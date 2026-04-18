2026 제 56회 '지구의 날' 행사... 세종대왕상 앞에서 열려

큰사진보기 ▲합창단이 가슴에 달았던 마크zero waste seoul을 향해 ⓒ 한울소리 합창단 관련사진보기

"지금 당장 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요!"

Zero Waste Seoul을 향하여!

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큰사진보기 ▲베이스 김두경과 윤한성악가 김두경과 윤한이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 한울소리 합창단 관련사진보기

큰사진보기 ▲김두경의 열창베이스 기두경과 윤한이 이중창을 들려주고 있다. ⓒ 한울소리 합창단 관련사진보기

큰사진보기 ▲한울소리 합창단 단체 사진한울소리 합창단이 공연 전 사진을 찍고 있다. ⓒ 한울소리 합창단 관련사진보기

"윤한 지휘자님 덕분에 새로운 경험을 했습니다. 야외공연. 그것도 광화문에서... 회원들과의 좋은 추억으로 남을 것입니다."

쉰여섯 번째 지구의 날 행사가 2026년 4월 18일 10시부터 광화문 세종대왕상 앞에서 열렸다.2026년 지구의 날 슬로건은 'ZERO WASTE SEOUL, 지금 당장 이 별을 위해 쓰레기와 이별해요'다2026년 일회용품 등 쓰레기 제로를 목표로 가겠다는 서울시 환경 정책의 의지가 담긴 문구다.10시부터 시작된 각종 체험 부스에는 어린이를 동반한 가족들로 북적였다. 병뚜껑을 이용한 구슬로 펜던트를 만들기, 양말목을 이용한 꽃과 네잎 클로버 만들기 재활용품을 이용한 만들기 부스와 재활용이 가능한 캔, 페트병 등을 가져가면 마가렛, 메리골드 등 꽃 화분으로 바꿔주는 부스도 있다. 쓰레기를 소품이나 생명으로 바꾸는 경이로운 체험을 하게 만드는 것이다.일회용품 안 쓰기 홍보 부스도 있었다. 일회용 용기가 아닌 도시락에 담긴 배달 음식, 재활용컵 사용하기와 텀블러 사용 권장 부스다.컵이나 텀블러를 가지고 간 사람들에게는 아이스 커피, 오렌지 주스, 복숭아 주스 등을 무료로 나눠 주고 텀블러를 소독해 주기도 한다.커피 찌꺼기를 이용한 방향제를 만들기, 각종 폐품을 활용한 다양한 체험은 쓰레기와 이별할 수 있는 자연스러운 방법을 알게 만든다. 환경을 지키는 일은 말이 아니라 실천이다. 한 번이라도 쓰레기 대신 예쁜 꽃 화분이나 멋진 펜던트 등을 만들어 본 경험은 패트병 대신 텀블러 사용을 일상화하면서 스스로 일회용품 사용을 줄이게 만들 것이다.메인 행사는 오후 2시부터 2시 30분까지 아름다운 노래를 들려주는 시간으로 구성됐다. 무대는 여느 무대와 다르게 소박했다. 시민들이 앉는 의자도 재활용 스티로폼으로 만든 것이었다. 지구의 날 행사에 걸맞는 컨셉이어 자연스러웠다.바리톤 윤한씨의 정겨운 사회와 김두경 베이스 두 성악가의 아름다운 이중창이 끝난 후 어린이 합창단 브릴란테와 하남 합창단, 한울소리 합창단으로 구성된 합창단이 케이팝 데몬 헌터스(KPDH Kpop Demon Hunters)의 'Golden'을 2026년 지구의 날 기념식 개사 버전으로 들려주었다.골든(GOLDEN)을 지구의 날 노래로 선정한 것은 탁월한 선택이었다. 원곡의 가사가 아무것도 할 수 없던 무며의 존재가 황금처럼 빛나는 존재로 다시 태어나 희망을 갖게 된다는 내용이기에 더 나은 지구를 함께 만들어 갈 희망을 전하기에 부족함이 없는 곡이고 곡 자체가 경쾌해 희망을 전하기에 적절했다.마지막 합창곡은 '아름다운 나라'로 곡도 가사도 아름다워 지구의 날 이 땅에 사는 기쁨을 함께 나누기에 부족함이 없었다.행사가 끝난 후 한울소리 합창단으로 함께 했던 조현주 단원은 다음과 같은 소감을 남겼다.사회를 맡았던 한울소리 합창단 지휘자인 성악가 윤한씨는 함께한 한울소리 합창단에게 감사인사를 전한 후 "어린이들과 많은 이들이 함께해줘서 '자구의 날이 이 더 의미가 있었던 것 같다"는 소감을 전했다.행사에 함께 했던 합창 단원들 모두 새로운 경험으로 내년 '지구의 날'에 더 멋진 무대를 선보이고 싶은 바람이 커졌을 것이다.