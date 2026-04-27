인신매매 피해 노동자의 고통... '제도 설계자' 법무부는 뭐 하는가

'계절노동자 제도'는 한국 농어번기의 고질적 인력난을 해결하기 위해 도입된 단기 외국인 고용 제도입니다. 하지만 실제 운영 과정에서 브로커의 불법 개입과 부당이득 행위가 기승을 부리고, 계절노동자들이 인권침해와 임금체불 등으로 고통받는 등 논란이 이어지고 있습니다. <계절노동자 제도, 무엇이 문제인가>기획은 계절노동자 제도의 문제점을 열 편에 걸쳐 심도 있게 다루면서, 실질적인 변화를 이끌어내고자 합니다.

큰사진보기 ▲양구군 피해 계절노동자 66명이 2026. 4. 17. 새벽 인천공항으로 귀국했다. ⓒ 이란주 관련사진보기

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