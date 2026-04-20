[만평] 장동혁의 10일, 늑구의 10일

큰사진보기 ▲장동혁의 10일, 늑구의 10일 ⓒ 동그라미 관련사진보기

대전 오월드를 탈출해 10일 만에 돌아온 늑구는 온 국민의 걱정과 응원 속에서 '무사 귀환'이라는 따뜻한 결말을 맺었다.'8박 10일' 방미 일정을 마치고 돌아온 장동혁 국민의힘 대표는 과연 누가 환영해 줄 수 있을까?