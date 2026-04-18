이란 '호르무즈 개방' 발표 20분 전 유가 하락에 1조 원대 베팅

큰사진보기 ▲아랍에미리트 라스알카이마 북부에서 바라본 호르무즈 해협 인근 걸프만에 화물선이 보이고 있다. 2026.3.11 ⓒ 로이터= 연합뉴스 관련사진보기

AD

(서울=연합뉴스) 고일환 기자 = 이란의 호르무즈 해협 개방 발표 직전 유가 하락에 대규모 베팅이 몰리면서 또다시 정보 유출 의혹이 제기됐다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 보도했다.런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 투자자들은 이날 오후 12시 24분부터 1분간 브렌트유 선물 7천990계약을 매도했다.계약 규모는 당시 가격 기준으로 약 7억6천만 달러(약 1조1천150억 원)에 달했다.이 거래가 이뤄진 지 약 20분 후 아바스 아라그치 이란 외무 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 휴전 기간 호르무즈 해협 항해를 허용한다는 방침을 발표했다.발표 직후 국제유가가 장중 최대 11% 급락하면서 선물을 매도한 투자자는 상당한 수익을 내게 됐다.이 같은 수상한 거래 패턴은 이전에도 있었다는 것이 로이터 통신의 설명이다.지난 7일 미국과 이란이 2주간 휴전을 발표하기 직전에 일부 투자자들은 약 9억5천만 달러(약 1조4천억 원)의 원유 선물을 매도했다.또한 지난달 23일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 에너지 인프라에 대한 공격 연기를 발표하기 15분 전 5억달러(약 7천400억 원) 규모의 원유 선물 매도계약이 체결됐다.당시 트럼프 대통령의 공격 연기 발표 후 유가는 15%나 급락했다.전황의 결정적 변화와 절묘하게 맞아떨어진 대규모 투자가 반복되면서 일각에선 내부 정보의 유출 가능성을 의심하고 있다.이에 따라 미국 감독 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장에서 제기된 불공정 거래 의혹과 관련해 최근 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 자료를 요청했다.koman@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>