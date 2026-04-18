충남반도체마이스터고, 충남기능경기대회 통신망분배기술 직종 '전원 수상'

큰사진보기 ▲지난 15일(오후4시30분) 천안산업인력공단에서 열린 시상식에서 충남반도체마이스터고등학교 3학년.통신망분배기술 직종 수상 학생들이 시상식에 참석했다. 사진 왼쪽부터 통신과 곽상신(장려상), 전영진(은메달), 김현민(금메달), 지도교사 박재규, 전기과 최하늘(장려상) 순이다. ⓒ 김정아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충남반도체마이스터고등학교 3학년 김현민 학생은 1학년 때부터 기능반에 들어와 밤 10시까지 이어지는 훈련을 묵묵히 버티며 기술을 익혀왔고, 2년 6개월이 지난 지금도 여름·겨울방학을 온전히 쉬지 못한 채 실습실을 지켜왔다. 납땜의 미세한 흔들림 하나, 배선의 오차 하나를 줄이기 위해 같은 작업을 수없이 반복해온 시간 끝에 금메달을 목에 걸었다. 시상식에 선 김 학생의 표정에는 기쁨과 함께 긴 훈련의 무게가 고스란히 묻어 있었고, 오랜 시간 버텨낸 실습실의 공기와 땀의 흔적을 함께 담아내고 있었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

충남반도체마이스터고등학교(교장 이종한)가 '2026 충청남도 기능경기대회' 통신망분배기술 직종에서 출전 학생 전원이 입상하는 성과를 거두며 기술교육 명문으로서의 위상을 다시 한 번 입증했다. 지난 6일부터 10일까지 천안공업고등학교에서 개최된 이번 대회에서 충남반도체마이스터고는 통신과 김현민·곽상신·전영진 학생과 전기과 최하늘 학생 등 총 4명이 출전해 금·은·동·장려상을 모두 석권하는 결과를 만들어냈다.아울러 지난 15일 천안산업인력공단에서 열린 시상식에서 ▲ 금메달 김현민(3학년·통신과) ▲ 은메달은 전영진(3학년·통신과) ▲ 동메달 최하늘(3학년·전기과) 학생이 각각 수상했다. ▲ 장려상은 곽상신(3학년·통신과) 학생이 수상하며 참가자 전원이 입상하는 성과를 거두었다. 특히 통신망분배기술은 단순히 통신선을 연결하는 수준을 넘어 초고속 정보통신망을 설계하고 구축·유지보수하는 고도의 정밀기술 분야다. 이는 산업 전반의 데이터 흐름을 책임지는 핵심 기술이자, 반도체 공정 내 데이터 전송 효율을 높이는 데에도 필수적인 기술 역량으로 평가된다.이번 전원 수상은 학생 개인의 성취를 넘어 학교의 체계적인 실무 중심 교육과 끈질긴 반복 훈련이 만들어낸 결실이라는 점에서 의미가 크다. 특히 학생들은 2024년부터 방학 기간에도 별도의 훈련을 이어가며 기술을 꾸준히 연마해 왔으며, 정규 수업 이후에도 기능반 훈련에 자발적으로 참여해 실전 감각을 지속적으로 끌어올려 왔다.이 같은 장기적이고 집중적인 훈련 과정은 단기간의 성과를 넘어선 축적된 역량으로 이어졌고, 결국 충남 대표라는 값진 결과로 나타났다. 무엇보다 이번 대회에서 금·은·동메달을 수상한 김현민·전영진·최하늘 학생은 오는 8월 22일부터 26일까지 인천광역시에서 열리는 제61회 전국기능경기대회에 충청남도 대표 선수로 참가해 전국 무대에 도전한다.박재규 지도교사는 "오랜 시간 반복되는 훈련 과정 속에서도 끝까지 집중력을 잃지 않고 과제를 완성해 나간 학생들이 이번 성과를 만들어냈다"며 "기능경기대회 준비 과정 자체가 단순한 기술 습득이 아니라 문제 해결 능력과 끈기를 함께 길러가는 시간이었다는 점에서 더욱 의미가 크다"고 말했다. 이어 "학생들이 정규 수업 이후와 방학 기간까지도 꾸준히 훈련을 이어오며 스스로의 한계를 확장해 온 과정이 이번 결과로 이어졌다"면서 "이번 경험이 학생들에게 기술인으로서의 자신감과 성장의 기반이 되고, 학교 전체에도 긍정적인 자극이 되기를 기대한다"고 덧붙였다.이종한 교장은 "이번 성과는 학생 개개인의 노력뿐 아니라 학교가 지속적으로 추진해 온 실무 중심 교육과 단계별 기술 훈련 체계가 함께 만들어낸 결과"라며 "학생들이 수업과 방과 후 훈련, 장기간의 준비 과정을 성실히 이어오면서 스스로의 역량을 증명해냈다는 점에서 매우 뜻깊다"고 말했다. 이어 "충남반도체마이스터고는 앞으로도 변화하는 산업 환경에 대응할 수 있는 현장 맞춤형 교육을 강화하고, 학생들이 보다 높은 수준의 기술 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.금메달을 수상한 김현민 학생(3학년)은 "충남기능경기대회를 준비하는 과정에서 반복되는 훈련이 쉽지만은 않았지만, 포기하지 않고 끝까지 집중하려 노력한 시간이 좋은 결과로 이어진 것 같아 매우 뜻깊다"며 "이번 성과에 머무르지 않고 전국기능경기대회에서도 한 단계 더 성장한 모습을 보여드릴 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.이어 "전국대회는 훨씬 높은 수준의 경쟁이 펼쳐지는 만큼 현재 부족한 부분을 꼼꼼히 점검하고 보완해 나가고 있다"며 "지도해주신 박재규 선생님과 늘 응원해 준 친구들의 기대에 부응할 수 있도록 책임감을 가지고 최선을 다하겠다"고 각오를 전했다. 또한 "항상 곁에서 묵묵히 응원해주신 어머니께 가장 깊은 감사를 드린다"며 "힘든 순간마다 믿어주시고 지켜봐 주신 시간이 있었기에 끝까지 버틸 수 있었고, 이번 성과는 저 혼자만의 결과가 아니라 선생님과 친구들, 그리고 가족이 함께 만들어낸 결실이라고 생각한다"고 소회를 밝혔다.한편, 충남반도체마이스터고등학교의 최근 성과는 단순한 수상 실적을 넘어 학생 한 명 한 명이 자신의 시간을 어떻게 견디며 성장해 왔는지를 보여주는 결과였다. 최근 4년 간 전국기능경기대회에서 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 4개를 기록하며 전국 최상위권 성과를 이어온 흐름 속에서, 이번 충남기능경기대회 전원 수상은 그동안의 훈련과 교육이 일상의 반복 속에서 축적된 결실이었다. 이러한 과정은 학생 개인의 성취를 넘어 끈기와 책임감, 그리고 기능반 교사들의 꾸준한 지도와 학교의 지원이 함께 만든 결과다. 학생들은 다가오는 전국기능경기대회를 앞두고 부족한 부분을 보완하며 전국대회를 대비해 기량을 한층 더 끌어올릴 계획이다.