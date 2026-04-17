전남도, '밀리환초' 일제강제동원 피해 진상규명 나선다

큰사진보기 ▲밀리환초 강제동원 피해자 실태조사 연구용역 착수보고회 ⓒ 전라남도 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲일본인 연구자 다케우치 야스토(67)씨가 7일 광주광역시의회에서 태평양전쟁 당시 일본군의 조선인 학살 사건인 ‘밀리환초 학살’에 관해 설명하고 있다. 역사교사 출신인 그는 1991년 밀리환초 강제동원 피해자 인터뷰를 담은 한국 신문 기사를 본 뒤 역사학자로서 사명감에서 진상 규명 작업을 홀로 이어오고 있다고 밝혔다. 그는 밀리환초 학살사건 피해자 55명 전원이 전남 출신이라고 공개하면서, 진상규명에 함께 나서자는 제안을 하기 위해 광주에 왔다고 밝혔다. 2024. 6. 7 ⓒ 김형호 관련사진보기

전라남도는 17일 일제 강점기 밀리환초 강제 동원 피해 관련 실태조사 연구용역 착수보고회를 개최했다.용역 수행기관인 동국대학교 산학협력단(심재욱 선임연구원)이 과업 추진 방향과 세부 계획을 발표하고, 관련 전문가들이 의견을 제시했다.이번 용역은 ▲밀리환초 강제동원 배경·경로 규명 ▲동원 규모 및 피해 양상 분석 ▲도민과 유족이 체감할 위령사업 과제 발굴 등을 목표로 한다.실태조사 범위는 전라남도와 광주광역시다.전남도는 실태조사 결과를 토대로 위령사업 추진 기반을 마련할 계획이다. 또 국가 차원의 추가 진상규명과 희생자 결정 및 보상지원을 건의하기 위한 자료로 활용할 방침이다.실태조사가 과정에서는 피해 생존자·유족의 구술을 채록하고, 현지 조사도 병행해 다양한 사료를 확보할 계획이다.강종철 전남도 자치행정국장은 "일제 강제동원 사건의 진실을 밝히고 명예를 회복하는 일은 우리 세대가 완수해야 할 역사적 책무"라며 "단순한 조사를 넘어 지역의 역사를 바로 세우는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.밀리환초는(Mili Atoll)는 남태평양에 위치한 마셜 제도의 환초(둥근 모양으로 이어진 산호초)다. 일제는 이 곳에 조선인 640명을 해군 군속으로 강제 동원했다.그중 635명이 전남 출신 조선인이라는 사실이 사단법인 일제강제동원시민모임의 초청으로 지난해 6월 광주를 방문한 일본인 연구자를 통해 알려졌다.밀리환초에선 1945년 3월 굶주림과 가혹 행위에 맞서 저항하던 조선인 55명이 일본군에 학살당했는데, 이때 사망자도 모두 전남 출신인 것으로 조사됐다.