'고가주택 투기에 세금 특혜 폐지' 분명히 못박은 이 대통령

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 16일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 2026.4.16 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 서울 아파트 가격의 가파른 상승으로 올해 공동주택 공시가격도 큰폭으로 오르면서 고가 아파트 소유자들의 보유세액도 많게는 50% 이상 증가할 전망이다. 17일 국토교통부가 서울 주요 아파트 단지 공시가격 변동률과 그에 따른 보유세액을 추정한 결과 강남3구 및 마포, 용산, 성동 등 한강벨트권의 보유세도 공시가격 급등에 따라 상승이 예상된다. 사진은 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. 2026.3.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 고가 주택 보유자에 대한 세금 특혜를 '세금 폭탄'처럼 포장하는 언론과 정치권에 정면으로 반박하고 나섰다. 고가주택 1채를 보유하면서 막대한 불로소득을 얻는 이들에 대한 세금 특혜 폐지는 정당하다는 게 이 대통령의 말이다.이재명 대통령은 18일 자신의 X 계정에 양도세 특혜 폐지와 관련해 '세금 폭탄'이라고 제목을 단 한 언론사 기사를 공유하면서 "부당한 목적을 감춘 잘못된 자기주장을 합리화 하려고 이런 거짓말로 국민을 속여서는 안된다"라고 직격했다. 이 대통령은 "양도세 장기보유특별공제는 '거주여부와 무관하게' 오로지 장기보유했다는 사유만으로 양도세를 대폭 깎아 주는 제도"라면서 "오래 소유했다는 이유로 왜 대폭 깎아줘야 하나요?"라고 반문했다.이 대통령의 이같은 말은 최근 국민의힘과 경제 언론들이 정부가 추진하는 장기보유특별공제 폐지를 잇따라 비판하자 이를 적극 반박한 것으로 풀이된다. 12억 초과 주택의 경우 보유 기간에 따라 양도세를 최대 40%까지 깎아줘 왔는데, 국민의힘과 경제 언론들은 이 혜택을 폐지하면 서민들에 대한 '세금 폭탄'이라는 주장을 펼치고 있다. 이와 관련해 정점식 국민의힘 정책위의장은 지난 17일 국회 원내대책회의에서 "집 한 채 가진 실거주 국민에게까지 세금 폭탄을 안기겠다는 것"이라고 비판한 바 있다.그런데 야당과 경제 언론들의 이같은 주장은 투기용 주택 소유와 실거주자를 구분해 내지 못한다는 맹점이 있다. 현행 양도소득세 제도는 집 1채를 가진 실거주 국민들을 폭넓게 보호하고 있다. 서민들이 감당 가능한 12억 이하 주택의 경우, 양도일 기준 1주택 보유 사실만 확인되면, 양도소득세를 과세하지 않으며, 정부도 이 부분은 손댈 계획이 없다. 다만 정부가 추진하는 것은 12억 이상 초고가주택을 보유만 하고 실제 거주하지 않는 투기성 보유자에 대한 세금 감면 특혜를 폐지하는 것이다.실제로 거주요건 2년만 채우면, 12억 초과 고가 주택(1주택자) 보유자에 대한 양도소득세 감면율은 보유 기간에 따라 최대 40%에 달한다. 보유기간 3년 이상이면 고가주택 보유자와 거주자에게 주어지는 세금 특혜가 똑같다. 양도세 감면율은 최소 12%에서 최대 40%까지 주어지는데, 보유자와 거주자 모두 동일한 세금 감면율을 적용받는다. 즉, 투기용 1주택 소유자도 실거주자와 동일한 세금 특혜를 받고 있는데, 정부는 이 제도를 폐지하겠다는 것이다.이재명 대통령도 이와 관련해 "거주할 것도 아니면서 돈 벌기 위해 사둔 주택값이 올라 번 돈에 당연히 낼 세금인데, 오래 소유했다는 이유로 왜 대폭 깎아줘야 하나"라면서 "부동산 투기 옹호하는 사람이 아니라면 오래 소유했다는 이유로 양도소득세를 깎아주라고 주장할 이유가 없다"라고 고가주택 소유자에 대한 특혜 폐지를 거듭 강조했다.