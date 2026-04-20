트럼프 "합의 안 하면 발전소·교량 파괴"... 이란 "해상 봉쇄부터 풀라"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시각) 미국 대표단이 이란과 협상을 위해 파키스탄으로 가고 있다면서 만약 이란이 합의하지 않으면 모든 발전소와 교량을 파괴하겠다고 위협했다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "나의 대표단이 내일 저녁 협상을 위해 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다"라며 "우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고, 이란이 받아들이기를 바란다"라고 밝혔다.이어 "그러지 않으면 미국은 이란의 모든 발전소와 교량을 파괴할 것"이라며 "더 이상 착한 사람 행세를 하지 않겠다"라고 강조했다.또한 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 발표한 것에 대해 "우리의 봉쇄로 이미 해협이 닫혀있기 때문에 이란의 발표는 이상한 일"이라며 "자신들도 모르게 우리를 돕고 있는 셈"이라고 주장했다.그는 "해협 봉쇄로 이란은 하루에 5억 달러의 손해를 보고 있지만, 미국은 전혀 아니다"라며 "항상 '강자' 행세하고 싶어 하는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 덕분에 많은 선박이 텍사스와 루이지애나, 알래스카에 오고 있다"라고 적었다.해협 봉쇄로 인해 이란산 석유를 사지 못한 다국적 선박들이 미국산 석유를 사기 위해 오고 있다는 의미로 풀이된다. 그리고 이란이 전날 호르무즈 해협에서 프랑스와 영국 선박을 향해 발포한 것에 대해서도 "우리의 휴전 합의를 완전히 위반한 행위"라면서 "정말 끔찍한 일"이라고 비판했다.그러면서 "지난 47년간 (미국의) 전임 대통령들이 이란에 해야 했을 일을 내가 하는 것은 영광"이라며 "이란의 살인 기계를 이제 멈춰야 할 때"라고 밝혔다.트럼프 대통령의 이런 발언은 2주간의 휴전이 끝나고 21일 이란과의 2차 회담에 앞서 압박 수위를 최고로 끌어 올리면서 합의를 이끌어내려는 전략으로 보인다.백악관 당국자는 1차 협상과 마찬가지로 2차도 JD 밴스 부통령이 협상단을 이끌고 트럼프 대통령 맏사위인 재러드 쿠슈너, 중동 특사 스티브 윗코프가 함께 참석할 것으로 전했다.크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 이날 ABC방송과의 인터뷰에서 "미국과 이란이 합의에 거의 근접했다"라며 "공개적으로 나오는 이야기와는 달리 이란과 협상 중이며, 실제로는 순조롭게 진행되고 있다고 본다"라고 말했다.이어 "트럼프 대통령은 다양한 방식으로 압력을 가하고, 불확실성을 이용하는 창의적인 협상가"라 "이번 분쟁은 좋게 마무리될 것"이라고 전망했다. 또한 "호르무즈 해협이 재개방되더라도 선박 운항 재개에는 시간이 걸리겠지만, 그리 오래 걸리지는 않을 것"이라고 덧붙였다.마이크 왈츠 유엔 주재 미국대사는 NBC방송에 출연해 "이란의 발전소와 교량을 파괴하는 것은 전쟁 범죄가 아니다"라며 "이란과 그 대리 세력은 병원, 학교, 주택가 등 민간 시설에 군사 기반 시설을 의도적으로 숨겨온 오랜 역사를 가지고 있다"라고 주장했다.또한 "이란도 다른 걸프 국가들의 호텔, 리조트, 주택을 드론과 미사일로 공격했다"라며 "(미국의 공격이) 위법이라는 것은 정말 터무니없다"라고 말했다.그는 "2차 협상이 휴전 연장에 매우 중대한 영향을 미칠 것"이라며 "트럼프 대통령이 말했듯 우리는 확전할 준비도, 긴장을 완화할 준비도 돼 있다. 누구도 트럼프 대통령이 외교를 최우선에 두지 않는다고 말할 수 없다"라고 강조했다.반면에 이란 내 강경파를 대변하는 타스님뉴스는 내부 소식통을 인용해 "이란은 현재 협상대표단 파견을 결정하지 않았다"라며 "(미국의) 해상 봉쇄가 계속되는 한 협상은 없을 것"이라고 전했다.이 소식통은 "이란과 미국이 1차 협상이 끝난 뒤 파키스탄의 중재로 최근 며칠간 메시지를 계속 주고받았지만, 이는 1차 협상 때 진행됐던 절차의 연장선상"이라며 "미국의 과도한 요구와 욕심으로 협상이 결렬됐던 것과 다를 바 없다"라고 지적했다.이란 국영매체 IRNA통신도 "파키스탄에서 2차 협상이 열린다는 보도는 사실이 아니다"라며 "이러한 상황에서는 실질적인 협상을 기대할 수 없다"라고 보도했다.그러면서 "미국이 과도하고 비합리적인 요구를 하고, 모순된 주장을 펼치며, 입장을 자주 바꾸고 있다"라며 "휴전 협정 위반으로 간주되는 해상 봉쇄 지속, 위협적 언사 등이 협상의 진전을 가로막고 있다"라고 주장했다.앞서 이란은 이스라엘과 레바논의 휴전 합의에 맞춰 17일 호르무즈 해협 재개방을 발표했으나, 하루 만에 미국의 대이란 해상 봉쇄에 반발하며 해협을 재봉쇄했다.