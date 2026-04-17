[단독] 역사교사 53% "교장·학부모 등 압력...수업 곤란 증가"

중고교 역사교사 53%가 '관리자, 교사, 학생, 학부모의 압력 및 민원이 역사 수업 어려움의 증가 요인'이라고 답변한 것으로 나타났다. 교육부 의뢰를 받은 연구진이 조사한 결과다.
역사교사들 우려...압력과 민원, 그리고 정치 논쟁 염려
17일, <오마이뉴스>는 교육부가 의뢰한 '민주시민 역사교육 현황과 방향 탐색' 연구(책임자: 박진동 강원대 교수) 중간보고서를 살펴봤다.
올해 1월에 작성된 이 보고서에 따르면 중고교 역사교사들의 52.5%('매우 동의' 25.1%, '동의' 27.4%)가 '관리자, 교사, 학생, 학부모의 압력 및 민원'을 역사 수업 어려움의 증가 요인으로 꼽았다. '보통은' 30.9%였고, '비동의'는 16.7%였다. 이번 조사는 전국 중고교 역사교사 1901명이 참여했다.
또한, 역사교사들의 76.5%('매우 동의' 41.9%, '동의' 34.6%)가 역사 수업 어려움의 증가 요인으로 '정치적 논쟁을 염려한 교사의 자기 검열'이라고 답했다. '보통'은 17.7%, '비동의'는 5.8%였다.
이 같은 결과와 관련, 연구진은 "교사 전문성 지원은 '정치적 중립 부담 완화'와 '신뢰 가능한 자료 접근성 강화'에 초점을 둘 필요가 있다"라면서 "중등교사는 정치적 중립을 의식한 자기 검열을 역사 수업의 주요 어려움으로 인식하고 있다. 이는 교사들이 외부 환경과 제도적 조건으로 인해 수업 실천에 부담을 느끼고 있음을 보여주는 결과"라고 해석했다.
연구진 "교사가 정치 중립 의식한 자기 검열 없이 수업할 여건 조성해야"
이에 따라 연구진은 "정책적으로는 교사 개인의 판단에 책임을 전가하기보다, 공신력 있는 교수·학습 자료 제공, 쟁점 수업에 대한 가이드라인 정비 등을 통해 교사가 과도한 자기 검열 없이 전문성을 발휘할 수 있는 여건을 조성할 필요가 있다"라고 제안했다.
앞서, 교사노조연맹이 지난해 11월, 전국 초중고 교사 1916명이 참여한 조사 결과에서도 84.5%가 '정상 교육활동인데도 정치중립성 위반으로 오해될 것을 우려해 수업을 포기, 축소했다'라고 답한 사실이 확인된 바 있다. 같은 조사에서 '정치중립 위반 항의나 민원 경험'은 20.1%였고, '신고·고소 위협 경험'은 8.8%, '실제 신고·고소당한 경험'은 2.0%였다. (관련 기사: 교과서대로 '5.18' 교육하니, "공산당" 민원?...84% "지도 포기"
https://omn.kr/2fzxu)
이와 관련, 최교진 교육부장관은 지난해 12월 24일, <오마이뉴스>와 인터뷰에서 "교사의 수업권을 지켜주는 것이 진짜 중요한 교권"이라면서 "적어도 시행령이나 교육부 자체 훈령 등을 통해서 교사들의 정당한 수업이 보호될 수 있게 하는 조치를 꼭 이번에 할 것"이라고 약속한 바 있다. (관련 기사: 최교진 "극우 심각, 교육부 제1 역할은 민주공화국 시민 길러내는 일"
https://omn.kr/2giu1)