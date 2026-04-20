50대에 난생처음으로 오디션 보고 왔습니다

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큰사진보기 ▲2026 상반기 고양버스커즈 오디션 모집 공고1 ⓒ 고양버스커즈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 상반기 고양버스커즈 오디션 모집 공고2 ⓒ 고양버스커즈 관련사진보기

"버킷리스트를 하나 이뤘어요!"

"아까 심사위원 말은 이번에 어렵단 말이겠지?"

"보완할 부분만 수정하면 다음엔 붙여준단 뜻이지 않을까요?"

"아무려면 어때? 이번에 안 되면 다음에 또 하면 되지! 우린 재수 없는(낙방 후 다시 시험 볼 일 없는) 팀이잖아!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치스토리에도 실립니다.

고양문화재단이 운영하는 고양시 공식 거리공연단체 '고양 버스커즈'에서는 악기, 밴드, 노래, 퍼포먼스 등 다양한 장르의 약 160여 개 단체가 활동하고 있다. 매주 주말 일산 호수공원, 레이킨스몰, 라페스타 등지에서 시민들을 위한 거리공연을 선보인다. 일상 공간이 가진 무한한 가능성을 보고 그 공간에 생동감을 불어넣기 위한 고양시의 거리공연 활성화 사업의 일환이다.취미로 시작했던 일이 영혼의 단짝이 된 지금, 우리 회원들에게 가장 소중한 갈증 중 하나는 음악으로 사람들과 소통할 수 있는 자유로운 공연 무대였다. 그런 우리에게 고양 버스커즈 도전은 기회이자, 어쩌면 소명일지도 모를 일이었다.처음 우리 협회 단장이 고양 버스커즈 오디션에 함께 하자고 제안했을 때, 설렘과 걱정이 동시에 몰려왔다. 버스킹이라니, 그건 아티스트의 행위 아닌가. 한국식 오카리나를 사랑하는 마음으로 꾸준히 정기 공연을 진행하며 간간히 야외 공연도 참여했었지만, 버스커즈 라이선스를 갖고 상설거리공연을 보장받는다는 건 다른 영역의 일만 같았다.우리 교원앙상블의 원년 멤버들 중 8인의 멤버로 팀을 구성해 서류를 제출한 뒤에도 설마, 되겠나 싶었다. 서류 통과하면 진행될 오디션 날짜에 일정을 비워두라고 해서 훨씬 전에 약속된 등산 모임을 옮기면서도 반신반의했다. 심지어, 서류 통과했으니 오디션을 보러 오라는 고양문화재단 측 메시지도 현실 같지 않았다.그렇게 지난 18일, 팀원들과 난생처음 오디션이라는 걸 보고 왔다. 클래식 기타나 어쿠스틱 기타를 둘러 맨 재기 발랄한 젊은이들, 한눈에도 범상치 않은 포스를 풍기는 노련한 연장자들 틈에서 평생 아이들 앞에만 서 왔던 우리 초등교사 멤버들의 가슴은 콩닥콩닥해졌다.학예회 때 마음을 조이며 자기 차례를 기다리는 아이들처럼 긴장인지 상기인지 모를 낯으로 오디션 심사위원 앞에 선 순간, 쿵쾅쿵쾅 심장이 밖으로 튀어나올 것만 같았다. 그렇게 연습했는데도 바로 내 눈에 비치는 내 손가락의 미세한 떨림을 어쩌란 말인가!연주를 마치자, 심사위원 세 분 중 고양 버스커즈 관계자로 보이던 한 분이 몇 가지 질문을 하셨다. 혹시 이번에 안 될 때를 대비해 이런저런 보완할 점도 들려주었다. 그 말이 왠지 전국노래자랑에 출연했다 들은 "땡!" 소리 같았다.다들 어느 정도 합격의 어려움을 예감하며 공연 전보다 가라앉아 있던 분위기를 반전시킨 건 B선생님의 다음 말이었다.그녀는 학창 시절 연극이나 뮤지컬 공연에 관심이 많았다고 했다. 자신의 꿈을 접고 교사가 되고 현재 모 초등학교 교감으로 재직 중인 그녀는 오디션을 보는 게 꿈이었단다. 25년여의 교직 생활 속에 꾹꾹 눌러두었던 꿈을 펼쳐 보일 수 있는 기회, 그녀에게 이번 오디션은 그런 의미였다. 나도 내가 오디션을 보리라곤 상상조차 못 했으니, 삶이란 함부로 예단할 수 없는 일이다.심사위원의 마지막 멘트를 곱씹으며 설왕설래하던 우리에게 멤버 중 가장 나이가 많은 선배님이 결론을 내려주셨다.'재수 없다'는 말이 그리 정답게 들릴 수가 없었다. "우린 재수 없는 팀이에욧!" 하며 아이돌 소개를 흉내 내는 내 어투에 모두들 까르르 웃었다. 진짜 '재수' 없는 오디션 결과를 맞이 한다면 더없이 좋겠지만, 이 나이에도 여전히 도전의 기회가 있다는 것만으로도 얼마나 즐거운 일인가! 이런 재수는 옴 붙어도 좋겠다.