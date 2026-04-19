이 대통령 "4.19 정신 있었기에 내란의 밤 물리쳤다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 애국가를 부르고 있다. 2026.4.19 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 19일 "독재의 군홧발은 불평등과 빈곤의 틈새를 파고들며 민주주의 파괴를 정당화 한다"며 민주주의야말로 국민 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 입증하는 정치를 하겠다고 다짐했다.이 대통령은 이날 열린 서울 강북구 국립 4·19 민주묘지에서 열린 제66주년 4.19 혁명 기념식에서 "우리의 자랑스러운 민주주의 역사는 순풍에 돛을 단 유람선처럼 평온하게 오지 않았다"면서 "4.19 혁명 불과 1년 뒤 군부 세력의 쿠데타가 벌어졌고 세계 10위 경제 강국이자 민주주의 모범국가에서 경천동지할 친위군사 쿠데타가 현실이 되기도 했다"고 짚었다.국민들이 독재정권을 무너뜨린 지 불과 1년 만에 발생했던 5.16 군사쿠데타. 국민이 '범야권 187석'으로 정권을 심판했던 22대 총선 8개월 뒤 감행됐던 12.3 내란을 하나로 묶은 것.이에 대해 이 대통령은 "(제가) 때로 고집스러울 만큼 정치의 책임은 오직 민생이라고, 국민의 삶이 국가의 존재 이유로 말씀드리는 이유"라고 했다.특히 "민주주의야말로 5200만 국민 한 명 한 명의 잠재력과 역량을 발견하고 저마다의 꿈으로 행복을 키우며 각자의 삶을 존엄하게 만들 수 있는 가장 유용하고 합리적인 체제임을 끊임없이 입증해야 한다"고 강조했다. "그래야 반민주 세력이 다시는 우리의 자유를 빼앗고 국민의 소중한 일상을 유린하지 못하도록 막아낼 수 있다"고 밝혔다.이 대통령은 "66년 전 4월 19일, 위대한 우리 국민께서 더 나은 세상의 모습을 이미 보여줬다"며 "총칼마저 이겨낸 통합과 상생, 배려의 정신이 우리를 더 나은 미래를 향해, 두려움 없이 나아가게 했다"고도 짚었다.이어 "(국민들은) 사리사욕과 당리당략에 빠진 위정자들이 국민의 뜻을 거역할 때마다 나라를 바로 세우고 역사의 물줄기를 돌려놨다"라며 "오늘 영령들의 고귀한 뜻을 기리며 4.19 혁명이 남긴 정치의 본령을 기억한다. 민주유공자들과 선열들이 그토록 간절히 소망했던 국민이 주인인 나라를 향해, 흔들림 없이 나아가겠다"고 다짐했다.한편 이 대통령은 "서슬 퍼런 독재의 사슬을 끊어내고 대한민국 헌법의 뿌리로 태어난 4.19 정신이 있었기에 2024년 12월 겨울밤, 대한국민은 내란의 밤을 물리칠 수 있었다"면서 4.19 혁명을 "현대사의 갈림길마다 우리에게 길을 알려준 민주주의의 등불"이라고 했다.특히 "국민주권정부는 지금 우리가 누리는 자유와 번영, 평화의 토대에 공동체를 위한 특별한 희생과 헌신이 굳건히 자리 잡고 있음을 결코 잊지 않겠다"며 4.19 혁명 유공자에 대한 예우 및 지원 강화 입장 등을 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "우리 정부는 오늘 66주년 4.19 혁명 기념식을 맞아 이 자리에 함께 하신 다섯 분을 포함하여 총 일흔 분을 새롭게 포상했다"며 "정부는 앞으로도 4.19 혁명을 포함해 이 땅의 민주주의를 위해 희생한 모든 분을 한 분이라도 더 찾아내 포상하고 기록하며 예우할 것"이라고 설명했다.또 "고령의 4.19 혁명 유공자분들에게 시급한 의료지원 또한 더 강화하고 세심하게 챙기겠다"며 "대한민국 헌법을 넘어 이제 전 세계의 유산이 된 4.19 정신이 우리 사회에 더 단단히 뿌리내리고 미래 세대의 희망으로 기억될 수 있도록 책임을 다하겠다"고 밝혔다.