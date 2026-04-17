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정치

26.04.17 23:15최종 업데이트 26.04.17 23:16

이 대통령 "대한민국이 호르무즈 자유항행에 실질 기여할 것"

프랑스·영국 주도 50여국 참석 정상회의에서 의지 표명... "해협 안정 관리 메커니즘, 함께 모색해야"

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이재명 대통령이 17일 청와대에서 프랑스·영국이 주도하는 호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의를 하고 있다. 이번 회의에는 한국, 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 이라크, 싱가포르 등 50여 개국 정상·대표들이 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다. 2026.4.17 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]
이재명 대통령이 17일 청와대에서 프랑스·영국이 주도하는 호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의를 하고 있다. 이번 회의에는 한국, 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 이라크, 싱가포르 등 50여 개국 정상·대표들이 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다. 2026.4.17 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 17일 호르무즈 해협의 자유로운 항행 보장에 대한민국이 실질적으로 기여하겠다는 뜻을 강하게 표명했다. 또한 종전 이후 해협을 안정적으로 관리하기 위한 방안을 국제사회가 함께 마련해야 한다고 강조했다.

이 대통령은 이날 프랑스·영국 주도로 열린 호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의에 참석해 이같이 밝혔다. 전은수 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "(이 대통령은) 회의에 참석해 50여 개 국가 정상·대표와 함께 ▲ 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력 ▲ 선원 안전 및 선박 보호 ▲ 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다"고 전했다.

브리핑에 따르면, 이 대통령은 이날 프랑스 현지에서 회의에 참석한 프랑스·영국·독일·이탈리아 외에 화상으로 회의에 참석한 정상들 중에서 가장 먼저 발언에 나섰다.

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구체적으론 공공의 자산이자 글로벌 공급망을 지탱하는 핵심축인 호르무즈 해협의 봉쇄로 전세계 에너지, 금융, 산업, 식량안보 전반이 흔들리는 상황에 대해 우려를 표명하고, 우리 국민들을 포함해 해협 안에 발이 묶여 있는 선원들의 안전과 건강이 충분히 보장되기 어려운 환경이 지속되고 있는 점을 지적했다.

무엇보다 이 대통령은 현 교착 상태를 조속히 해소하고 해협의 안정을 위한 관리 메커니즘을 국제사회가 함께 모색해 나갈 것을 제안했다. 또한 한국이 호르무즈 해협을 통해 원유의 약 70%를 수입하는 핵심 이해 당사국임을 강조하면서 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여를 하겠다는 강력한 의지를 표명했다.

한편 이번 화상 정상회의는 프랑스·영국·독일·이탈리아·캐나다·호주·네덜란드·스웨덴·뉴질랜드·이라크·싱가포르 등 49개국과 국제해사기구(IMO)를 비롯한 국제기구 2곳이 참석했다(관련기사 : 이 대통령, 영·프 주도 호르무즈 해협 안보 화상회의 참석 검토 https://omn.kr/2htf3).

청와대는 이번 회의가 중동 지역 평화를 촉구하고 전쟁 종식 이후 호르무즈 해협 내 항행의 자유를 확보하기 위한 국제사회의 연대를 강조하는 계기가 됐다고 평가했다.

이에 대해 전 대변인은 "참석국들은 호르무즈 해협 관련 상황 평가를 공유하고, 종전 후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 제고하기 위한 외교적·군사적 협력을 증진해 나가자고 했다"고 했다.

이어 "앞으로도 정부는 자유로운 국제 통항 원칙과 글로벌 공급망 안정을 위한 국제사회의 노력에 주도적으로 동참함으로써 우리 국민의 일상이 안정될 수 있도록 최선의 노력을 다해나갈 것"이라고 밝혔다.
이재명 대통령이 17일 청와대에서 프랑스·영국이 주도하는 호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의를 하고 있다. 이번 회의에는 한국, 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 이라크, 싱가포르 등 50여 개국 정상·대표들이 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다. 2026.4.17 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지]
이재명 대통령이 17일 청와대에서 프랑스·영국이 주도하는 호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의를 하고 있다. 이번 회의에는 한국, 프랑스, 영국, 독일, 이탈리아, 캐나다, 호주, 이라크, 싱가포르 등 50여 개국 정상·대표들이 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력, 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전보장을 위한 실질적 방안 등에 대해 의견을 교환했다. 2026.4.17 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스



#이재명대통령#중동전쟁#호르무즈해협#자유항행#국제회의

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "청년정책 전담조직 필요하지 않나?"


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