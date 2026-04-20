나무를 깎으며 배운 느림의 시간

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큰사진보기 ▲과반 목공예작업과반 목공예작업 ⓒ 김석우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲과반 마무리 작업과반 형태가 보이기 시작한다. ⓒ 김석우 관련사진보기

큰사진보기 ▲가지과반편백나무로 깍은 가지과반 ⓒ 김석우 관련사진보기

한 주에 두 시간. 그 짧은 시간 동안 나는 나무를 깎는다. 2026년, 목공 동아리 '목인회'의 첫 작업으로 편백나무 트레이를 만들었다. 장소는 이천무형문화재전수교육관. 주 1회, 두 시간씩 네 번. 합쳐봐야 여덟 시간 남짓한 작업이었다. 하지만 그 시간은 단순히 무언가를 '만드는 시간'이라기보다 손의 감각을 되찾는 시간에 가까웠다.이번 작업은 편백나무 판재를 이용해 가지 형태의 트레이를 만드는 것이었다. 평평한 나무판에서 출발해 가지의 형상을 만들어내는 과정이었다. 처음에는 그저 나무를 파내는 일처럼 느껴졌다. 하지만 끌을 대고 나무를 조금씩 깎아내다 보면, 단순한 반복이 아니라는 것을 알게 된다.결을 거슬러 깎으면 거칠어지고, 결을 따라가면 부드럽게 풀린다. 눈으로 보는 것보다 손으로 느끼는 것이 더 정확해지는 순간이다.편백나무는 특히 그 차이를 분명하게 드러낸다. 은은한 향이 올라오고, 부드러운 결이 손끝에 닿는다. 조금만 힘을 잘못 주어도 자국이 남고, 조심스럽게 다루면 고운 표면이 드러난다. 그 과정에서 자연스럽게 속도를 늦추게 된다. 빠르게 끝낼 수 있는 작업이 아니라는 것을 알게 되기 때문이다.우리는 일상에서 점점 더 빠른 결과에 익숙해져 있다. 궁금하면 AI로 물어 바로 결과를 확인하고,기다리는 시간은 줄어들수록 좋다고 여긴다. 점차 생각하는 시간이 줄어든다. 하지만 나무를 깎는 일은 그 반대다.서두를수록 형태는 흐트러지고, 시간을 들일수록 점점 원하는 모습에 가까워진다. 이번 작업에서도 그 사실을 다시 느꼈다. 판재를 파내어 트레이의 형태를 만들고, 겉면을 다듬으며 곡선을 정리하고, 손잡이에는 줄기와 잎의 형상을 더했다.그리고 마지막으로 옻칠을 했다. 밝은 색의 편백 위에 옻칠이 더해지자, 짙은 갈색과 검은빛이 서서히 올라왔다. 빛에 따라 달라지는 광택 속에서, 그동안의 시간이 겹겹이 쌓여 있는 듯했다. 완성된 결과보다 더 오래 남는 것은 과정이다.나무를 깎던 그 시간, 끌이 지나가던 감각, 조금씩 형태가 드러나던 순간들. 그것들은 빠르게 소비되는 일상과는 다른 시간이었다. 한 주에 두 시간. 짧다면 짧은 시간이지만, 그 안에서 나는 조금 느려지는 법을 배웠다. 그리고 손으로 무언가를 만들어간다는 것이 단순한 취미를 넘어, 삶의 속도를 되돌아보게 한다는 것도 알게 되었다.