼쳐 든 채 텐트를 치고 있는 남편을 따라다니며 비를 막았다. 남편 등이 흠뻑 젖어 괜스레 미안해졌다.남편이 투덜거리며 텐트를 치는 동안 이것도 낭만의 일부라는 생각에 우산 받치는 데만 집중했다. 겉 텐트를 치고 바닥에 공기 넣어 두툼해진 깔막과 이불을 깔고 히터를 틀고 앉으니 우중의 캠프도 나름 운치가 있었다.저녁은 편의점에서 사온 닭 꼬치와 햄버거, 샌드위치, 딸기우유 등으로 먹고 잠자리에 들었다.텐트를 두드리는 빗소리가 비발디 사계의 '봄' 음률처럼 들려와 정겨웠다. 그리고 빗줄기가 세차지 않아 안심이 되었는지 금세 깊은 잠 속으로 들었다.다음날 18일 아침 , 새들 조잘거림에 눈을 떴다. 늦봄은 새들의 산란기라 그런지 아침부터 요란하다. 산새들의 조잘거림은 기분 좋은 알람이다. 그 소리에 부스스 일어나 화장실로 가는데 어린이 놀이터 겸 공연장 산벚꽃이 환한 웃음으로 발목을 잡았다.이번 봄에 찾은 달궁 2 야영지는 산벚꽃과 야영지를 두른 하얀 이팝꽃이 눈을 황홀하게 하였다. 더구나 샤워장과 화장실을 새로 단장해 우중인데도 캠핑온 사람들이 곳곳에 자리하고 있었다.'아점'은 봉평 메밀 막국수를 먹었다. 실내 분위기와 이색 액자가 시선을 붙잡았다. 돼지고기 육전이 얹힌 비빔메밀 국수는 사과를 갈아서인지 담백한 게 곱빼기인데도 순식간에 다 먹고도 남편 것까지 뺏어 먹을 정도였다.오후 3시 무렵엔 딸, 사위, 손자, 아들, 며느리가 도착하여 5분 거리에 있는 펜션으로 향했다. 예약해 놓은 독채라 텐트는 다음날 걷기로 하고 펜션에 간단한 짐만 가져가 풀었다. 오후 6시 무렵 근처 식당에서 흑돼지구이와 더덕구이로 저녁을 먹었다. 더덕구이는 향이 은은한게 맛도 좋았다. 그리고 묵은지를 곁들여 아삭이 상추와 싸 먹는 흑돼지는 비계 특유의 쫄깃한 질감이 엄지 척이었다.주인장은 서비스로 향이 좋은 마가목주와 한봉 꿀을 후식으로 주셨다. 달콤하니 입안을 맴도는 마가목주 한 잔에 얼굴이 화끈 달아올랐지만 피로가 풀림을 넘어 힘이 불끈 솟았다. 그리고 주변 상가마다 휘도는 반딧불 같은 조명이 눈을 휘둥그렇게 만들었다. 펜션에선 간단한 파티와 손자 재롱으로 더할 나위 없이 행복했다.19일 아침, 이르게 깬 손주의 재롱에 산벗꽃잎 흩날림 같은 웃음을 날리다 오전 10시 무렵 짐을 챙겨 달궁 2캠프장으로 가 남자들은 텐트를 걷고, 여자들은 짐을 챙겨 차에 실었다. 놀이터를 보자 달려가는 손자를 위해 놀이터에서 잠시 놀다 남원으로 행했다.남원에 도착하여 해장으로 추어탕을 먹은 뒤 아들 내외와 딸 가족은 순천으로 갔다. 우린 지리산행의 여운을 품고 해남으로 향했다. 늘 어머님 품 같은 지리산! 오는 내내 지리산이 건넨 손길의 체온을 더듬었다. 차창 너머로 비치는 산자락의 어우렁 더우렁 협력하듯 자라는 신록을 보노라니 시마가 다가와 손을 내밀었다. 그 손을 붙잡고 내내 걸어둔 빗장 슬며시 열고 나지막이 읊조렸다. 지리산의 봄을...