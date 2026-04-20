느리게 읽던 책은 어디로 갔을까

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"이런 책은 한 줄만 건져도 남는 거다."

큰사진보기 ▲보수동 헌책방 내부오래된 책들 사이로 시간이 조용히 흐르고 있다. ⓒ 김영은 관련사진보기

큰사진보기 ▲보수동 책방 골목의 현재한때 수십 개의 헌책방이 이어지던 골목에는 카페가 들어서고, 길은 한산해졌다. ⓒ 김영은 관련사진보기

"요즘은 부동산이나 주식 책 찾는 사람이 더 많아요."

큰사진보기 ▲대형 서점의 매대‘경제적 자유’를 주제로 한 책들이 눈에 띄게 배치되어 있다. ⓒ 김영은 관련사진보기

"한 줄만 건져도 남는 거다."

보수동 책방 골목에는 아직도 시간이 쌓여 있다. 햇빛이 비껴드는 골목 끝, 먼지 쌓인 책들 사이로 손을 넣으면 종이는 축축하게 숨을 쉬고 있었다. 눅눅한 종이 냄새를 맡는 순간, 스무 해 전으로 돌아간다. 아버지 손에 이끌려, 헌책방을 오르내리던 어린 나로.그곳에서 처음 무언가를 찾는 시간을 배웠다. 만화책 한 권을 건지기 위해 몇 번이고 같은 더미를 뒤집고, 쪼그려 앉아 한 장씩 넘기던 시간. 느리고 답답한 과정 끝에야 손에 쥐어지던 한 권의 책. 어쩌면 그건 책을 고르는 일이 아니라 시간을 통과하는 일이었다.아버지는 그 시간을 더디게 견디는 사람이었다. 먼지 묻은 책을 넘기다 말고, 툭 던지듯 말씀하셨다.그때의 나는 그 말을 느슨한 허락쯤으로 이해했다. 그러나 그 한 줄을 만나기 위해, 결국 끝까지 넘겨야 하는 시간이 있다는 걸 오랜 시간이 지나서야 알게 됐다. 무언가를 얻는 일에는 반드시 통과해야 할 시간이 있다.지난 19일, 스무 해 만에 다시 찾은 보수동은 많이 달라져 있었다. 수십 개의 책방이 이어지던 골목에 카페가 들어섰고 어깨를 부딪히며 걷던 길은 넓고 한산해졌다. 여전히 자리를 지키고 있는 책방 주인은 짧게 말했다.한때 사람들은 '어떤 사람이 될 것인가'를 묻기 위해 책을 펼쳤다. 문장을 통해 자신을 바꾸어가던 시간들이 이 골목을 채우고 있었다. 그러나 지금은 '어디에 서야 하는가'를 먼저 묻는다. 요즘 책들은 사람을 바꾸기보다, 자리를 바꾸는 법을 가르친다.골목을 나와 도심의 대형 서점으로 향했다. 자동문이 열리자, 보수동의 눅눅한 공기는 사라지고 밝고 건조한 공기가 밀려들었다. 매대 위에는 '경제적 자유'를 말하는 책들이 놓여 있었다. 그 앞에 서 있으니, 결과를 먼저 말하는 문장들이 눈에 들어왔다.삶의 방향보다 위치가 먼저 계산되고, 과정보다 결과가 앞당겨지는 시대를 마주하고 있는 듯했다. 이제는 얼마나 성실했는가보다 얼마나 빠르게 시간을 생략했는지가 능력이 되어버린 것처럼 보였다.카페 한쪽에서는 사람들이 노트북을 펼쳐 놓고 앉아 있었다. 몇몇은 무언가를 놓치지 않으려는 듯한 표정으로 계속 휴대폰을 확인했다. 무심코 주머니 속 휴대폰으로 향하던 손을 멈췄다. 나 역시 다르지 않다는 걸 알고 있었기 때문이다. 우리는 지금, 무엇을 건너뛰고 있는 걸까.타인과 부대끼며 나를 다듬는 시간, 매일 반복되는 일상을 견디는 성실함, 한 문장을 얻기 위해 며칠을 머무는 감각. 그런 시간들이 점점 낯설어지고 있다. 책의 결말부터 확인한 뒤 남은 페이지를 덮어버리는 습관처럼.나는 아버지 세대가 일터에 쏟아부은 성실함이 끝내 보상받지 못하는 장면들을 보았다. 평생을 일한 자리에서 하루아침에 이름이 지워지고 종국에는 그 시간마저 헛되었다고 말하던 얼굴들. 나 또한 견디는 시간 자체를 의심하게 됐다. 그런데 지금은 견디려는 시도조차 너무 쉽게 포기하고 있는 것은 아닐까.헌책방의 책들이 조용히 먼지 쌓인 시간을 견뎌온 것처럼, 삶에도 익어가는 시간이 필요하다. 하지만 그 시간을 통과하기보다 건너뛰는 데 점점 익숙해지고 있다. 땀 흘리는 과정 속에서 만들어지는 인격보다 얼마나 빨리 '자유'에 도달할 수 있는지를 먼저 계산한다.가방 안에는 보수동에서 산 낡은 책 한 권이 들어 있다. 아버지처럼 오래 망설이다 고른 책이다. 언젠가 이 책을 아이와 함께 넘기게 될 날이 올지도 모른다. 어떤 책을 읽히느냐보다 그 책을 어떤 시간 속에서 만나게 해주느냐가 더 중요하다는 생각이 들었다.어쩌면 진짜 중요한 것은, 얼마나 빨리 도착했는지가 아니라 그 시간 속에서 건져낸 한 줄일 것이다. 그 한 줄은 끝까지 읽어낸 사람에게만 남는다. 나는 아직 그 한 줄을 찾는 중이다.