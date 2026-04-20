정치만평·만화 26.04.20 09:31ㅣ최종 업데이트 26.04.20 09:31 [만평] 장동혁의 10일, 늑구의 10일 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲장동혁의 10일, 늑구의 10일 ⓒ 동그라미 관련사진보기 대전 오월드를 탈출해 10일 만에 돌아온 늑구는 온 국민의 걱정과 응원 속에서 '무사 귀환'이라는 따뜻한 결말을 맺었다. '8박 10일' 방미 일정을 마치고 돌아온 장동혁 국민의힘 대표는 과연 누가 환영해 줄 수 있을까? #늑구#장동혁 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 풀어줄 결심 갤러리 오마이포토 DMZ 평화이음 열차, 6년 6개월 만에 운행 재개 1/15 이전 다음 이전 다음 '연어 술파티' 수원지검 현장 재연 나선 의원들 SPC 손가락 절단 사고 규탄 및 재발방지 촉구 "이 대통령 지적은 정당, 이스라엘의 적반하장" 세종대왕 동상, 묵은 때 벗겨내고 깨끗한 봄맞이 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.