왜곡된 사회주의 독립운동사 바로잡아야

큰사진보기 ▲추념식 참가자들이 단체 사진을 찍었다. ⓒ 권오설 권오상 기념사업회 관련사진보기

큰사진보기 ▲이자훈 여순 서울유족회장이자훈 여순 서울유족회장이 추모사를 하고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲황선건 6.10만세운동유족회 상임이사가 권오을 장관에게 당부의 말을 전하고 있다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲가곡지 회화나무는 300년 된 가곡지의 보호수다. ⓒ 이명옥 관련사진보기

가곡지 회화나무

-막난 권오설 선생 96주기 추모시 권성은

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들립니다. 가곡저수지 옆 회화나무가 환하게 흔들립니다.

가지마다 연둣빛 새순 말아올리는 커다란 옹이에 귀를 대면

캄캄한 한 시대의 언덕에서 제 뼈를 깎아 만든 횃불을 들고

외치던 님의 뿌리 굵은 목소리 하늘을 울립니다.

'조선 민중아, 2천만 동포야, 죽음을 각오하고 싸우자, 횡포한 총독 정치를 몰아내고

일제를 타도하자'

3.1에서 6.10까지 오직 님의 창창한 젊음은

조선인의 조선을 위한 조선 독립 만세!

일제의 심장을 겨냥한 서늘한 화살이었습니다.

그러나 님의 화살은 미완(未完)의 반도에 붙들려 있고

부끄러운 역사는 님의 시위 앞에서 고개 들지 못합니다.

아직 반도에는 먹구름 남아 있고 가끔 천둥번개 칩니다.

조국과 겨레의 희망에 불씨를 당기고 겨우 삼십을 조금 넘긴 나이,

일제의 감옥에서 별이 되신 님, 지금도 밤마다 고목 우듬지를 서성입니다.

그날 기다리시며 넘고 넘은 아흔 여섯 고개가 수피에 깊은 골을 새겼습니다.

님이 흘린 녹슨 눈물이 오늘 가곡지에 맑게 출렁입니다.

들립니다. 휘어진 고목의 가지마다 새 시위를 당기는 소리,

바닥에는 살아남은 자들이 이마에 꽂고 달려야 할 화살이 수북합니다.

님과 그리고 님과 함께 같은 길을 달리다 같은 길을 간 목숨들이

구멍 난 문장으로도 혁명의 제문을 열어 기어이 아흔 여섯 번째 봄을 맞이하는 오늘,

님은 영원히 반도의 언덕에 푸른 희망을 쏘는 거목입니다.

들립니다, 가곡저수지 옆 회화나무에 안기면

화살 날아가는 소리 환하게 들립니다

4월 17일 11시 6·10 만세운동 주도자 막난 권오설 선생 순국 96주기 추념식이 권오설 묘지(안동시 풍천면 가곡리 347 가일공동묘지) 앞에서 열렸다. 막난 권오성 선생은 6.10 만세운동 총지휘자로 일제의 모진 고문 끝에 서른 세 살의 나이로 독립을 보지 못한 채 순국했으며 일제의 고문 증거를 은폐하기 위한 계략으로 철관에 매장되었다가 78년 만인 2008년 4월 15일 철관 매장이 사실이었음이 드러났다. 현재 철관은 안동 독립기념관에 전시되어 있다.권오설 선생은 사회주의 운동가로 빨갱이라는 낙인이 찍혀 후손들은 많은 고난과 핍박을 받았다. 2005년 국가로부터 건국훈장 독립장을 추서 받고서야 빨갱이라는 낙인에서 벗어났고 2008년 마을에서 기금을 모아 비석을 세웠다.,사단법인 권오설 권오상 기념사업회 주관으로 열린 이번 추념식에는 권오을 국가보훈부 장관, 이준식 전 독립기념관장, 유족 권대근, 황선건 6·10 만세 유족회장, 이자훈 여순 서울유족회장, 차명숙 광주 가두방송자, 권성은 시인 등 추모객 30여 명이 함께했다.이자훈 여순 서울유족회장은 "독립운동을 주도했던 많은 분들이 권오설 선생과 같은 사회주의자들이었다. 그분들은 빨갱이라는 이유로 권력에 의해 핍박 받고 지워지고 잊혔다. 이제는 그분들에 대한 왜곡된 역사와 독립운동사를 반드시 바로잡아야 한다"라고 강조했다.황성건 사단법인 권오설권오상기념사업회 상임이사는 '독립운동가 후손들은 증명할 자료가 많지 않다. 나도 아버지 사진이 없다. 감옥에서 찍은 사진 한 장뿐이다. 3~4대 후손의 경우 더욱 자료를 찾기 어려울 것이다. 학교에 난 불로 학적부가 모두 불타 자료가 없어 서훈 신청을 할 수 없는 경우도 있다. 증거 자료 불충분, 사회주의 계열 독립운동가 배제처럼 독립 운동을 제대로 인정하지 않는 것을 바꿔야 한다. 그리고 독립운동가 후손들이 제대로 대우를 받을 수 있도록 해야 한다. 권오설 선생 유족 권대운님이 귀가 잘 들리지 않는데 보청기 지원조차 받지 못하고 있다'라고 안타까움을 표하고 권오을 국가보훈부 장관에게 관심을 가져달라고 부탁했다.할아버지와 아버지가 가곡리 410번지에 주소를 두고 있다는 권성은 시인은 막난 권오설 선생 96주기 추모시로 마을 입구에 위치한 저수지 가곡지 옆에 심긴 수령 300년 된 '가곡지 회화나무'를 추모시로 낭송해 감동을 주었다.*가곡지 회화나무는 막난 권오설 선생 생가가 있는 가일 마을 가곡지 옆에 자리한 나무로 권오설 선생이 마을을 오가며 그 회화나무를 마주했을 것이다.