[사진] 어느 오십대 부부의 주말 상춘곡

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[4월 18일 토요일]

큰사진보기 ▲대진항 방파제 끝에 있는 빨간 등대 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲새벽 일을 마치고 대진항으로 들어오는 고깃배 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲유채꽃을 찍는데 프레임 안으로 기차가 들어왔다 ⓒ 박영호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고불개해변 바위 사이로 묵호항이 보인다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린왕자는 여우와 함께 바다를 봄 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲낚시하는 이들이 늘어선 바위 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲나물 뜯다가 내려다 보는 풍경 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲개복숭아꽃이 피었다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲명자나무도 꽃을 피웠다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲하평해변에 있는 보리밭 ⓒ 박영호 관련사진보기

[4월 19일 일요일]

큰사진보기 ▲이제 막 돋아난 새순은 꽃보다 아름답다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거길 옆에도 봄이 왔다 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲추암해변에 선 자전거 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲해양스카이워크 앞에 선 자전거 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼척 새천년 해안도로 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲추암해변 자전거 도로에서 내려다 본 풍경 ⓒ 박영호 관련사진보기

큰사진보기 ▲동해시청 들어가는 길 ⓒ 박영호 관련사진보기

봄날은 간다. 겨울이 지나고 이제 막 봄인가 싶더니 어느새 불어오는 바람에서 여름이 느껴진다. 그래도 봄은 봄이다. 아마도 봄은 꽃을 보는 계절이라서 부르는 이름일 것이다. 기후 위기 탓일까? 해마다 봄이 짧아지는 느낌이다. 다행히 동해는 아직 아침 바람은 선선하여 봄을 느낄 수 있다.옛날엔 먹거리가 많아서 가을이 좋더니 나이를 제법 많이 먹고 나니 이제는 봄이 더 좋다. 옛사람이 저마다 상춘곡을 남긴 까닭을 알겠다. 이번 주말은 봄을 제대로 맛보고 즐겼다. 사람마다 봄을 즐기는 방식이 다르겠지만, 동해에서 아내와 함께 보낸 봄날을 기록해 놓는다.아침 일찍 일어나 옥계해변까지 자전거로 다녀왔다. 해돋이를 담아 보겠다고 그라데이션 필터까지 챙겼지만, 바닷가에 닿기도 전에 해는 이미 높이 떠 있었다. 봄에는 겨울보다 훨씬 이른 시간에 해가 뜬다는, 당연한 사실을 새삼 깨닫는다. 봄에는 겨울보다 부지런해야 한다.해돋이를 놓쳤어도 아쉽지는 않다. 동해의 아침 햇살을 받으며 자전거를 달리면, 플러그를 꽂은 전기 자동차처럼 몸에 에너지가 차오른다. 옥계로 접어들 때 여기부터 '강릉'임을 알리는 이정표를 보니 작은 성취감이 뒤따른다. 동해에서 옥계까지 이어지는 자전거길도 생각보다 괜찮다. 표지판을 보니 동해안 자전거길은 부산에서 고성까지 이어진다. 이태 전에 주문진에서 양양을 지나 고성 고석정까지 달린 기억이 있다.아침 먹고 집에서 쉬다가 장 보러 나섰다. 동해에는 오일장인 북평민속시장이 아주 유명하다. 안내문에 따르면 조선 정조 시절부터 이어졌다는데 3일과 8일에 열린다. 그야말로 가는 날이 장날이다. 장터에도 봄이 왔다. 겨울에는 보이지 않던 묘목과 모종, 봄나물들이 자리를 채웠다. 장을 보러 나온 사람과 구경 나온 관광객이 반반 쯤 되는 듯하다. 엄마, 아빠 손을 잡고 들뜬 아이의 모습이 보기 좋다.장을 보기 전에 고로케를 하나씩 집어 들고 나서 현금이 없음을 알았는데, 다행히 계좌이체가 된단다. 참 좋은 세상이다. 그래도 장터에는 현금이 어울린다 싶어 돈을 찾아 주머니에 넣고 다시 한 바퀴 돌았다. 아침부터 자전거를 세 시간 넘게 탄 까닭인지 음식 냄새가 자꾸 발길을 잡는다. 장터에 줄 서서 먹는 국밥집이 많은데 기다리기 싫어서 쌀국수를 먹었다. 쌀국수는 외국 음식인데도 장터와 묘하게 잘 어울린다고 느껴진다. 지나다 우연히 들렀는데 베트남 사람인 부부가 함께 운영하는 모양이다. 고수를 듬뿍 넣어서 아주 맛있게 먹었다. 참두릅과 취나물을 한 봉지씩 샀다. 값은 싸고 덤도 제법 많이 주신다.봄날이 너무 좋아서 오후엔 사진을 찍으러 고불개 해변으로 나갔다. 오전엔 붐비는 묵호와 북평장을 보았으니, 오후엔 호젓한 해변을 즐길 셈이었다. 하지만 여기를 어찌 알고 왔는지 낚시 사람이 제법 많다. 사진 몇 장 찍고 돌아 나와서 어달산에 있는 봉수대 오르는 길로 나물 뜯으러 갔다. 지난해 이맘때 취나물이 많았던 기억이 있는데 아직 때가 이른지 잎이 제대로 큰 것은 드물다. 여기선 뒤돌아보면 멀리 펼쳐진 바다 풍경이 아주 좋아서 나물을 많이 뜯지 못해도 괜찮다.나물은 대개 봄에 돋아나는 어린 순을 먹는다. 우리나라 사람들은 심지어 독이 있는 풀도 먹는다. 삶고, 우려내고, 말리는 과정을 거치면 입맛을 돋우는 반찬이 된다. 시골에서 자란 아내 덕에 이제는 취나물이나 곤드레나물은 구별할 줄 아는 '지식인'이 되었다.거창하게 말하자면 나물을 뜯으며 '앎이 주는 즐거움'을 깨닫는다. 모르는 사람 눈에는 그저 풀 한 포기지만, 아는 사람에게는 발길을 붙잡는 귀한 먹을거리다. 이름 모를 풀이 이름을 얻어 나물이 되는 순간, 봄을 즐기는 방법이 한 가지 늘어난다. 교사로서 학생에게 전할 이야기도 한 마디 늘어난다.운동을 제법 오래 했으니 저녁은 삼겹살도 괜찮다. 봄에만 맛볼 수 있는 참두릅을 데치고, 상추와 유채, 명이나물, 취나물까지 곁들여 쌈을 싼다. 입안 가득 봄내음이 번진다. '소맥' 한 잔을 곁들인다. 내일도 자전거를 타야 하니 과음은 금물이다.토요일은 북쪽으로 자전거를 탔으니, 일요일엔 남쪽인 삼척으로 향했다. 추암과 삼척해변을 지나 새천년 해안도로를 탔다. 처음엔 삼척항까지 가려고 했는데 해안도로가 생각보다 가팔라 힘에 부쳤다. 아쉽지만 새로 개장한 삼척 해양스카이워크에서 발길을 돌렸다. 돌아오는 길에 추암해변 조각 공원에서 아내가 만든 김밥을 먹었다. 아내표 김밥은 그냥 먹어도 맛있는데 세 시간쯤 자전거 타고 먹으니 그야말로 꿀맛이다. 이틀 동안 동해를 남북으로 가로지른 셈이다. 괜히 뿌듯하다.옛날엔 오월까지 봄이었는데 이제는 오월이면 여름에 가깝다. 봄이 가기 전에 저마다 상춘곡을 한 편씩 써보길 바란다. 마지막으로 당부 한마디. 자전거 도로엔 절대로 주차하지 맙시다.