초보 농사꾼 부부를 향한 90세 농사 대선배의 한마디

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큰사진보기 ▲부직포터널 씌우기 전(고추심기)고추를 다심고 활대꽂기 작업까지 마친 현장, 이제 끈으로 묶고 부직포(이불)을 덮어주면 된다. ⓒ 김희 관련사진보기

"너들, 참 용타. 바지런도 하다."

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큰사진보기 ▲부직포터널고추모종을 심은후 부직포터널을 만들어줬다. 밤온도가 10도이하로 아직은 떨어지기 때문에 보호해야한다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲부직포터널고추모종을 다 심고 당분간은 보호를 해줘야한다. 냉해와 햇볕으로 부터... ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.