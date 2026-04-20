<사의 찬미> 탄생 이후 100년을 한눈에 볼 수 있는 전시

1926년 8월 1일 오전 10시가 좀 넘은 시각, 일본 오사카 일동(日東)레코드 녹음실에서는 조선 음악가 두 명의 연주가 심각하게 진행되고 있었다. 반주를 맡은 피아니스트 윤성덕(尹聖悳)의 눈에는 눈물이 맺혔고, 그 언니인 소프라노 가수 윤심덕(尹心悳)의 목소리는 노래 도중 북받친 감정으로 심하게 떨렸다.
때문에 첫 녹음은 아무래도 사용할 수가 없어 원반이 그냥 폐기되었고, 다시 시도한 두 번째 녹음으로 겨우 마무리된 윤심덕의 노래는, 이례적으로 빠른 제작 과정을 거쳐 8월 하순에 음반으로 발매되었다. 조선은 물론 일본에서도 사회적 파문이 크게 일었던 노래, 노래를 부른 가수이자 논란의 주인공이었던 윤심덕은 정작 들을 수 없었던 노래, 녹음 사흘 뒤 윤심덕이 바다에 투신하는 바람에 그의 유서가 되어 버린 노래, 바로 <사(死)의 찬미>다.
100년 전 윤심덕이 세상에 남기고 간 노래 <사의 찬미>는 한동안 대중의 뜨거운 관심 대상이 되어 6년 동안 누적 음반 판매량이 만 3천 장을 넘었다고 한다. 조선어 음반이 만 장 넘게 팔리기는 <사의 찬미>가 처음이었을 것이다. 이후 다른 가수가 부른 <사의 찬미> 음반도 1932년부터 나오기 시작했고, 단순한 리바이벌을 넘어 윤심덕과 <사의 찬미> 자체가 다른 작품의 소재로 활용되는 경우도 다양한 분야에서 꾸준히 이어졌다.
그러한 <사의 찬미> 탄생과 변주의 흐름을 한눈에 볼 수 있는, 작으면서도 알찬 전시가 지난 4월 13일에 시작했다. 아르코예술기록원에서 넉 달 간격으로 진행하는 연속 전시 <원 테이블>의 여섯 번째 순서, <사의 찬미, 100년의 변주>다. 예술의전당 디자인미술관 2층에 마련된 전시는 7월 31일까지 계속되며, 평일에만 오전 10시부터 오후 5시 반까지 무료로 관람할 수 있다.
노래에만 머무르지 않고 지면으로는 소설과 만화, 무대로는 연극·무용·뮤지컬·오페라, 영상으로는 영화와 방송드라마로까지 확장에 확장을 거듭해 온 <사의 찬미>이므로, 전시 또한 진열장에 놓인 유물을 보기만 하는 데에 그치지 않는다.
<사의 찬미>를 비롯한 윤심덕 노래와 <사의 찬미> 관련 곡은 1920~1940년대 SP음반 소리로 직접 들을 수도 있다. 디지털 파일로 변환된 녹음본이긴 하지만 지금까지 나왔던 그 어떤 복각본보다 소리가 선명하기에, 이것만으로도 <사의 찬미>에 대한 재인식과 감동이 충분하다. 무대와 스크린을 통해 발표되었던 <사의 찬미> 소재 작품들은 따로 설치된 모니터 화면을 통해 감상할 수 있다.
아르코예술기록원 소장 자료들이 전시의 주축이기는 하나, 다른 기관이나 개인의 소장품들도 적지 않은 기여를 했다. 한국음반아카이브연구소에서 제공한 <사의 찬미> 가사지와 한국대중음악박물관에서 제공한 윤심덕 노래 등은 원본 실물은 아니지만 전시의 깊이를 더한다. 또, 이경호 씨를 비롯한 개인 수장가들의 자료 참여도 상당한데, 특히 김세현·석지훈 두 사람의 제공과 작업으로 들을 수 있게 된 <사의 찬미> 복각은 향후 정본(定本)이 되기에 손색이 없다.
오는 5월 15일 금요일에는 서울 대학로에 있는 예술가의집 라운지에서 오후 5시부터 두 시간 동안 특별 감상회도 열린다. <사의 찬미> 100년 이후 '남은 노래와 이야기'를 1960년대 이전 음악 자료 중심으로 보고 들을 예정이다. 역시 무료로 진행되는 행사이기는 하지만, 자리가 넉넉지 않아 사전 예약을 통해서만 참석할 수 있다. 신청은 아르코예술기록원 홈페이지
에서 가능하다.
근대 양악과 대중음악에서 모두 중요한 작품으로 거론되는 <사의 찬미>이므로, 호고(好古) 측면만으로도 이번 전시의 의미는 각별하다. 그러나, '100년 전' 노래 한 곡에서 출발해 '100년 동안' 방대한 작품군의 핵심 고전이 된 <사의 찬미>를 전시하는 의미는 거기에만 머무르지 않는다. 예술 작품이 만들어 낸 장대한 서사를 개인과 기관의 기록 네트워크를 통해 재구성하는 것, 그것이 바로 이번 전시의 놓칠 수 없는 매력이다.