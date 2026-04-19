장생탄광희생자귀형추진단 대구에서 출범

큰사진보기 ▲지난 17일 대구 '혁신공간 바람' 상상홀에서 장생탄광희생자귀향추진단이 창립대회를 갖고 본격 출범했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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일제강점기 일본 장생탄광(조세이탄광)에서 희생된 강제징용 조선인 노동자들의 유골을 발굴해 반환하기 위한 '장생탄광희생자귀향추진단'이 공식 창립됐다.추진단은 지난 17일 대구시 중구 '혁신공간 바람' 상상홀에서 창립총회를 열고 장생탄광에서 희생된 희생자들의 유골을 수습 및 귀향, 신원 확인과 진상규명을 통해 희생자와 유가족의 명예회복, 역사정의 실현과 한일 간 평화 협력에 노력하기로 했다.추진단은 원유술 신부(대구종교인평화회의 전 대표)와 조덕호 지구촌정신문화포럼 대표(대구대 명예교수), 범상스님, 권오칠 한국시각장애인침사협회 대구지부장, 홍의락 전 의원, 노승석 노한의원 원장, 심상균 50+금융노조연대회의 위원장, 지성호 귀향추진단 부산지부장이 공동대표를 맡고 안홍태 (사)탄소중립섬유산업협의회 회장이 사무처장을 맡았다.추진단은 창립선언문을 통해 "1942년 2월 3일 일본 야마구치현 우베시에 위치한 장생탄광에서 대규모 수몰사고로 수많은 조선인 노동자들이 차가운 바닷속에서 목숨을 잃었다"며 "사고가 발생한 지 80여 년이 지난 오늘까지도 유해 대부분이 수습되지 못한 채 남아 있다"고 지적했다.이어 "이는 단순한 과거의 사건이 아니라 아직 해결되지 않은 역사적 과제이며 인권과 정의의 문제"라면서 "희생자들의 유해를 발굴하고 신원을 확인하여 고향으로 모시는 일은 식민지 강제 동원의 진실을 밝히고 억울하게 희생된 이들의 명예를 회복하는 역사 정의의 실현"이라고 강조했다.추진단은 ▲장생탄광 수몰 사고의 진상 철저 규명 ▲희생자들의 유해 발굴과 신원 확인 추진 ▲유골을 조국의 품으로 모셔오는 것과 명예 회복 ▲희생자들을 기억하고 역사적 교훈을 다음 세대에 전달 ▲한일 시민사회 및 국제사회와의 연대를 통한 역사 정의 실현 등을 목표로 활동하겠다고 밝혔다.양현 일본장생탄광희생자 대한민국유족회 회장은 "귀향추진단의 공식적인 창립선언은 희생자 유해발굴과 진상규명을 위해 35년이 넘도록 고군분투해 오신 일본의 새기는 회 이노우에 대표와 회원들에게 천군만마를 얻는 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.이상식 의원과 김준혁 의원, 차규근 의원은 축전을 통해 추진단의 창립을 축하했다. 이 의원은 "과거의 비극을 기억하는 일은 우리 후손드의 마땅한 도리이자 치유의 과정"이라며 "유해 봉환은 억울하게 희생된 분들의 명예를 회복해 드리는 일"이라고 강조했다.김 의원은 "수심 깊은 바닷속 갱도에서 그분들이 마지막 순간까지 그리워했을 고향의 하늘과 가족을 생각하면 가슴이 메어온다"며 "추진단이 공식 창립된 만큼 희생자들의 유해 송환을 위한 노력은 더욱 체계적이고 강력해질 것"이라고 희망했다.차 의원도 "오랜 세월 국가가 하지 못한 일을 시민들이 해왔다"며 "희생자 절반 이상이 대구경북에서 끌려간 분들이다. 이분들의 한이 하루라도 빨리 풀릴 수 있도록 끝까지 함께 하겠다"고 약속했다.조덕호 단장은 "어려움에 부닥친 일본 시민단체를 대신하여 대한민국 정부와 장생탄광희생자귀향추진단을 비롯한 많은 시민단체가 적극적으로 나서야 할 때"라며 "앞으로는 5명의 유해가 있는 북한도 적극적으로 참여하도록 유도하고 유엔인권위원회와 국제노동기구에 제소해 새로운 차원에서 대안을 찾을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.