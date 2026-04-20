제27회 서울퀴어문화축제 6월 1일 개막... 주요 일정 공개

큰사진보기 ▲지난해 6월 1일 서울 남대문로 및 우정국로 일대에서 열린 제25회 서울퀴어퍼레이드 참가자들이 서울 광장 건너편을 행진하는 가운데 시민들이 무지개 깃발과 우산 등을 흔들며 환호하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 제27회서울퀴어문화축제포스터. ⓒ 서울퀴어문화축제조직위원회 관련사진보기

올해로 27회를 맞는 서울퀴어문화축제가 오는 6월 1일부터 28일까지 서울 도심 일대에서 열린다. 서울퀴어문화축제조직위원회는 지난 15일 서울퀴어문화축제 퍼레이드와 영화제 등 주요 일정을 공개했다.올해 슬로건은 "교집합: 다름을 연결로"로 서로의 다름을 없애거나 억지로 같아지자는 제안이 아니라고 설명했다. 각자의 고유한 차이를 그대로 간직한 채 서로의 삶이 겹쳐지는 지점을 발견하자는 약속이라는 설명이다.이번 축제는 레인보우 굿즈전을 시작으로 6월 13일 도심을 무지갯빛으로 물들일 서울퀴어 퍼레이드, 이어 6월 26~28일 한국퀴어영화제로 이어지며 한 달간 다채로운 프로그램으로 진행될 예정이다.퀴어문화축제는 성소수자의 존재를 사회에 드러내고 차별과 혐오에 반대하며 평등과 인권의 가치를 확산하기 위한 문화·인권 행사다. 퍼레이드, 공연, 전시, 영화제 등 다양한 방식으로 구성되며 참가자들은 자신의 정체성을 자유롭게 표현하고 연대의 메시지를 공유한다.우리나라에서 열리는 서울퀴어문화축제는 아시아에서도 규모가 큰 축제 중 하나로 꼽힐 정도로 단순한 문화행사를 넘어 인권 의제와 사회적 논의를 촉발하는 공론장 역할을 해왔다.서울퀴어문화축제는 2000년 대학로 일대에서 소규모 행사로 처음 시작됐다. 당시에는 참가자가 수백 명 규모였지만 이후 매년 꾸준히 확대되며 수만 명이 참여하는 대형 행사로 성장했다. 특히 2010년대 이후에는 외국인 참가자와 기업, 시민단체 참여도 늘어나며 국제적 행사로 자리매김했다.하지만 서울퀴어문화축제는 매년 적지 않은 사회적 갈등도 동반해 왔다. 일부 종교단체와 보수단체는 축제에 반대하며 맞불 집회나 행사 저지를 시도해왔고 행사 장소를 둘러싼 갈등도 이어졌다. 특히 서울시는 최근 몇 년간 광장 운영 방침과 공공성 등을 이유로 서울광장 사용을 불허하거나 다른 행사에 우선 배정하면서 논란을 불러 일으키기도 했다.국가인권위원회의 공식 참여 여부도 촉각을 모았다. 양선우 퀴어문화축제 조직위원장은 15일 종로구 향린교회에서 열린 퀴어문화축제 기자회견장에서 "올해도 공식 참여 메시지를 받지 못했다"며 아쉬움을 나타냈는데 다만 지난해 일부 인권위 직원들이 자발적으로 부스에 참여한 사례를 언급하며 향후 공식 참여를 기대했다.인권위는 2017년부터 해마다 서울퀴어문화축제에서 차별금지법 제정 촉구 홍보 부스를 운영했으나 지난해에는 부스를 설치하지 않는 대신 인권위 내부 직원 24명이 자발적으로 '앨라이 모임'이라는 이름으로 참여한 바 있다.한편, 조직위는 퀴어퍼레이드 당일 17만 명 이상이 모일 것으로 예상했다. 퍼레이드 장소는 아직 확정되지 않았는데 안전 확보와 부스, 무대, 행진을 동시에 추진해야 하는 상환에서 고심을 거듭하고 있는 것으로 파악된다. 지난해 서울퀴어퍼레이드는 을지로입구역~종각역 일대였다.