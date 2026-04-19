더불어민주당 태안군 후보자들 '원팀 선언'

큰사진보기 ▲더불어민주당 태안군 6.3 지방선거 후보자들이 19일 ‘원팀’을 선언했다. ⓒ 민주당 관련사진보기

큰사진보기 ▲참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 민주당 관련사진보기

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더불어민주당 태안군 6.3 지방선거 후보자들이 '원팀'을 선언하고, 필승 의지를 다졌다.강철민 더불어민주당 태안군수 후보 캠프에 따르면 후보 전원이 19일 강 후보 선거사무소에 모여 '원팀 선언식'을 열었다.태안 발전을 위한 공동 대응과 화합을 공식화한 이번 선언식에는 강철민 군수 후보자와 조한기 서산·태안 지역위원장, 홍성준·강종국 도의원 후보, 그리고 홍상금, 김정준, 전재옥, 김주성, 문승일, 박용성, 이정희 기초의원 후보 7명 등 출마자 전원이 참석했다.캠프 관계자는 "앞선 17일에는 태안군 민주당원 모임인 '더좋은사람들'이 강철민 후보 선거사무소를 방문해 간담회를 갖고, 한마음으로 승리를 향해 뜻을 모았다"고 밝혔다.참석자들은 공동 선언문을 통해 "분열이 아닌 통합, 경쟁을 넘어선 협력으로 오직 군민만을 바라보는 정치를 실현하겠다"며 "태안 바다처럼 드넓고 푸른 마음으로 하나 되어 지역 발전을 이끄는 새로운 변화의 물결을 만들겠다"고 선언했다.강철민 군수 후보는 "우리는 각자의 위치에서 뛰고 있지만, 목표는 오직 '태안의 도약' 하나뿐"이라며 "원팀으로 뭉친 강력한 동력으로 이번 선거에서 반드시 승리해 군민의 삶을 바꾸는 성과로 보답하겠다"고 강조했다.더불어민주당 태안군 후보자들은 이번 원팀 선언과 당원들의 지지세를 동력 삼아, 선거 기간 동안 긴밀한 협력 체계를 구축해 선거에서 승리한다는 전략이다.