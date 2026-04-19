백련산 숲속치유센터, 제가 먼저 가봤는데요

큰사진보기 ▲백련산숲치유센터3층 건물로, 현재는 2층 한층만 센터로 이용되고 있는데, 기존 시설을 깔끔하게 리모델링되어 쾌적하고, 창을 통해 숲을 보며 편백 좌욕을 할 수 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

'안녕하세요. 백련산 숲속치유센터 시범운영 프로그램에 최종 확정되셨습니다.'

큰사진보기 ▲편백좌욕기약 20분간 좌욕을 하면서 발바닥과 손도 도구를 이용해 마사지도 할 수 있다. 창 밖으로 초록 숲을 바라 볼 수 있어서 편안한 시간이 되었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲길 산책센터 위치가 산 중턱이라 위 아래 숲이 있는데, 참여한 숲길은 아래에 위치한 단순하고 짧았다. ⓒ 임지화 관련사진보기

'선생님들도 전략적으로 살고 계신가요?'

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큰사진보기 ▲차담 시간셋팅해 놓은 차상은 상이 아니고 둥근 천을 깔고, 차, 싱잉볼, 마사지 도구 등이 비치되어 있어서 참여자들이 사진으로 담기 바쁘다. ⓒ 임지화 관련사진보기

<프로그램 소개>

1.체험형 2.특별형 3.맞춤형이 있다.

맞춤형에는 '*백련감성 /청소년 *백련청춘 / 65세 이상 어르신 *백련마음/스트레스 고위험군 *백련건강 /만성질환자 *.백련이음 /1인가구'이 있다.



<운영시간>

1.시범운영: 26.4.7~ 5.26 화~토 (주 5회) 10:00~18:00

2.정규운영: 26.6.8~ 계속 (주 6회) 10:00~18:00

*10시~12시 오전과 *14시~16시 오후 1일 2회 산림치유 프로그램

*16시~18시 주민 자유 이용 /시범운영 26.4.7~ 5.26(화) 50일간/무료 이용

*이용 시간: 2시간 10~12, 14~16 / 프로그램당 참여 인원 10명



정규 운영은 6월 9부터 시작되며, 유료 운영 예정이고 월 1회 간호사가 건강 상담도 하며 모든 시민 대상으로 운영 예정이다. '백련산 숲속치유센터'를 검색하고, 서대문구 홈페이지 "통합신청"에서 프로그램을 신청하면 된다. 교통은 홍제역 3번 출구에서 서대문 10번 마을버스를 이용하면 편하다.



*문의 서대문구 푸른도시과 02-3140-4861

덧붙이는 글 | 휴양림 등의 산림치유 프로그램에 비하면 규모가 작고 환경이 열악하지만, 백련산, 북한산, 안산, 앵봉산이 가까운 서대문구에 생긴 치유센터는 환경에 맞는 시설이라고 생각되고 앞으로 더 알차게 운영되리라는 기대가 크다.

서대문구 백련사길 130에 있는 백련산 숲속치유센터은 지난 4월 2일 개관식을 하고 4월 7일부터 시범운영 중이다. 기자도 구청 홈페이지를 통해 온라인 접수했다. 경쟁률이 만만치 않았지만 포기할 수 없었다. 확정 문자를 받기 전에 이미 한 번 다녀오기도 했다. 사흘 뒤에 참여 확정 소식을 접하고 주말이 되기를 기다렸다.드디어 4월 18일 오후 2시에 시작하는 시범 프로그램에 참여했다. 처음에 산림치유사의 안내에 따라 건강 측정 장비실로 가서 아웃바디를 체크하고, 스트레스 측정기로 자율신경 기능 및 스트레스 상태와 혈관 건강 상태를 측정했다.두 번째는 편백 건식 좌욕을 하며 손 마사지 도구로 마사지도 했다. 편백 건식 좌욕은 편백 향이 은근해서 마음이 편안하고, 몸의 긴장이 풀리는 듯했다.세 번째는 아로마를 손에 묻혀 손을 마사지하며, 건강 박수를 배우는 시간이었다. 다음에 진행될 산림치유 과정은 숲 속에서 이루어져야 하는데, 시범운영 기간이라 숲 속에 평상형 정자 설치가 완료되지 않아 진행에 어려움이 있다고 했다.원래 참가자 10명을 확정했는데 빠진 사람도 있고 노약자가 있어서 짧고 편안한 길을 안내한다고 했다. 치유센터 위치에서 위로 아래로 다 숲길이 있다. 치유사는 숲에서 만난 진달래꽃을 관찰하도록 했다. 식물들이 생존하기 위해 얼마나 전략적으로 사는지 꽃술 색깔을 사례로 들어 설명했다. 그 이외도 나뭇잎의 모양과 크기 등을 관찰했다. 그것도 나무의 생존 전략이라고 말하고, 참여자에게 질문을 던졌다.불과 20~30분 남짓한 숲 속 산책 시간이었지만, 숲을 이루고 있는 작은 풀에서 성인 키 몇 배쯤 되는 커다란 나무까지 모두 관심의 대상이 되는 시간이었다.마지막 순서에서는 차를 마시고, 누워서 싱잉볼 소리에 맞춰 깊이 호흡하며 이완의 시간을 가졌다. 치유사가 참여자에게 소감을 물었다.기자는 이번 체험이 '나를 확인한 시간'이었다고 답했다. 아웃바디로 나의 숨은 키, 신체 불균형 등을 확인하고 스트레스 측정기로 스트레스 정도, 대처 능력, 혈관 상태 등도 알아봤기 때문이다. 참고로 아웃바디 측정 결과는 개인 톡으로 결과를 알려줬는데, 몸 관리에 상당히 도움을 주는 내용을 자세히 알려 줬다.참여 시간이 두 시간인데, 숲 속 산책이 좀 짧은 것 같았다. 처음이라 맛만 보고 제대로 먹지 못한 음식처럼 미련이 남았다. 그래도 도심 가까이에서 산림치유를 맛본 것만도 참 다행이다 싶었다.숲속치유센터의 크기는 297제곱미터(실내)로 건강 측정 장비는 스트레스 측정기, 인바디, 아웃바디, 혈압계가 비치되어 있다. 치유 장비로는 편백 건식 좌욕기, 마사지 소도구 등이 있다. 그리고 치유 숲에는 맨발길, 소나무숲 쉼터가 있고 평상형 정자를 설치 예정이다.