큰사진보기 ▲김현철 변회사이화영 전 경기부지사의 변호인인 김현철 변호사가 18일 오후 촛불집회에서 발언을 했다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲187차 촛불집회조희대 탄핵-조작검사 처벌 촉구 187차 촛불집회가 18일 오후 3시부터 국회 정문 앞에서 열렸다. ⓒ 김철관 관련사진보기

이화영 전 경기부지사 변호인인 김현철 변호사가 18일 조희대 탄핵 촉구 촛불집회에서 "검찰의 조작수사를 완성한 곳이 법원의 판결"이라며 "법원개혁의 첫째가 조희대 대법원장 탄핵"이라고 강조했다.김현철 변호사는 18일 오후 3시부터 국회 정문 앞에서 열린 '조희대 탄핵-조작검사 처벌' 촉구 187차 촛불대행진 집회에서 무대 발언을 했다.김 변호사는 "대장동 사건의 검사들은 피의자 남욱에게 가족의 사진을 보여주고 위협을 했다", "큰 형님 같은 고 이해찬 전 총리님의 사무실을 압수수색했다" 등의 말을 했다.그는 "검사들의 조작수사는 범죄이다. 최근 국정조사에서 그렇게도 뻔뻔한 모습을 보고 많이 분노했을 것"이라며 "검사들을 옹호하는 국민의힘 의원들을 보면서 저들의 힘이 아직도 막강하구나 하고 답답함을 느꼈을 것"이라고 피력했다.하지만 그는 "검사들이 범죄를 저질렀던 것이 이제 처음 드러났다. 그들은 곧 수사를 받을 것"이라며 "수사권과 기소권을 분리하는 제도개혁을 하고, 범죄를 저지른 검사들을 체포해 수사하고 처벌해야 할 것"이라고 말했다.김 변호사는 "앞으로도 끝나는 것이 아니다. 조작수사를 완성했던 것은 법원의 판결"이라며 "2023년, 2024년 이화영 전 경기부지사, 이재명 도지사와 관련된 재판은 사실 무죄 판결이 가능했다"고 주장하며, "당시 무죄 증거들이 수없이 많았음에도 불구하고 법원은 이 증거들을 무시했다"고 말했다.이어 "우리에게는 검찰개혁 다음으로 법원개혁이라는 막중한 과제가 남았다. 그 첫째 고리는 조희대를 탄핵한 것"이라며 "이화영 전 부지사의 고난에 대해 격려 좀 해달라"고 밝힌 후 '불법검사 조작검사 정치검사 처벌하자' '정치검사 구속하고 이화영을 구출하자"를 외쳤다.이날 무대 발언자들은 조희대 탄핵, 조작검사 처벌, 미군 철수, 지방선거 승리 등과 관련해 규탄 발언을 했다. 특히 조희대 탄핵에 미온적인 민주당에 대한 비판의 목소리도 나왔다.기조발언을 한 김민웅 촛불행동 상임대표는 "조희대 사법부는 전광훈, 전한길 등을 싹 다 풀어주고는 제멋대로 난동을 부리도록 음흉한 뒷배가 되어 주고 있다"며 "장동혁의 방미, 미셀 스틸의 주한 미대사 내정은 우연이 아니다"라고 밝힌 후, 민주당을 향해 '조희대 탄핵'을 촉구했다.김한성 대전촛불행동 공동대표는 "조희대 탄핵과 내란완전청산, 주한미군기지 철수, 지방선거 승리까지 우리가 해야 할 일이 많다"며 "함께 서로를 믿고, 또 한번의 승리를 위해 싸우자"고 말했다.김준형 조국혁신당의원은 "이란은 침략을 받자, 카타르와 UAE 등 주변 지역의 미군기지를 공격했다"며 "다른 나라의 분쟁에 주한미군이 개입하며 영토가 공격받는 것이다. 동맹 현대화라는 그럴듯한 이름으로 자행되는 주한미군의 전략적 유연성은 단호하게 거부해야 한다"고 밝혔다.장영달 전국시국회의 공동대표는 "내란이 완전 청산될 때까지는 촛불행동을 멈출 수 없다. 철저하게 싸워 나가겠다"고 강조했다.이날 권오혁 촛불행동 공동대표는 "촛불행동이 6월 국회의원 보궐선거 출마 방침을 회원 총투표로 확정한 것은 장엄한 국민주권선언"이라며 "총투표의 높은 투표율과 압도적인 찬성률은 한국 정치를 책임지겠다는 회원들의 높은 정치의식과 주권의지의 발현"이라고 강조했다.촛불행동은 이날 4월 투쟁 선포문을 통해 "국민들은 쉼 없이 내란청산, 국민주권실현의 길로 전진하고 있다"며 "4.19혁명, 5.18광주항쟁 정신을 계승하여 투쟁하는 우리는 오늘 4월 전국집중 촛불대행진을 맞이해 내란 완전 청산, 주한미군기지 철수, 지방선거 승리를 위한 총력투쟁을 선포한다"고 밝혔다.이날 집회는 다양한 노래공연과 촛불대행진이 이어졌다.