아빠 친구가 하던 해장국집에 얽힌 추억

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큰사진보기 ▲수원뿐 아니라 이제 전국적으로 유명해진 해장국 맛집입니다. 오래된 역사만큼이나 많은 이야기를 담고 있는 곳이기도 하지요. ⓒ 전명원 관련사진보기

"유치가 이제 말을 제대로 못 해."

"뜨거우니까 조심하세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

유치 아저씨가 언제부터 그 일을 했는지는 알지 못한다. 어떻게 식당을 하게 되었는지도 알지 못한다. 다만 어린 시절부터 알아 온 아빠의 친구들은 유치 아저씨가 해장국을 끓여내는 식당에 모여 자주 술을 마셨다.얼큰하게 취기가 올라 한껏 유쾌해진 얼굴로 "유치야!" "돌근아!" 하며 서로 어린 시절의 별명을 부르곤 했다. 아빠를 찾으러 간 우리들이 인사하면, 얼굴이 벌게져서 즐거워 보이는 아저씨들은 누가 먼저랄 것도 없이 지갑 속 지폐를 꺼내어 우리 손에 쥐여주시곤 했다.시간이 흐르고 한동네에 있던 아저씨의 식당도, 우리도 그 동네를 떠났다. 나는 열심히 공부하지는 않았지만, 학교에는 붙잡혀 있어야 하는 중고등학교 시절을 보내며 한동안 아빠의 술자리를 구경하는 즐거움에서도 멀어졌다.성인이 된 이후엔 순전히 아저씨의 이름을 딴 식당의 해장국이 좋아서 아빠를 따라다녔다. 이 해장국보다 더 맛있는 해장국은 없다며 외식 메뉴로 고르면 아빠는 매번 "별 맛도 없는걸" 하며 우리에게 해장국을 시켜주시곤 가게 안쪽의 유치 아저씨 방으로 들어가셨다.그 방엔 온갖 간식들, 특히 수입 초콜릿 말고도 제법 비싸 보이는 양주병들도 많았는데 아빠는 그것이 유치 아저씨가 제일 좋아하는 술인 '코냑'이라고 했다. 아빠와 아저씨는 실내 금연 규정이 없던 그 시절, 우리가 해장국을 먹을 동안 그 방에서 함께 담배를 피웠다.아저씨의 식당은 번성했다. 수원 사람들, 특히 토박이들이라면 대부분 아는 맛집이 되었고 갈 때마다 사람이 많아졌다. 그사이 나는 결혼하고, 아이를 가졌는데 입덧을 하는 동안 제일 먹고 싶은 음식은 바로 그 집 해장국이었다. 그리고 태어난 아이 역시 뱃속에서부터 먹어온 맛이라 그런지 아저씨 해장국이라면 밥 한 그릇을 뚝딱 비워낼 정도로 좋아했다.식당은 점점 유명해지고, 점점 커졌다. 식당 내부의 방도 손님들에게 내어주고 아저씨는 주차장 입구의 컨테이너 하우스 2층으로 옮겼다. 주차하고 올려다보면 문 열린 방 입구에 앉은 아저씨가 손을 흔드는 모습이 보였다.지금은 서른이 넘은 딸아이가 어린 시절, 할아버지 손을 잡고 유치 아저씨 방에 가면 작은 두 손 가득 사탕과 초콜릿을 받아 들고 나왔다. 그리고 예전에 우리가 그랬듯, "할아버지 친구가 주셨다"며 주머니에서 지폐를 꺼내어 보여주기도 했다.세월은 아이를 자라게 하고, 어른을 노인으로 만든다. 아빠도, 유치 아저씨도 늙고 병든 노인이 되어갔다. 이제 일생을 친구로 지내온 두 노인은 더 이상 소주나 코냑을 나눠마실 수 없게 되었지만, 아빠는 불편한 걸음으로 종종 유치 아저씨의 식당을 찾아갔다.하지만 아저씨는 주차장에서 내리는 사람들과 눈을 마주치지도 못한 채 그저 정물처럼 앉아 있는 모습만 언뜻 보이는 날이 많아졌고, 아빠 역시 기억하는 것보다 잊어가는 것이 더 늘어갔다. 그러니 술잔도, 담배도, 별 대화도 없이 그저 병든 친구와 앉아 하릴없이 먼 산만 쳐다보다가 특별한 인사도 없이 돌아왔을 것이 분명하다.아빠가 기억하는 사람들이 자꾸 줄고, 그나마 그 기억의 울타리 안에 유치 아저씨가 들어있던 어느 날, 우리에게 지나가듯 그렇게 말했던 것이 마지막이었다. 걷기 힘들어진 아빠는 그곳으로 향하는 발길을 끊었다. 그리고 얼마 후 길에서 넘어져 주저앉은 채 병원에 입원했고, 겨울과 봄이 지나고 아빠의 계절은 거기서 멈추었다. 2017년 5월이었다.하지만 내게는 변함없이 하루가, 또 하루가 왔다. 한동안은 모든 것이 뒤죽박죽이어서 멀쩡하다가 엉망이었고, 편안하다가 날이 섰으며, 막막하다가 의욕이 솟았다. 누군가에게 멈춘 시간이 내게서는 변함없이 흐른다는 것은 산 자의 혈관 속에 피가 도는 것과도 같다. 그처럼 내 속에도 더운 피가 돌았고, 시간이 약이었으므로 어느샌가 나는 평화로운 사람이 되어있었다. 그때쯤이었다. 유치 아저씨를 다시 보게 된 것은.아저씨는 휠체어에 타고 있었다. 주차장에서 올려다보면 정물처럼 앉아 있던 그 모습보다 훨씬 더 쇠약하고 늙은 모습의 유치 아저씨는 <3대천황>이라는 맛집 프로그램에 창업주로 소개되고 있었는데 말을 하지도, 카메라에 눈을 맞추지도 못하고 있었다. 아, 우연히 채널을 돌리다 그 장면을 보게 된 나는 그만 눈물이 핑 돌았다. 오래된 맛집의 창업주라는 자부심은 커녕 그 어떤 표정도 드러나지 않는 그 모습은 오래전 내가 봐온 유치 아저씨가 아니었다.이제 아저씨의 계절이 멈춘 것도 여러 해 전의 이야기다. 식당은 방송에 나온 이후 더 유명세를 타기 시작해서 번호표를 뽑아야 하고, 대기실도 마련되었다. 아빠가 떠나고도 나의 계절이 여전히 흐르고 있는 것처럼, 아저씨의 식당도 아저씨 없이 나날이 번성하며 흐르고 있는 것이다.갑자기 봄이 온 듯하던 4월 중순, 그맛이 그리워 식당을 찾았다. 펄펄 끓는 해장국이 담긴 뚝배기를 집게로 들어 탁자에 놓아주며 종업원이 매번 말한다.고기가 넉넉히 들어가고, 배춧잎이 푹 무르도록 오래 끓인 아저씨의 해장국을 나는 여전히 좋아한다. 숟가락으로 국물을 떠서 조심스럽게 입에 넣고 먼저 맛을 본다. 음, 그래, 이 맛이지. 휘휘 저어 부드럽고 잡내가 없는 고기를 건져 먹고, 푹 물러 씹을 것도 별로 없이 넘어가는 배춧잎도 후루룩 소리를 내며 삼킨다.여전히 맛있는 해장국을 먹는 동안, 나는 식당으로 나오라는 아빠의 전화 한 통에 한달음에 달려 나가던 어린이가 된다. 가끔은 노래를 해보라고 짓궂게 굴기도 하지만 유쾌하게 술에 취한 아빠의 친구들이 모여 앉아 있던 오래전 모습도 생생해진다. 그 시절 "유치야!"라고 친구를 부르던, 친구들이 "돌근아!" 라고 불러주던 나의 젊고 건강한 아빠도 되돌아와 함께 앉는다. 음식이란, 이런 것이다.