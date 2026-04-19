세포의 안부를 묻는 시간

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲발레AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 삶이라는 무대 위에서도, 몸이 건네는 그 우아한 위로가 매일의 선물처럼 머물기를 진심으로 응원합니다. 감사합니다.

연습실 문을 열고 들어오는 이들의 뒷모습엔 지난 한 주간의 치열한 전적이 고스란히 새겨져 있습니다. 모니터 앞에서 생계를 짊어지느라 딱딱하게 굳어버린 승모근, 타인의 기대에 부응하려 과도하게 긴장된 근육들. 그들은 저마다 무거운 삶의 짐을 이고, 틀어진 정렬을 겨우 지탱하며 제 앞에 섭니다.​저는 그분들의 몸에 손을 얹으며, 근육을 누르는 것이 아니라 그 속에 숨겨진 '세포의 안부'를 묻습니다. ​"발가락 끝에 호흡을 보내보세요. 손가락 마디마디가 숨을 쉰다고 상상해 보세요." 발레와 함께한 긴 세월이 내게 준 선물은, 보이지 않는 세포 하나하나의 떨림을 읽어내는 감각입니다.과도하게 수축된 곳에 따뜻한 호흡을 불어넣고, 힘없이 무너진 곳엔 단단한 의지를 실어 보냅니다. 그 지극한 정성이 닿는 찰나, 기적이 일어납니다.​ 잔뜩 겁을 먹고 굳어있던 근육들이 서서히 이완되며 길을 내어주고, 잊혔던 감각들이 깨어나며 몸이 다시 살아 움직이기 시작합니다. 마치 메마른 대지에 비가 내린 뒤 싹이 돋아나듯, 굳어있던 몸이 제 자리를 찾아 정렬을 이루는 그 찰나의 순간. 저는 그곳에서 인간의 고결한 생명력과 마주합니다.​이것은 단순한 발레 수업이 아닙니다. 자신을 돌보지 못한 채 세상으로 내던져졌던 소중한 영혼들이, 다시 자기 몸이라는 '우주'로 돌아오는 귀환의 의식입니다. 그 경이로운 변화를 지켜보는 찰나, 저 역시 20년 넘게 이 길을 걸어온 보람을 온몸으로 느낍니다. ​많은 이들이 근육을 단단하게 굳히는 것이 힘이라 믿지만, 발레의 힘은 거대한 에너지를 막힘없이 흘려보내는 '통로'가 되는 데 있습니다. 에너지가 몸 안에 갇히면 근육은 비명을 지르며 굳어버리지만, 손끝 너머 무한한 공간으로 그 에너지를 밀어낼 때 근육은 비로소 자유롭게 확장됩니다.제가 마주하는 가장 경이로운 찰나는 바로 이 '통로'가 열리는 순간입니다. 척추 깊은 곳에서 시작된 생명력이 팔과 다리를 지나 손끝, 발끝이라는 출구를 향해 길게 빠져나갈 때, 우리는 비로소 중력을 이기고 무한한 공간으로 확장됩니다. 내 몸을 가두던 긴장의 벽을 허물고, 에너지가 흐르는 길을 내어주는 것. 그것이 제가 매일 아침 몸을 움직이며 깨달은 비움과 채움의 미학입니다. ​치열한 삶은 우리의 몸을 망가뜨릴 수 있지만, 지극한 정성과 호흡은 언제든 우리를 다시 일으켜 세울 수 있습니다. 오늘 당신의 몸이 건네는 작은 신호에 귀 기울여 보세요. 당신의 세포 하나하나가 다시 우아하게 숨 쉴 수 있도록 말입니다.발레의 움직임은 근육의 고립된 수축이 아니라, 중심부에서 말단까지 이어지는 유기적인 연결입니다. 에너지가 손끝과 발끝으로 길게 빠져나가지 못하고 몸 안에 고이면, 근육은 쉽게 지치고 정렬은 무너집니다. ​에너지가 손끝과 발끝으로 길게 빠져나가도록 손끝과 발끝의 세포 하나하나에 집중하는 행위는 뇌과학적으로 '자기 수용 감각'을 활성화하여 틀어진 신체 지도를 바로잡습니다.우리의 삶 또한 마찬가지입니다. 고통과 긴장을 내면에 가두지 마세요. 나만의 세계에 갇혀 에너지를 응축하기만 하면 마음의 근육도 굳어버립니다. 손끝을 뻗어 세상을 향해 나의 에너지를 흘려보내세요. 그 통로가 투명하고 길어질수록, 당신의 삶은 비로소 자유롭고 우아하게 비상할 수 있습니다. 오늘도 당신의 모든 세포가 평온한 호흡 속에 다시 살아나길, 저는 당신의 가장 낮은 곳을 향해 정중한 레베랑스를 올립니다.