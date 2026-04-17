구자현 검찰총장 직무대행, 국정조사 비판 "검사들 모욕적 말 들어"

큰사진보기 ▲구자현 검찰총장 직무대행이 17일 서울 서초구 대검찰청을 나서며 대장동·대북송금 의혹 사건을 둘러싼 정치권의 국정조사와 관련해 발언하고 있다. 2026.4.17 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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구자현 검찰총장 직무대행이 17일 2기 대장동 수사팀 검사의 극단선택 시도를 언급하며 "공정하고 객관적으로 국정조사를 진행해달라"고 요구했다.전날 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 대장동 사건 등 청문회 진행 과정에서 앞서 증인으로 채택됐던 대장동 수사팀 이아무개 검사가 극단 선택을 시도해 병원에 입원한 사실이 알려져, 논란이 일었다. 검찰 구성원 내에서는 구자현 직무대행의 대응을 요구하는 목소리가 나오고 있다.구자현 직무대행은 17일 오후 6시께 퇴근길 취재진을 만나 "국정조사 증인으로 채택된 검사에 대한 안타까운 소식이 어제 오늘 언론에 보도됐다. 검찰총장 직무대행으로서 참담한 마음으로 소식을 접했다. 본인의 회복과 안정이 최우선이 되어야겠다"라고 말했다.그는 "지난 4월 3일 1차 기관보고 시에 이번 국정조사에 대해서 재판 중인 사건을 대상으로 한다는 점에 대한 우려와, 법과 원칙에 따라 실무를 담당했던 검사들의 증언은 필요 최소한으로 해줄 것을 말씀드린 바 있다"라고 했다.이어 "그러나 이후 진행된 국정조사 과정에서 다수의 담당 검사, 수사관들이 증언대에 서게 됐고 모욕적인 말을 듣거나 답변 기회를 제대로 얻지 못하는 상황이 발생했다"라며 "어떤 국정조사도 재판에 영향을 주려고 한다는 평가를 받아서는 안 된다는 점은 모든 분들이 동의하시라 생각한다"라고 전했다.그는 더불어민주당이 주도하는 국회 국정조사특위를 향해 "향후 남은 기간 공정하고 객관적으로 이번 국정조사를 진행해주실 것을 간곡히 부탁드린다"라고 했다.구 대행은 검사들 사이에서 대검 지휘부의 행동을 요구하는 목소리가 있다는 취재진의 질문에 답변하지 않고, 차량에 올랐다.