과학의 달 현장... '실험' 뒤엔 교사들의 공유가 있었다

큰사진보기 ▲충남 계룡시 엄사중학교에서 열린 과학의 날 행사 현장. 학생들은 체험 부스 곳곳에서 과학 원리를 직접 확인하며 활동에 참여했다. ⓒ 송민규 관련사진보기

"선생님, 왜 어떤 건 뜨고 어떤 건 가라앉아요?"

"이건 모양이 달라서 그런 거예요?"

"같은 재료인데도 결과가 다르네."

큰사진보기 ▲천안쌍용중학교와 홍성 홍동중학교의 '과학의 날 맞이 탐구활동 주간' 운영 모습. 학교마다 방식은 달랐지만 학생 참여형 과학교육을 이어 가려는 방향은 같았다. ⓒ 송민규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충남융합과학연구회 교사들이 함께 활용한 과학의 날 운영 자료실 화면.운영 계획서와 기안문 예시, 현수막 시안, 탐구활동 자료 등을 공유하며 학교 현장의 준비를 돕고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲아산시 온양고등학교에서 점심시간을 활용해 운영된 과학 체험 행사 모습.학생 참여형 활동은 수업 밖에서도 과학을 가까이 만나는 계기가 됐다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 충남에서 근무하는 과학교사로, 학교 현장에서 과학 수업과 과학 행사 운영을 함께 경험하고 있습니다.

물이 담긴 통 앞에 학생들이 하나둘 모여들었다. 종이와 호일로 만든 작은 배를 조심스럽게 물 위에 띄워 보고, 손가락으로 살짝 건드려 보며 서로 이유를 묻는다. 같은 재료로 만들었는데도 어떤 것은 금세 가라앉고, 어떤 것은 한참을 버텼다. 교실에서 배운 '부력'은 그 순간 학생들 눈앞에서 움직이는 현상이 됐다.4월 과학의 달을 맞아 충남 지역 학교 곳곳에서 이런 장면이 이어졌다. 충남 계룡시 엄사중학교, 홍성군 홍동중학교, 천안시 천안쌍용중학교, 아산시 온양고등학교 등에서는 교내 대회와 탐구활동 주간, 수업 연계 발표와 체험 프로그램이 운영됐다. 학교마다 방식은 달랐지만, 학생들이 과학을 직접 경험할 수 있는 장을 만들려는 방향은 같았다.천안쌍용중학교는 복도 게시판을 활용해 과학의 달 행사를 안내하며 학생 참여형 활동을 준비했다. 홍동중학교는 '과학의 날 맞이 탐구활동 주간' 현수막을 내걸고 학교 안 분위기부터 만들었다. 이병권 교사는 "홍동중은 아이들과 소통하는 과정 자체가 즐거운 학교"라며 "연구회 선배 교사들과 함께하면서 많이 배우고 힘도 얻고 있다"고 말했다.엄사중학교에서는 체험 중심의 탐구주간 활동이 펼쳐졌다. 앞서 소개한 배 만들기 외에도 공중에 뜨는 탁구공 실험으로 유체역학을 익히고, 무게중심을 알아보는 활동에도 참여했다. 윤찬희 교사는 "작은 학교이고 지역 여건도 넉넉하지는 않지만 아이들의 열정만큼은 누구보다 크다고 느낀다"며 "그만큼 교사도 더 잘 준비해야겠다는 마음이 생긴다"고 말했다.온양고등학교에서는 수업과 연계한 발표와 탐구활동이 이어졌다. 피에이치(pH·산성도)를 기준으로 산성과 염기성을 구분하는 활동, 라이덴병(Layden jar, 유리병 안팎에 금속을 입힌 병)을 활용한 전하 실험 등을 진행했으며, 점심시간 체험 행사도 함께 열렸다. 정찬웅 교사는 "온양고 아이들은 과학을 좋아하고 즐기는 모습이 특히 뚜렷하다"며 "그래서 앞으로의 성장도 더 기대하게 된다"고 말했다.학생들에게 보이는 것은 체험 부스와 대회, 발표와 포스터지만, 실제로는 공문 작성과 운영 계획 수립, 안내문 제작, 준비물 및 안전 점검 등 사전 준비 과정이 먼저다. 수업과 생활지도, 행정업무를 함께 맡고 있는 교사들에게는 적지 않은 부담이다.그래서 학교 현장에서는 서로의 경험을 나누고 자료를 공유하는 일이 더욱 중요해진다. 충남융합과학연구회는 운영 계획서 예시, 공문 작성 방식, 탐구활동 주간 운영 사례, 실험 아이디어, 현수막 디자인까지 실제 업무에 필요한 자료들을 모으고 다시 공유했다.공유 방식도 구체적이었다. 자료실과 공유 링크를 통해 학교별 사례와 운영 사진이 모였고, 경험이 많은 교사들의 노하우를 참고해 실제 운영에 반영하는 방식으로 이어졌다. 현수막과 포스터도 그런 협업의 일부였다.어떤 학교는 탐구활동 주간 현수막으로 학교 전체 분위기부터 만들었고, 어떤 학교는 교내 대회 안내문을 게시판에 붙여 학생들의 관심을 끌었다. 자료 공유는 문서 작업을 나누는 데 그치지 않고, 학생들에게 과학을 더 가까이 가져가는 방법을 함께 찾는 일이기도 했다.이런 협업의 의미는 단순히 교사들의 실무 부담을 덜어주는 데만 있지 않다. 결국 자료 공유와 협력의 목적은 학생들의 경험을 넓히는 데 있다. 혼자 준비할 때는 엄두를 내기 어려웠던 행사를 함께 준비하면서 가능하게 만들고, 한 학교의 아이디어를 다른 학교가 다시 살려 쓰면서 학생들에게 더 다양한 탐구 경험을 제공할 수 있기 때문이다.이런 흐름이 더 의미 있게 다가오는 이유도 있다. 생성형 인공지능이 빠르게 확산되는 시대일수록 학교 과학교육의 가치는 오히려 더 커지기 때문이다. 정보를 빨리 찾는 것만으로는 충분하지 않다. 직접 관찰하고, 질문을 세우고, 실험하고, 결과를 설명하는 힘이 여전히 중요하다. 학교 현장에서 이어지는 탐구활동과 교사들의 협업은 결국 이런 힘을 학생들에게 길러 주는 일과 맞닿아 있다.과학의 달 학교 현장은 그렇게 만들어지고 있었다. 학생들 앞에 보이는 것은 체험활동과 대회, 발표와 포스터지만, 그 뒤에는 자료를 나누고 운영 팁을 공유하며 서로의 부담을 덜어 주는 교사들의 연결이 있었다.충남융합과학연구회 역시 그 협력의 흐름 속에서 학교 과학교육을 잇는 역할을 하고 있었다. 4월이 지나도 학교 안에 남는 것은 행사 자체보다 학생들이 과학을 더 가까이 만나고, 교사들이 그 경험을 함께 만들었다는 기억일 것이다.